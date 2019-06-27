«Они не ломаются»: почему калининградцы выбирают подержанные авто

Эксперты сервиса Авто.ру в июне этого года выяснили, что Калининградская область — вторая в стране по перепродаже самых старых машин. Нашим автомобилям на вторичном рынке в среднем 15,7 лет. Рекордсменом стала Камчатка: там средний возраст подержанных автомобилей на «вторичке» достигает 17,8 лет. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выяснили, чем старые машины могут быть лучше новых.

- Не думаю, что у вас в регионе плохие автомобили, - говорит глава Федерации автовладельцев России ФАР Сергей Канаев. - Это в основном европейские машины не самого плохого качества, для которых 10 лет не проблема. Механики говорят, что такие машины могут сгнить или разбиться, но не сломаться (за редким исключением). И давайте сравним моторесурс «Лады» и «Мерседеса»! У последнего — движки «миллионники», а у «Лады» они рассчитаны на пробег в 100 тысяч.

Мнение, что старые машины более безопасны, Сергей Канаев объясняет тем, что в 2007 году все ведущие автоконцерны заключили соглашение: гарантийный срок службы автомобиля и всех деталей в нем не должны превышать моторесурс. А до этого, мол, машины делали с пожизненной гарантией.

- Но со старыми машинами тяжелее работать в автоцентре, они не оснащены диагностическими приспособлениями, как современные, - говорит Павел Блиндеров, управляющий автоцентра «Лидер» (у самого две машины, одной 9 лет, вторая новая). - Старым я считаю автомобиль после 10 лет эксплуатации - он уже может подвести в любой момент. Хотя на старые, конечно, детали дешевле.

По опыту главы автоцентра, дольше всего служат старые «Тойоты», но у «европейцев» надежнее кузов. И любой немолодой машине важно своевременное техобслуживание — оно позволяет избежать большинство серьезных поломок.

- Машины старше 15 лет лучше тех, что сейчас выезжают из автосалонов, - утверждает основатель калининградского паблика «Автобратство39» Ольга Адушкина (ее машине 17 лет). - Сейчас многие автомобили сделаны чуть ли не из фольги. Мы еще долго не откажемся от старых машин из Европы. Нет у нас возможности простому рядовому парню заработать на дорогую машину. Как говорит мой знакомый владелец 34-летнего авто: "Да, нет у меня денег на новую, но свою старую люблю, холю и лелею, так что и проблем нет".

Эксперты отмечают: стоимость нового автомобиля падает на 20%, как только он выехал за ворота салона. Однако если ваша «ласточка» в полном здравии перешагнула 40-летний рубеж, она снова начнет прибавлять в цене, утверждает глава калининградского «Авторетроклуба» Артур Орёл.

- Раритетом можно считать авто старше 50 лет. До 40 лет — так называемые янгтаймеры, старше 40 — олдтаймеры. Такие машины становятся с каждым годом дороже, но при условии, что имеют «родные» агрегаты. Самый старый автомобиль в Калининградской области на данный момент — это «Кадиллак» 1927 года. Он без госномеров, но находится в общем доступе, стоит в Светлогорске, часто выезжает на мероприятия. А с государственными номерами главный ветеран — это «Ханомаг Штурм» 1936 года, который находится в рядах нашего клуба и активно участвует в выставках у нас и за рубежом, - рассказал Артур Орел.

Что заставит нас отказаться от старых машин в пользу новых? Все эксперты единогласны: отдельный налог на подержанные авто, как в Европе, не подойдет, а вот льготы для тех, кто покупает новые машины, вполне могли бы решить проблему.

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