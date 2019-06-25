2019-06-25T15:08:06+03:00
Woman

Стилисты вынесли вердикт: калининградки одеваются «дорого-богато», но не модно

Эксперты моды дали советы, как выбрать одежду для жаркого лета в Калининграде
Светлана БАРОН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперты призывают не забывать: примеры с подиума — это только база для размышления, которую нужно прорабатывать для себя.Эксперты призывают не забывать: примеры с подиума — это только база для размышления, которую нужно прорабатывать для себя.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В мае Калининград посетил стилист, дизайнер и телеведущий Владислав Лисовец. В конце визита он заявил, что моды у нас не увидел, а женщины на улицах главным образом стараются показать, что они не бедные. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала главный редактор журнала "Шопинг. Люди и вещи" Ангелина Анишина.

- Лисовец говорит, что калининградки даже очки предпочитают со стразами. Хотя лично мне очень нравится, как наша молодежь одевается, они первыми примеряют тренды, - говорит Ангелина. - Это же не только про одежду, это про стиль жизни! Главное, не забывать, что примеры с подиума — это база для размышления. На подиуме носят и пижамы, и купальники. Нужно это прорабатывать для себя.

Когда приходит лето, горожане делятся на две категории: тех, кто ходит в шортах и майках (или даже с голым торсом) и тех, кого такой дресс-код возмущает. Калининградский стилист Любовь Безган рассказала, что точно выглядит на городских улицах плохо.

Стилист: В городе недопустим намёк на нижнее бельё

00:00
00:00

- Для мужчин это майка-сетка, удлиненные шорты и, конечно, белые носки с сандалиями (я думала, такого уже нет!). Некоторые до сих пор дополняют этот «образ» борсеткой. Вообще, у нас многие ходят в вещах, которые были актуальны в году так 2005-м. Я не призываю слепо гнаться за модой, но хочется хотя бы понимать, какой год на дворе! - говорит Любовь Безган.

По словам стилиста, в контексте города недопустимы намеки на нижнее белье (майки с контрастными лямками от бюстгальтера, тонкие просвечивающие платья). Правила делового стиля — плечи и колени должны быть прикрыты. И главное — обращать внимание на ткань и ее плотность. Вы взмокнете и в малом количестве синтетики, так что лучше выбирать лен.

Ангелина Анишина напоминает, что из моды вышли приталенные мужские рубашки и цветные носки (а в моде — спортивные). Однако хуже всего на улицах города выглядят шорты, которые напоминают нижнее белье.

- Но хочу похвалить водителей пригородного транспорта! У них даже в жару белые рубашки, галстуки, а в приемниках - Red Hot Chili Peppers, - говорит редактор модного журнала.

Женщинам редактор издания советует убрать в шкаф скучное платье-футляр, заменив его футболками с принтом, узкими очками и нитью жемчуга неправильной формы. А главное, меняя образ в одежде — менять и прическу.

Полностью модный эфир слушайте ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Подобрать одежду помогут за 3 тысячи рублей

Сомневаетесь в собственном вкусе? Можно пройтись по магазинам со стилистом, чьи услуги в Калининграде стоят от одной до трех тысяч рублей. За эти деньги для вас заранее подберут варианты, которые вам останется только примерить… и купить. Стилист говорит, что только 30 процентов ее клиентов — мужчины. Большинство обращаются сами, чтобы только не ходить по магазинам. Иногда женщины приходят с просьбой «переоденьте мне мужа!» Но из десяти таких запросов до дела доходят только три — остальные мужчины категорически отказываются меняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Светлогорск на «Балтийские дебюты-2019» приедет Монеточка
Команды из Калининграда вышли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Калининградка завела курортный роман с приезжим и лишилась денег
В Калининград на фестиваль «Балтийские дебюты-2019» приедет актер из фильма «Оно»
За три дня двести калининградских школьников записались в десятый класс через Госуслуги
Козлят, родившихся в Калининградском зоопарке, назвали Чук и Гек
В Калининграде на двух улицах запретят остановку транспорта
На улице Дзержинского в Калининграде сбили скутериста
Из списка команд, приглашенных в Светлогорск на «Голосящий КиВиН-2019», исчезла сборная Грузии
В Гвардейске зарезали 63-летнего пенсионера
Вице-мэр Калининграда: Из-за изменения в ГОСТе на тактильную плитку тротуары перекладывать не планируем
В среду в Калининграде пройдет автопробег «Бумеранг-2019»
В Краснознаменске полицейского осудили за служебный подлог
В Багратионовске в озере Лангер утонула 5-летняя девочка
В Калининграде сотрудница МФЦ помогла мошенникам отобрать у человека квартиру
Проломил голову монтировкой: В Калининграде оштрафовали военнослужащего за жестокое убийство собаки
Мэрия Калининграда подпишет соглашение с меценатом по преобразованию парка Теодора Кроне
Калининградка взыскала 100 тысяч за сгоревшую из-за скачка напряжения технику
На улице Киевской в ДТП попал пожарный автомобиль