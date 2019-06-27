Чем «козел» отличается от «слона», а «ушки» от «пристенка»? Как развлекались на переменах советские школьники

В доинтернетную эру, когда не было еще ни смартфонов, ни соцсетей, советские школьники разнообразили свой досуг между уроками, как только могли. Главная задача была - получить максимум удовольствия за отведенные жестким школьным регламентом 10-15 минут. По большому счету, все тогдашние игры на переменах можно разделить на азартные и подвижные. Начнем с первых.

Почему стены были «рябыми»

Среднестатистический ученик конца 1970-х – начала 1980-х, как правило, всегда имел в кармане 10-25 (иногда и больше) копеек. Для игры на деньги было желательно играть самой что ни на есть мелочью. Поэтому, например, двугривенные старались разменять на десяток «семишников» (если кто не помнит, так в народе называлась монета достоинством 2 копейки). Впрочем, для игры в «пристенок» больше подходил, все-таки, алтынник (то бишь, трехкопеечная монета) – хотя бы потому, что его было удобнее бросать о стену. Играли, впрочем, и уже упомянутыми семишниками, и пятаками, а самые азартные игроки шли на огромный риск, пуская в ход даже пятиалтынные и двугривенные.

Правила этой игры многим из наших читателей должны быть знакомы если не по собственному детству, то благодаря прекрасному фильму Евгения Ташкова «Уроки французского» или одноименному рассказу Валентина Распутина, по мотивам которого это кино снято. Монеты бросают о стену так, чтобы они легли максимально близко друг к другу. Потом, уперев большой палец в свою монету, нужно дотянуться любым из остальных (или только указательным, в зависимости от изначально установленных правил) до монет соперников. Если получится – чужая «денежка» становится твоей.

Как любая коммерческая игра, неподобающая подрастающим строителям коммунизма, «пристенок» жестоко преследовался учителями. Еще более люто ненавидели эту забаву школьные завхозы, поскольку довольно увесистые монеты оставляли заметные выбоины на оштукатуренной стене.

«Деньготрясение»

Для другой игры не требовалось даже стенки - только собственные ладони… ну и денежная мелочевка, конечно. Именовали сей примитив «трясучкой». Правила были соответственно элементарными: монеты складывали на ладонь через одну – гербом («орлом», несмотря на вычеканенный венок колосьев) или номиналом («решкой») вверх, накрывали сверху другой ладонью и трясли как можно сильнее. Пока тот, чья очередь была угадывать, не произносил: «Стоп, орел!» или «Стоп, решка!» Тогда пригоршня разжималась, и мелочь летела на подоконник или пол (как вариант – просто оставалась на ладони). Если после подсчета выяснялось, что объявленной стороной вверх монет перевернулось больше – все забирал угадывавший. Если меньше – тот, что их тряс.

Плюсом здесь было то, что играть можно было практически в любом месте (кое-кто умудрялся делать это даже на уроке) и при любом «шухере» (скажем, ввиду приближения завуча) можно было мгновенно прерваться, приняв ангельски-невинный вид.

Наследие гимназистов

Практиковалась еще одна азартная игра - с заменителем денег. Еще до советских школьников в нее резались российские гимназисты, о чем можно прочить в повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». Называлась она «ушки».

- В середине 1980-х, по крайней мере, в Центральном районе Калининграда, где я тогда проживал, в «ушки» играли почти все мальчишки, - вспоминает Кирилл Алексеев. – «Ушки» - пуговицы от военной униформы - различались по званиям, от солдатских и матросских до генеральских и адмиральских. Последние, понятное дело, считались наиболее ценными. Приобретали пуговицы по-разному, часто просто покупали в магазине «Военторга» на проспекте Мира возле зоопарка. А однажды я обнаружил в сквере, видимо, кем-то потерянный целый мешочек с ушками. Хватило на целый месяц активной игры.

Играли в «ушки» в двух вариантах. Классический - «орел и решка», как в уже упомянутой «трясучке». Интереснее были т. н. «нижние «ушки». Брали по одной пуговице, кидали их о стену, а затем ногой нужно было сбить ушку своего противника.

- Мне никогда особенно не везло, - продолжает Кирилл. - Но были одноклассники, настоящие мастера, которые каждое утро они появлялись в школе с мешочком, набитым «ушками». Ни одна перемена не обходилась без этой игры. Учителя, конечно, не одобряли, гоняли нас, но разве за всеми уследишь?

Берегите ноги!

Если не было ни денег, ни «ушек» да и вообще надоедало меркантильничать, принимались за подвижные игры. Одной из самых простых считалась «три – пятнадцать».

- До сих пор не знаю, почему она так называлась, - признается Олег Иртенев. – Несколько человек, расставив ноги пошире, располагались в круг, ступня к ступне. Кто-то кричал: «Три – пятнадцать!», и все старались отдавить ногу соседа справа или слева, в то же время пытаясь уберечь собственные конечности. На это давалась одна попытка, потом после короткой паузы все повторялось. Порой доставалось изрядно, меру ведь не всегда соблюдали. Да и брюки запросто могли испачкать. Я потом где-то читал, что в «три-пятнадцать» правильно играть на лестнице. Ну, не знаю, мы всегда просто в коридорах школы играли…

«Не стоит прогибаться…»

Знатоки утверждают, что игра в «козла и мента» родилась в уголовной среде - по крайней мере, название оттуда. Но над этим советские школьники не задумывались, самозабвенно отдаваясь на больших переменах популярному развлечению.

- В школьном дворе собиралась компания из пяти - десяти (иногда больше) человек, - рассказывает Кирилл Алексеев. - Для начала «канались», то есть, бросали жребий. Проигравший превращается в «козла», выигравший - в «мента». «Козел» становится у какого-нибудь металлического шеста (на спортплощадке их было достаточно) и, нагнувшись, опирался на него руками. Очерчивается круг, по которому бегал, держась одной рукой за шест, «мент»: его задачей было - ударить ногой по ногам тех, кто пытается запрыгнуть на спину «козла». Тот, кого доставал «мент», сам становился «козлом». При мне «козел» выдерживал с десяток игроков, хотя рассказывали, что и тридцать запрыгивали - но это наверняка вранье. Но легких травм было практически не избежать. Помню, ходили страшные слухи: мол, в одной из школ кому-то из «козлов» сломали позвоночник. А в другой школе якобы не повезло самому активному игроку - он так лихо прыгнул, что проломил себе череп о металлическую штангу. Но и это, думаю, все же, неправда. Вообще, много разных страшилок было, если каждой верить - из дома вообще не стоило носа показывать.

- Мы играли в похожую игру, только называлась она «слоном», - замечает Олег Иртенев. – Никакого «мента» там не было. Просто делились по жребию на две команды. Одни, согнувшись становились гуськом у какого-нибудь дерева – в него самый первый в колонне упирался руками. Другие по очереди запрыгивали на «слона», стараясь сигануть подальше, чтобы остальным место оставить. Если «слон» не выдерживал и разваливался, все повторялось. Если же смог устоять, вез на себе соперников до определенного места. И если добирался благополучно, команды менялись ролями.