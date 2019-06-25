2019-06-25T12:37:17+03:00
Происшествия

На Моспроспекте сбили насмерть 20-летнего жителя Мурома, приехавшего поступать в вуз

За рулем «Рено» находился неоднократно судимый 32-летний калининградец
Сергей Богров
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За рулем «Рено» находился неоднократно судимый 32-летний калининградецЗа рулем «Рено» находился неоднократно судимый 32-летний калининградецФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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«Комсомолке» стали известны обстоятельства смертельного наезда на пешехода на Московском проспекте, который произошел в субботу, 22 июня.

Погибшим оказался 20-летний житель города Муром, приехавший поступать в один из калининградских вузов. Молодой человек снимал квартиру на Московском проспекте и в тот вечер отправился в магазин. В 22:36 абитуриента сбили на пешеходном переходе, от полученных травм парень скончался на месте происшествия, а водитель скрылся с места ДТП.

Тело обнаружили прохожие, которые вызвали полицейских. При погибшем были только ключи от квартиры и мобильный телефон, с помощью которого правоохранители смогли установить его личность.

- Сотрудники полиции позвонили матери, и женщина рассказала, кто он и что делал в Калининграде, - рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Сразу после наезда был организован поиск водителя. Первым нашли владельца машины – калининградскую пенсионерку. Женщина рассказала, что автомобилем по доверенности управляет 32-летний калининградец.

Сотрудники уголовного розыска установили его место жительства и выдвинулись на задержание. Полицейские застали калининградца, кстати, ранее неоднократно судимого, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сначала пошел в отказ, заявив, что ничего не знает про сбитого пешехода, и в тот день был дома. Однако затем признался, что пьяным катался по городу с двумя приятелями, а после наезда оставил разбитый автомобиль на улице Стрелецкой. Там его и обнаружили сотрудники ГИБДД.

Подозреваемый в смертельном ДТП помещен в ИВС, на него завели уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека», а это до 7 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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