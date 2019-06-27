Объясняем на пальцах: как поедем с 1 июля в трамваях и автобусах в Калининграде

С 1 июля общественный транспорт Калининграда начинают переводить на автоматизированную систему учета оплаты проезда. Параллельно с этим процессом горожанам предлагается переходить на использование транспортных карт. Запуску всех этих новшеств была посвящена пресс-конференция в мэрии Калининграда. В ней приняли участие председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин, директор центра организации движения и пассажирских перевозок Ольга Думанская и другие.

«Комсомолка» отвечает на самые популярные вопросы горожан.

Говорят, что с 1 июля в Калининграде начнут действовать новые правила оплаты проезда в транспорте. Вот зайду в автобус 1 июля, и как платить?

Как заверили в мэрии, все новшества будут внедряться постепенно. Поэтому пока все по-прежнему. Платите наличными – пожалуйста.

А как долго вся эта система будет внедряться?

Как рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, на первом этапе введения системы будут внедрены мобильные терминалы оплаты (они уже закуплены, всего - 601 штука) для всех перевозчиков: автобусы большого и малого классов, троллейбусы, трамваи. На втором этапе, а это ноябрь 2019 - март 2020 года в транспорте будет установлено 580 стационарных терминалов оплаты проезда, которые будут принимать оплату с помощью безналичных средств платежа (банковские и транспортные карты). Оборудование системы будет установлено на всех транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров в Калининграде, в том числе и на микроавтобусах. В автобусах большого класса терминал оплаты будет находиться у кондуктора, в микроавтобусе – у водителя.

А что с кондукторами? Они исчезнут?

В настоящее время планов по сокращению штата кондукторов нет. Но в 2020 году, когда в автобусах «Калининград-ГорТранс» будут установлены стационарные терминалы оплаты проезда, пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд, и в таком случае помощь кондуктор уже не понадобится.

Хорошо. А на стоимость проезда все эти ноу-хау повлияют?

Стоимость проезда остается без изменений. Автобусы большого класса, троллейбусы, трамвай – 24 рубля, маршрутки – 26 рублей. Но ничто не вечно…

Виды транспортных карт.Фото: администрация Калининграда

Где и когда можно будет получить транспортную карту?

28 июня в Калининград поступит первая партия транспортных карт «Волна Балтики». Как рассказала директор центра организации движения и пассажирских перевозок Ольга Думанская, транспортная карта – это пополняемый электронный кошелек. Пополнить баланс транспортной карты можно будет через точки реализации и пополнения транспортных карт, через банковские терминалы и терминалы типа «Киви», через личный кабинет на сайте системы www.volna39.ru.

Ориентировочно, после 20 июля власти города проинформируют горожан, где именно можно будет получить карту, пополнить баланс. Ориентировочно в городе будет организовано около 100 точек.

А вот сами карты… Как они выглядят, кому положены?

Транспортные карты «Волна Балтики» будут двух видов – общегражданские и льготные. Общегражданская транспортная карта (синего цвета) – НЕ персонифицирована, предназначена для любых категорий пассажиров, реализовывается за плату – 100 рублей, срок действия 5 лет. Общегражданские (не персонифицированные) транспортные карты будут содержать электронный кошелек (ЭДС – электронные денежные средства). Также, по желанию пассажира, в дальнейшем можно будет оформить банковскую карту с транспортным приложением в формате электронного кошелька. Баланс таких карт будет пополняемым и несгораемым, на срок действия транспортной карты.

Правда, много средств лучше на ней не хранить. Если вдруг ее потеряете, заблокировать ее будет сложно – только при наличии чека.

И несколько важных замечаний о том, какие бывают льготные транспортные карты.

Социальная (пенсионеры, лица, имеющие федеральные и/или региональные льготы, участники и инвалиды ВОВ) транспортная карта «Волна Балтики» – персонифицирована, содержит информацию о фамилии, имени и отчестве гражданина. Размер льгот по проезду в общественном транспорте будет сохранен в существующем объеме до конца 2019 года.

Школьная – персонифицированная карта, содержит информацию о фамилии, имени и отчестве учащегося. Стоимость проезда для школьников остается прежней – 15 рублей, лимит поездок не установлен. Если родители подавали заявление на получение школьной карты в школе, то в школе ее и выдадут.

Для многодетных семей – персонифицирована, содержит информацию о фамилии, имени и отчестве гражданина. Размер льгот по проезду в общественном транспорте будет сохранен в существующем объеме до конца 2019 года.

Льготные карты будут реализовываться без взимания платы (первично). При утере льготной карты ее восстановление будет платным.

Социальная карта – желтая, школьная – зеленая, для многодетных семей – фиолетовая.

Первоначальная выдача льготных транспортных карт, в том числе школьных, будет бесплатной. Замена транспортной карты осуществляется за плату (100 рублей).

Планируется, что замена бумажных проездных билетов на электронные транспортные карты для льготных категорий граждан и школьников продлится до конца 2019 года, что позволит всем желающим получить транспортные карты в удобное для них время.

ВАЖНО

Как оформить льготную карту?

Оформить льготные транспортные карты «Волна Балтики» пенсионеры и многодетные родители могут через киоски по реализации проездных билетов и в МКУ «ЦОДИПП» (ул. Ю. Гагарина, 103). Адреса и режим работы всех точек приема заявлений размещен на сайте МКУ «ЦОДИПП» www.volna39.ru .

Выдача оформленных транспортных карт для льготных категорий граждан будет осуществляться в МКУ «ЦОДИПП» (ул. Ю. Гагарина, 103).

Есть вопросы о транспортной карте – звоните в центр организации движения и пассажирских перевозок в Калининграде: 33-88-68.