«Тело ребенка как будто забрызгали чернилами»: в Калининграде от менингита погибла двухлетняя девочка

Двухлетняя Вероника Скурданова из Балтийска заболела утром 17 июня. Как пишет издание "Клопс.Ru", состояние девочки резко ухудшалось, поднялась высокая температура, родители в 6 часов 55 минут вызвали "скорую". Фельдшер посоветовала давать жаропонижающие, обрабатывать покрасневшее горлышко мирамистином. Однако к вечеру состояние ребенка стало критическим.

- Целый день у Никочки держалась температура, жаропонижающее не помогало, - сообщила "Клопс.Ru" женщина. - Дочка беспокойно спала, будто бредила. Около 22:00 мы увидели, что все ее тело в страшных фиолетовых пятнах, будто с ног до головы забрызгали чернилами, а сама она горячая, как кипяток.

«Скорую помощь» вызвали повторно в 23 часа 20 минут, как сказали родителям, свободных машин не было. Мама на руках отнесла дочь в больницу Балтийска. Затем уже был вызов «скорой» для транспортировки ребенка в областной стационар. Судя по официальным данным, машина фельдшерской бригады была из Балтийска, она и доставила маленькую пациентку в инфекционное детское отделение ЦГКБ Калининграда.

- В приемный покой ЦГКБ девочка поступила в 1 час 45 минут 18 июня, - сообщил заместитель главного врача городской станции скорой помощи Валерий Сергеев.

Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась в реанимации 20 июня. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая менингококковая инфекция.

- Факт гибели ребенка подтверждаем. Проводится доследственая проверка. Все обстоятельства оказания медицинской помощи выясняются. По результатам будет вынесено процессуальное решение, - сообщила "Комсомолке" руководитель пресс-службы СУ СКР России по Калининградской области Наталья Гацко.

Главный внештатный инфекционист региона Игорь Иванов прокомментировал «Комсомолке» трагический случай:

- Менингококковый сверхострый сепсис - это самая тяжелая инфекционная патология. Люди погибают в течение нескольких часов. Шансов выжить у ребенка не было. Даже при современной терапии, даже у американцев летальность стопроцентная. При такой инфекции у человека разваливаются сосуды. И нет препаратов, которые могли бы остановить этот разрушительный процесс всей сосудистой системы. Массивное кровоизлияние происходит не только снаружи, но и изнутри. Это море крови, месиво, - вот что видят при вскрытии патологоанатомы. И практически все пациенты погибают, а даже если человек выжил, то в течении пяти лет все равно будет летальный исход от других осложнений. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Кто-то в окружении девочки был носителем менингококка. Кто-то чихнул, кашлянул, поцеловал и заразил ребенка. Сам носитель не является больным, но заразен.

По словам специалиста, сейчас в нашей области нет подъема менингококка. И хорошо, что мы живем не в экваториальной Африке, где проходит так называемый менингококковый пояс, где люди от этой инфекции умирают сотнями.

БЫЛ СЛУЧАЙ

«Молниеносная форма... Это очень тяжелое заболевание»

В феврале 2018 года 23-летняя Лина Ковалевская скончалась от менингокковой инфекции в больнице Балтийска. Смерть Лины вызвала бурную реакцию в соцсетях, в самом Балтийске. Обвинения летели в якобы нетрезвых медиков, в плохую организацию работы «скорой» и больницы Балтийска.

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, комментируя тот случай, заявил, что после проведенной судебно-медицинской экспертизы подтвердился первоначальный диагноз: молниеносная форма менингококковой инфекции.

- Шансов на положительный исход было очень немного - это очень тяжелое заболевание, - отметил министр.

Кстати, тогда проверка показала, что врачи, пытавшиеся спасти Лину, были трезвыми.