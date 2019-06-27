Громкое дело: В Калининграде будут судить полицейских за кражу янтаря на 14 млн рублей

В Калининграде завершено расследование громкого уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника полиции и трех его подчиненных. Правоохранителей обвиняют в краже янтаря на 14 млн рублей, грабеже, превышении должностных полномочий и незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Летом 2017 года замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользовании Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД решил украсть крупную партию янтаря и янтарных изделий на 1 млн рублей из магазина на улице Черняховского в Калининграде. На «дело» он позвал троих своих подчиненных.

Чтобы задуманная крупная кража не выглядела явным полицейским беспределом, правоохранитель инициировал обыск в помещении магазина. Более того, борец с экономическими преступлениями привлек сотрудников СОБРа. К слову, бойцы спецподразделения и не подозревали, что участвуют в банальной краже.

19 июля спецназовцы оборвали проводку охранной сигнализации, сломали систему видеонаблюдения и помогли злоумышленникам войти в магазин. Один из полицейских сразу же стал отбирать наиболее ценные и легкореализуемые куски янтаря и янтарные изделия, которые хранились в магазине и принадлежали гражданке Литвы. Всего они прихватили янтаря на 14 млн рублей.

Пострадали от полицейских и двое покупателей, оказавшихся в тот момент в магазине. Стражи порядка не побрезговали «обыскать их», в результате один из покупателей лишился куска янтаря стоимостью 2500 рублей.

На этом полицейские не успокоились. Они изъяли весь находившийся в магазине янтарь и изделия из него на общую сумму 22,7 млн рублей, фактически парализовав работу фирмы. В результате компания прекратила свою деятельность.

Вину полицейские не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.