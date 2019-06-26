Советы медиков: 7 золотых правил наслаждаться жарким летом и нормально себя чувствовать

Правило 1

Больше жидкости. Но не всем!

Независимо от возраста и состояния здоровья в жаркие дни особенно важно поддерживать водный баланс в организме. Но это правило следует применять очень индивидуально.

- Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нельзя выпивать более полутора литров в день, иначе сердцу будет тяжело справляться с перекачиванием крови, - предупреждают медики.

Обычную воду можно подкислить лимонным соком, для питья в жару подойдут также зеленый, травяные и фруктовые чаи комнатной температуры, ягодные морсы.

Правило 2

Хроник? Принимай лекарства по схеме!

Жаркая погода особенно опасна для тех, кто страдает гипертонией, ожирением, атеросклерозом, ожирением, эндокринными заболеваниями, сердечной недостаточностью.

- Высокая температура воздуха, более 30 градусов, может вызвать серьезные осложнения и у вполне здоровых людей, - предупреждают медики. - Страдающим гипертонией, а эта болезнь в последние годы очень сильно «помолодела» и может отмечаться и у поколения 30-40-летних, необходимо постоянно принимать нормализующие давление препараты. Гипертоникам рекомендуется принимать разжижающие кровь препараты, чтобы снизить опасность образования тромбов. И важно – придерживаться назначений врача!

Обязательно гуляйте рано-рано утром или вечером, когда спадет жара. Без движения давление может подскочить.

Правило 3

Дети, ну-ка, в тень!

- Родителям в жару нужно быть особенно внимательным к своим детям, не оставлять их без присмотра вблизи водоемов и во время купания. При выходе из дома обязательно иметь с собой воду и следить за тем, чтобы на ребенке был головной убор, он не перегревался на солнце, а еще лучше – находился на улице в тени. При малейшем подозрении на ухудшение состояния необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Правило 4

Без свиных отбивных и алкоголя

В жаркое время года лучше отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи, алкоголя. Для организма вполне подойдут рыба, овощи, фрукты, кисло-молочные продукты.

Правило 5

А продавец черешни – аккуратный?

Употребление свежих овощей и фруктов крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, региональный Роспотребнадзор рекомендует воспользоваться некоторыми советами при выборе «ягодок-малинок»:

- покупать только в установленных местах торговли; - при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов;

- продавец должен соблюдать правила личной гигиены!

- продавец должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте. Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Чтобы без признаков порчи, гниения, без повреждений кожуры!

Правило 6

Чаще мойте руки с мылом

- В теплый период года в условиях массового скопления людей в курортных зонах увеличиваются риски возникновения не только случаев острых кишечных, но и других инфекций, среди которых одними из актуальных являются заболевания энтеровирусной этиологии, - обращают внимание региональный Роспотребнадзор. - Энтеровирусная инфекция – группа острых инфекционных заболеваний человека, вызываемых различными видами энтеровирусов, характеризующихся летне-осенней сезонностью и многообразием клинических проявлений. Наиболее часто болеют энтеровирусной инфекцией дети в возрасте от 3-х до 12 лет.

Основными путями передачи инфекции являются водный, воздушно-капельный, пищевой и контактно-бытовой. А это значит, что факторами передачи может послужить вода, больной человек, овощи, также вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.

Протекает заболевание по-разному - в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Никакого самолечения! За помощью обращайтесь к доктору.

Главная профилактическая мера инфекционных заболеваний - соблюдение правил личной гигиены. А это: мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, проезда в общественном транспорте.

Правило 7

Перед поездкой в экзотические страны – вакцинируйся!

Перед посещением стран Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки нужно сделать прививку против желтой лихорадки и получить международное свидетельство о вакцинации. Для профилактики малярии необходимо заблаговременно до путешествия начинать прием противомалярийных препаратов. Какие препараты и как их нужно принимать – интересуйтесь у своего терапевта. Врачи отмечают также, что в последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов, и стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов. О мерах профилактики можно узнать у врача.

НА ЗАМЕТКУ

Если ехать на общественном транспорте до работы, моря, парка, в сумке должны быть:

- питьевая вода

- головной убор (он часто спасает от сквозняков)

- влажные салфетки с нейтральным запахом

- дамам рекомендуется запастись веером.

КСТАТИ

Клубника любит контрастные ванны, а укроп - замачивание

Мыть овощи и фрукты нужно по правилам

- Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно немного подержать в теплой воде. Затем тщательно очистить щёткой, и хорошо промыть. - Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. - Цветную капусту перед споласкиванием прохладной водой лучше разделить на соцветия и освободить от потемневших участков. - Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь, и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных бактерий и микробов можно подержать ее в течение получаса в солевом - уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли и уксуса на 1 литр воды). - Виноград надо промывать под «душем» из-под крана. После мытья - дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды. - Для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется следующее: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхности сойдет земля или пыль. Потом для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком!) и холодной водой; 2-3 такие процедуры достаточно для удаления всех микробов.