2019-06-24T17:57:52+03:00
Общество

Вместо неверных жен следят за бизнесменами: чем занимаются в Калининграде частные детективы

Один из сыщиков - Алексей Бормисов - стал гостем утреннего эфира на радио "Комсомольская правда"
Светлана БАРОН
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Классический образ детектива на картине венгерского художника Йожефа Рипль-Ронаи.Классический образ детектива на картине венгерского художника Йожефа Рипль-Ронаи.Фото: Википедия
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В начале июня Калининградская область впервые приняла ежегодный семинар Ассоциации Российских детективов. Он прошел в Зеленоградске. По словам члена Ассоциации Алексея Бормисова, для обмена опытом приехали даже коллеги из Германии, Литвы и Латвии. В программе «Говорит Калининград» радио "Комсомольская правда" Бормисов рассказал о делах, которыми занимаются наши сыщики.

Частный детектив: Про измены заказы не берём. Скучно

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Сколько стоит сбор сведений

Калининградцы наивно полагают, что львиная доля заданий частных детективов - разоблачать неверных супругов. Оказывается, это стереотип! За семейные дела солидный сыщик не возьмется.

- Звонков много, но такие заказы мы берем очень редко. Муж с женой потом мирятся, а ты будешь виноват во всем. Кроме того, мы можем следить только в общественных местах: никто не будет запускать дрон, прослушивать телефон — незаконно. Если вам обещают прослушку — будьте готовы заплатить деньги и не получить услуги. А получив, стать соучастником, - говорит детектив.

Чаще к сыщикам идут с делами, от которых отказалась полиция; но самые популярные запросы — деловые. Например, перед заключением сделки выяснить, не мошеннику ли отдаешь деньги. Вывести на чистую воду партнера (сбор сведений) стоит 15-20 тысяч рублей. А за наблюдение — почасовая оплата. Алексей Бормисов хвастается, что за последний месяц его агентство нашло двоих мошенников с недвижимостью. Часто приходится искать детей, которых при разводе прячет один из родителей. Недавно был заказ на поиск украденной породистой собаки — нашли.

Как понять, что перед тобой детектив?

Сам Алексей Бормисов утверждает, что никогда не читал книг о приключениях Шерлока Холмса (и даже экранизацию не смотрел!) Пришел в профессию из уголовного розыска. Детективу необходимо иметь среднее или высшее юридическое образование, минимальный стаж в следственных или оперативных подразделениях - три года. С этим багажом ты регистрируешься как частный предприниматель, подаешь документы в лицензионный орган, проходишь медкомиссии, проверки, и месяца через 3-4 получаешь лицензию и удостоверение.

- Но даже предъявившему удостоверения частному детективу вы ничего не должны: можете общаться, можете не общаться. Да сами частные детективы могут представляться кем угодно, хоть дворником, - говорит Бормисов.

По данным Алексея, сейчас в Калининградской области зарегистрировано 13 частных детективов, но действительно работает из них только шесть, из них 2-3 человека — без лицензии. Главный минус для клиента — нелицензированный сыщик не несет никакой ответственности, тогда как частный предприниматель рискует своим имуществом.

- Клиенту всегда объясняем: мы можем обнаружить совсем не то, что он хочет. Это и в договоре прописывается. Если клиент это понимает, тогда начинаем работать, - рассказывает сыщик.

Чтобы понять, а не следят ли сейчас за тобой, Алексей советует заказать контрнаблюдение. Положительно отзывается об идее заклеивать камеру ноутбука, отрицательно — об откровенности в соцсетях. А в идеале советует удалить всю информацию о себе из интернета.

Программу «Говорит Калининград» о работе частных детективов слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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