Руки заняты, играть некогда: зачем отправлять ребенка в развивающий летний лагерь

Зачем ребенку лето? Есть фрукты, загорать, купаться, читать - уверены бабушки. Отдыхать от школы и заниматься своими делами - считают сами дети. Развиваться и готовиться ко взрослой жизни - отвечают руководители многочисленных калининградских летних лагерей (а сейчас почти каждый клуб дополнительного образования продлевает свою работу на лето). Варианты такого развития мы обсудили в программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда".

Если ребёнок не занят, он от скуки начинает искать себе приключения 00:00 00:00

- В педагогике есть мнение, что лето - это пятая четверть, - говорит директор Центра развития одаренных детей Сергей Гоман. - А отдыхать можно и переключаясь на другие виды деятельности, чтобы взять с собой что-то полезное в учебный год. Мы делаем ставку на общение, на работу в команде, дружбу, правильную организацию своего времени, умение представить свой проект.

Сейчас в ЦРОДе работает школа современных коммуникаций, чуть позже заработает школа стратегии, участники которой (приедут даже из Липецкой области) будут углубленно изучать математику. А вот лагере Академии гениев делают упор на робототехнику, изучение языков и интерактивные игры.

- Современный лагерь - место, где ребенок может прокачать знания в какой-либо области и дать очередной повод погордиться собой, - говорит директор лагеря Юлия Косенкова. - Но отличия от школы кардинальные! Во-первых, преподаватели — это наставники, с ними все на равных. Главная оценка - это чему я научился.

Лето - самое время попробовать что-то новое, получить знания, которых нет в школе, а заодно примерить на себя профессию будущего, - уверен руководитель Школы-лагеря развития навыков и компетенций профессий будущего Павел Лапшов.

- Мы спросили у взрослых, кто из них работает по профессии. Оказалось, что меньше 30%, а успешными им помогли стать коммуникативные навыки. Современным ребятам придется не один раз менять профессии, и мы учим их выбирать осознанно, понимать, что ему нужно и как в этом развиваться, как учиться самостоятельно, - рассказывает Павел. Он уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы попробовать любую профессию на вкус.

Если ваш ребенок все-таки слишком устал от умственных трудов за год, есть масса вариантов занятий спортом. Самое приятное жарким летом — плавать. Клуб плавания и зимнего закаливания «Янтарные моржи» приглашает ребят на Шенфлиз дважды в неделю. Занятия там проводит четырежды чемпион мира по зимнему плаванию Наталья Олещенко, причем абсолютно бесплатно. А вот за развивающий лагерь, конечно, придется платить — порядка 15-20 тысяч за путевку. Казалось бы, зачем летом мучить чадо науками за собственные деньги?

- Дети от скуки начинают искать себе приключения, - говорит Юлия Косенкова. - Эту проблему и решают лагеря дневного пребывания. Первое, о чем нас спрашивают родители: как оторвать сына/дочь от смартфона? Мы даем понимание, что телефон и компьютер — это инструмент. Можно не просто играть в игры, а создавать их и делиться с друзьями. И руки заняты, и играть некогда.

- Конечно, намного проще, если твой ребенок сидит все лето в соседней комнате на виду. Но чем он там занимается? Какая от этого польза? - говорит Сергей Гоман. - Если ребенок не хочет в лагерь, нужен личный пример: покажите, что вы сами развиваетесь и интересуетесь тем, что происходит вокруг. Если сами сидите на диване — ребенка не вдохновить.

Как понять, что выбранный вами лагерь стоящий? Эксперты советуют посетить день открытых дверей, проверить лицензию и оценить педсостав. И, конечно, смотрите отзывы в соцсетях — это сейчас самое верное средство.

О том, как занять ребенка летом и не лишить его отдыха, слушайте ЗДЕСЬ.