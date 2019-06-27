Япония, Исландия и другие: Граждане 53 стран получили возможность посещать Калининград по электронной визе

В четверг, 27 июня, МИД России опубликовал список стран, граждане которых смогут оформить электронные визы для посещения Калининградской области. В список вошли 53 страны, из которых 35 стран – европейские.

В МИД отмечают, что электронная виза будет выдаваться бесплатно, без взимания каких-либо сборов, в срок не более 4 календарных дней, независимо от выходных и праздников. Что хорошо - для её оформления не требуется приглашений или подтверждений – необходимо только заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД РФ, прикрепив цифровую фотографию в виде электронного файла.

- Никаких других документов для получения электронной визы не требуется. Электронные визы выдаются на срок действия 30 дней, начиная с даты выдачи и с разрешенным сроком пребывания по ним на территории РФ до 8 суток с даты въезда, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Электронные визы для посещения Калининградской области действительны для въезда и выезда только через пункты пропуска, которые расположены на территории региона:

- аэропорт «Храброво»

– морской пункт пропуска «Калининград» (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый);

– автомобильные пункты пропуска «Багратионовск», «Гусев», «Мамоново (Гжехотки)», «Мамоново (Гроново)», «Морское», «Пограничный», «Советск», «Чернышевское»;

– железнодорожные пункты пропуска «Мамоново», «Советск».

Отметим, что иностранцы, получившие визу для посещения Калининградской области, не могут выехать по ней на остальную территорию России.

По словам губернатора Антона Алиханова, список стран, граждане которых могут получить электронную визу в Калининград, максимально учитывает специфику нашего региона.

- Ожидаем, что упрощенный визовый режим станет дополнительным стимулом для развития туризма, международных проектов в сфере культуры и образования, будет содействовать формированию здесь благоприятного инвестиционного климата, – заявил Антон Алиханов. – Это укрепит статус Калининградской области как территории гостеприимства, открытой для добрых гостей и взаимовыгодного делового сотрудничества. Он отметил, что в опубликованный список вошли все страны, которые просили предусмотреть власти региона. Несколько позиций в перечне дополнительно появились по инициативе МИД России.

Список стран:

Австрия

Андорра

Бахрейн

Бельгия

Болгария

Ватикан

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Индия

Индонезия

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Катар

Кипр

Китай (включая Тайвань)

Корейская Народно-Демократическая Республика

Кувейт

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Малайзия

Мальта

Мексика

Монако

Нидерланды

Норвегия

Оман

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Саудовская Аравия

Северная Македония

Сербия

Сингапур

Словакия

Словения

Турция

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония