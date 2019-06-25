В Калининграде незаконно сносят казармы XIX века на проспекте Калинина

Накануне в соцсетях начали распространяться фотографии процесса сноса краснокирпичных казарм на проспекте Калинина. Возмущенные калининградцы, вспомнившие о произошедшем в этих зданиях в октябре 2016 года пожаре, обратились к властям региона и потребовали остановить снос казарм. Тем не менее, снос продолжался все выходные и был остановлен распоряжением губернатора лишь в понедельник.

На этот момент экскаваторы успели порушить уже большую часть зданий. Причем во время сноса в некоторых помещениях находились люди. В понедельник корреспондент «Комсомолки» пообщался с предпринимателем Артуром Костаняном, жена которого во время сноса казарм находилась в продуктовом магазине, расположенном в угловом помещении постройки.

- У нас общая стена с помещением, которое в эти выходные снесли, - говорит Костанян, - но к нам даже никто из строителей в эти дни не зашел. Я попросил у строителей контакты заказчика этих работ, но они мне его не дали.

- Этот магазин ваш или вы у кого-то арендуете площадь?

- В собственности и сам магазин, и земельный участок под ним, - отвечает бизнесмен. – В ГАСН мне сказали, что человек, который занимается сносом, приложил фотографии ремонтных работ, которые я здесь проводил 8 лет назад, и заявил, что я прямо сейчас провожу незаконные строительные работы. Но у меня сейчас магазин работает, вы сами видели, что никакой стройки нет. Если что, все акты и разрешительные документы восьмилетней давности у меня на руках. Но строительная техника уже к нашей стене сейчас подходит, и мне даже интересно, что там дальше будет.

- Вы за жену-то свою не боитесь?

- Боюсь, - отвечает Костанян. - Она мне звонила и сказала, что стена как будто бы вот-вот упадет. Но закрыться мы тоже не можем, потому что рабочие подумают, что мы испугались. Мы принципиально не закрываемся.

Работы по сносу казарм продолжались все выходные.Фото: Иван МАРКОВ

Артур Костанян заявил, что намерен писать жалобы в правительство области и добиваться справедливости. Тем временем заместитель председателя областного правительства Наталья Сибирева в понедельник сделала заявление о том, что при сносе исторических построек на проспекте Калинина, 111-117 были допущены нарушения федерального и регионального законодательства. Сибирева также представила результаты разбирательства, организованного по поручению губернатора Антона Алиханова.

По словам зампреда правительства, застройщик не согласовал с региональным органом государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Равелин «Фридланд» и проект благоустройства территории. Это требование предусмотрено постановлением областного правительства от 27 мая 2019 года № 373 «О внесении изменений в постановление правительства Калининградской области от 3 сентября 2018 года №519.

- Кроме того, мы поддержали обращение общественников, приступив к определению историко-культурной ценности этих исторических построек. Региональной службой госохраны объектов культурного наследия издан приказ, согласно которому казармы артиллерийского полка включены в перечень объектов обладающих признаками объекта культурного наследия. Законодательство отводит на эту процедуру до 90 дней, - рассказала Наталья Сибирева.

Напомним, пожар в казармах случился вечером 13 октября 2016 года. По данным МЧС, огонь распространялся стремительно, и площадь возгорания составила тогда 100 квадратных метров. Несмотря на сложности, на вызов прибыло всего 4 пожарных машины, мощности которых, конечно, не хватало.

Интересно, что часть ангаров, в которых ранее располагался магазин «Мебельщик», и которые начали сносить в минувшие выходные, с 18 июня 2016 года перешли в собственность компании «КомплексСтрой», гендиректором которой является небезызвестный строитель светлогорского «стакана» Александр Качанович. Его представитель, находившийся в понедельник 24 июня на стройке, давать комментарий «Комсомолке» отказался.

Также 18 августа 2016 года на заседании градостроительного совета Калининграда обсуждался вопрос застройки треугольника, образованного проспектом Калинина и второй эстакадой. Тогда проектировщики, которых не смутила близость музея «Фридландские ворота», предложили проект трех 12-этажных высоток.