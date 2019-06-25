Стилисты вынесли вердикт: калининградки одеваются «дорого-богато», но не модно

В мае Калининград посетил стилист, дизайнер и телеведущий Владислав Лисовец. В конце визита он заявил, что моды у нас не увидел, а женщины на улицах главным образом стараются показать, что они не бедные. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала главный редактор журнала "Шопинг. Люди и вещи" Ангелина Анишина.

- Лисовец говорит, что калининградки даже очки предпочитают со стразами. Хотя лично мне очень нравится, как наша молодежь одевается, они первыми примеряют тренды, - говорит Ангелина. - Это же не только про одежду, это про стиль жизни! Главное, не забывать, что примеры с подиума — это база для размышления. На подиуме носят и пижамы, и купальники. Нужно это прорабатывать для себя.

Когда приходит лето, горожане делятся на две категории: тех, кто ходит в шортах и майках (или даже с голым торсом) и тех, кого такой дресс-код возмущает. Калининградский стилист Любовь Безган рассказала, что точно выглядит на городских улицах плохо.

Стилист: В городе недопустим намёк на нижнее бельё 00:00 00:00

- Для мужчин это майка-сетка, удлиненные шорты и, конечно, белые носки с сандалиями (я думала, такого уже нет!). Некоторые до сих пор дополняют этот «образ» борсеткой. Вообще, у нас многие ходят в вещах, которые были актуальны в году так 2005-м. Я не призываю слепо гнаться за модой, но хочется хотя бы понимать, какой год на дворе! - говорит Любовь Безган.

По словам стилиста, в контексте города недопустимы намеки на нижнее белье (майки с контрастными лямками от бюстгальтера, тонкие просвечивающие платья). Правила делового стиля — плечи и колени должны быть прикрыты. И главное — обращать внимание на ткань и ее плотность. Вы взмокнете и в малом количестве синтетики, так что лучше выбирать лен.

Ангелина Анишина напоминает, что из моды вышли приталенные мужские рубашки и цветные носки (а в моде — спортивные). Однако хуже всего на улицах города выглядят шорты, которые напоминают нижнее белье.

- Но хочу похвалить водителей пригородного транспорта! У них даже в жару белые рубашки, галстуки, а в приемниках - Red Hot Chili Peppers, - говорит редактор модного журнала.

Женщинам редактор издания советует убрать в шкаф скучное платье-футляр, заменив его футболками с принтом, узкими очками и нитью жемчуга неправильной формы. А главное, меняя образ в одежде — менять и прическу.

Полностью модный эфир слушайте ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Подобрать одежду помогут за 3 тысячи рублей

Сомневаетесь в собственном вкусе? Можно пройтись по магазинам со стилистом, чьи услуги в Калининграде стоят от одной до трех тысяч рублей. За эти деньги для вас заранее подберут варианты, которые вам останется только примерить… и купить. Стилист говорит, что только 30 процентов ее клиентов — мужчины. Большинство обращаются сами, чтобы только не ходить по магазинам. Иногда женщины приходят с просьбой «переоденьте мне мужа!» Но из десяти таких запросов до дела доходят только три — остальные мужчины категорически отказываются меняться.