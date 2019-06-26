2019-06-26T19:26:37+03:00
Туризм

Ждем туристов из Германии и Китая: Кто получит электронные визы для въезда в Калининград

Список стран, гости из которых смогут въехать в регион, озвучат 1 июля.
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Прошедшее в среду заседание Совета по туризму было посвящено особенностям введения электронных виз для иностранных граждан, въезжающих в Калининградскую область. Речь идет о бесплатном проездном документе, который можно будет оформить онлайн и быстро, в течение нескольких дней, получить ответ.

Электронные визы будут действовать в течение 30 календарных дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специализированном сайте МИД России и позволят иностранцам пребывать на территории Калининградской области до восьми суток. Ездить можно будет только по территории нашего региона (в Питер или Москву, а также другие территории РФ слетать не получится).

Порядок выдачи бесплатных электронных виз для въезда в Калининградскую область планируется распространить на граждан 53 стран.

- Окончательный список стран мы узнаем 1 июля. Предвосхищать его не хотелось бы, - сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. - Могут быть различные обстоятельства. За примерами далеко ходить не надо – есть много различных ситуаций, когда вдруг что-то вспыхивает и возникает, потом решения корректируют.

Министр отметил, что предварительным списком власти региона абсолютно удовлетворены.

- Список стран будет достаточно широк. В нем есть большинство стран Евросоюза. Наши основные целевые рынки - это Германия, Дания, Норвегия, Швеция. Затем - Италия, Испания, Франция, Польша. В третью и четвертую очередь - чартерные пассажиры из Китая, Японии, которым может быть очень интересно приехать в Калининградскую область из-за янтарной тематики. Всегда была сложность: виза в Россию. Ее стоимость, сложность в оформлении. Здесь же часть проблем будет снята. Мы очень рассчитываем на туроператоров, которые смогут поставить чартеры из этих стран, - сказал Андрей Ермак.

Но что привлекает туристов в Калининграде? По словам Андрея Ермака в нашей области хорошее соотношение цены и качества.

- У нас есть хорошее «оружие» - в Калининграде недорого и сервис достаточно высокого уровня, даже сравнивая с европейскими странами. Ну и Российская Федерация – одно из самых популярных и растущих направлений. После Чемпионата мира по футболу - 2018 к России интерес огромен, - сказал министр.

По его прогнозу поток туристов в Калининградскую область после введения электронных виз увеличится на 8%:

- У многих уже запланированы отпуска, но те люди, которые имеют возможность путешествовать по быстро принятому решению, те, надеемся воспользуются возможностью электронных виз.

Региональные власти пока о введении электронных виз для иностранных туристов говорят как о проекте. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев еще не подписал документ.

Отметим, в нашем регионе будет действовать тот же регламент, что уже работает на Дальнем Востоке. Въезд и выезд по электронным визам будет осуществляться через пограничные пункты пропуска в аэропорту, а также через морские и автомобильные пункты пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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