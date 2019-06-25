Свадебные букеты в Калининграде

Мужчины вряд ли догадываются, о чем чаще всего мечтают хорошенькие незамужние девушки. Но, как показывают нам, мужчинам, голливудские фильмы, хорошенькие девушки старательно ловят свадебные букеты в сотнях, а может, и тысячах кинокартин! Видимо, девушки часто мечтают удачно выйти замуж за принца. Кому-то из них это удается, кому-то нет, но почти всем удается сыграть торжественную и красивую свадьбу.

Ну а что за красивая свадьба без свадебного букета, этого роскошного символа будущего супружеского счастья? Видимо, размер будущего счастья зависит от размера свадебного букета, поэтому они обычно такие роскошные! И совсем не удивительно, что услуги по созданию букетов невест пользуются в Калининграде таким большим спросом.

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Маленькие советы по составлению свадебного букета

Вот никто лучше самой невесты не может представить, какие такие тайные смыслы она желает сообщить мирозданию с помощью собственного свадебного букета! Попробуйте угадать, какие желания кроются в маленькой красивой девичьей головке! И тут самодеятельность совершенно ни к чему: а вдруг счастье и в самом деле зависит от качества букета?! Ведь именно талантливые специалисты-флористы как-то умудряются учесть и тайные желания невесты, и особенности образа и характера, и вид ее свадебного платья, и еще массу нюансов, чтобы составить наилучшую композицию. Так что, если хотите много счастья, обращайтесь прямо к ним!

Заказать шикарный букет невесты мы рекомендуем в калининградской компании «Цветы Голландии»: опытные флористы здесь умеют воплощать в жизнь любые фантастические задумки, создавая настоящие цветочные шедевры. Тем более что «Цветы Голландии» - самый крупный в городе поставщик свежих цветочных бутонов из Голландии. Есть из чего творить!

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Но флористы флористами, а в самом начале, заказывая букет, необходимо определиться с собственными предпочтениями: с формой и размером, цветовой гаммой и видом самих цветов. Самыми популярными сегодня вариантами являются розы, каллы, орхидеи, пионы, тюльпаны. Но мы, конечно, не призываем вас быть как все: будьте особенными!

Естественно, букет составляется таким образом, чтобы он гармонировал со свадебными нарядами жениха и невесты, а также соответствовал общей стилистике свадебного торжества. Обычно считается, что как минимум три детали в образах невесты и жениха (к примеру, атласная лента в цветах, нагрудный платок, элемент бижутерии) должны совпадать по цветовой гамме, с ними должен в цветовом отношении гармонировать свадебный букет.

Как заказать букет в подарок молодоженам?

Беспроигрышным вариантом для подарочных букетов считаются букеты из тюльпанов и роз. Конечно же, очень часто дарят на свадьбу и смешанные букеты белого, персикового или розового цвета, символизирующие чистоту, невинность и нежность.

Подарить можно как пышный, так и компактный букет, ведь не всегда много - значит красиво. Ассортимент цветов компании «Цветы Голландии» позволяет создать практически любую композицию, оформить ее в крафтовую бумагу, сетку или шляпную коробку.

У вас или у ваших знакомых близится свадебное торжество? Сделайте заказ букета на сайте «Цветов Голландии» и закажите доставку в удобное вам место и время!

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