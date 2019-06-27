Калининградские продавцы янтаря: Когда заходят китайцы, мы хотим спрятаться

Наплыва иностранных туристов в Калининград, обещанного региональным министерством культуры и туризма в прошлом году, судя по всему, не случилось. Чемпионат мира, может быть, и принес какой-то процент заинтересовавшихся местным турпродуктом, но пока ощутимых толп марокканцев, испанцев и хорватов на улицах не заметно. Зато китайский турист продолжает ехать в наш город целенаправленно. Конечно, за янтарем. «Комсомолка» решила проверить, что с этим калининградским брендом происходит сейчас, как изменились запросы на солнечный камень у туристов, а также что нового случилось в области продвижения янтаря продавцами и производителями янтарных сувениров и украшений. Объехав несколько точек по продаже янтаря мы пообщались с теми, кто ежедневно общается с туристами, и выяснили, что самыми проблемными гостями города становятся именно китайцы.

Такие браслеты обычно берут китайцы.Фото: Иван МАРКОВ

«Китайцы приносят всего 3 процента выручки»

Главное место, куда едет любящий янтарь турист, – это, конечно, Музей янтаря. Перед ним ежедневно толкутся приезжие, желающие поглазеть на ископаемые диковины размером с кулак и больше. Каждый уважающий себя китаец тоже хочет рано или поздно приобрести себе самородок такого размера, чтобы носить его на шее или через плечо, но музей пока, к счастью, свою коллекцию не распродает. А вот киоскам, спрятавшимся за крепостной стеной музея, порадовать приезжих из Китая туристов нечем. Тут, в основном, продаются янтарные украшения, статуэтки, магниты в рамках из крошки или брелки из полимера, мимикрирующего под янтарь.

- Все это у нас хорошо туристы из России берут, - говорит один из продавцов. – Если честно, они у нас процентов 90 всей продукции скупают. Что касается иностранцев, то их доля совсем небольшая. Обычно говорят и пишут, что у нас все скупают китайцы, но это тоже неправда. В лучшем случае то, что они берут – это 3 процента всей выручки.

- А немцы как же?

- А что немцы? Зачем им янтарь? – смеется продавец. – Мне кажется, они в Калининград только вкусно поесть приезжают, а то, что мы продаем, их интересует в меньшей степени.

На полке замечаю плоский срез янтаря темного цвета с вырезанным на нем китайским драконом, по периметру украшенным иероглифами.

- А это мы так на восточного туриста ориентируемся?

- Это наши поставщики, - отвечает продавец. – Они, наверное, думают, что китайцам это интересно. Вот только они такое не купят никогда. Им самородки нужны.

Такие сувениры больше всего любят российские туристы.Фото: Иван МАРКОВ

Пока стою и беседую с предпринимателями, мимо проходит кучка китайцев. У каждого из них на запястье болтается браслет из прессованного янтарного кругляка желто-белого цвета. Один из китайцев держит на ладони бусы с крупными бусинами, постоянно наглаживает их щеткой и время от времени вдыхает носом смоляной аромат. На киоски с янтарной ювелиркой жители Поднебесной даже не смотрят, зато обходят по периметру музей Янтаря и постоянно его фотографируют. Внезапно один из туристов отделяется от группы, завидев небольшой тоннель, ведущий из-под башни Дона. Он опускается на корточки и начинает фотографировать этот тоннель, направляя объектив вглубь.

- Что он там увидел? – замечает китайца продавец.

- Может, ночью за янтарем в музей полезет? – подмигивает ему другой.

Хитрый болт и хитрая гайка.Фото: Иван МАРКОВ

Любимое их слово – «дисконт»

Следующий пункт – янтарные киоски у могилы Канта на острове того же Канта. Тут продавцы более матерые, некоторые из них знают иностранные языки и даже работали в прошлом экскурсоводами.

- Если вспомнить ЧМ-2018, то нас из всех футбольных болельщиков хорошо выручили разве что ребята из Марокко, - говорит предприниматель Дмитрий Шафигулин. - Им золото носить нельзя, зато серебро – пожалуйста. В общем, серебряные украшения с янтарем уходили хорошо. Но продажи янтаря, если честно, просели у нас тогда. Камень никому был не нужен. Только за счет ушанок и матрешек вытянули. Другим фанатам вообще ничего, кроме пива, не нужно было. Испанцы, бельгийцы и хорваты брали только магниты.

- Сейчас-то выправилась торговля?

- Да, соотечественники из Москвы и Питера делают нам основную кассу (больше половины выручки дают именно они), - отвечает Шафигулин. - Если же об иностранцах говорить, то следом за русскими идут китайцы, с которыми работать очень сложно. Их любимое слово «дисконт». Они могут бесконечно болтать и отвлекать, но эффект от всего этого минимальный. Проще дождаться жителя нашей столицы, культурно пообщаться и продать янтарь. В общем, в приоритете у нас всегда был русский турист от Сахалина до Москвы.

- Какой янтарь китайцы обычно спрашивают?

- Просят только белый, его еще называют королевским. Он в природе практически не встречается, поэтому он дороже обычного. Заметили, наверное, что молочного янтаря у меня уже не осталось, китайцы все белые самородки забрали уже. По моим наблюдениям, чем больше группа китайцев, тем меньше вероятность, что они что-то купят. А вот по одному с ними как-то сладить еще можно. Один китаец может и на энную сумму с нулями товара набрать.

Девушка-продавец в соседнем киоске тоже утверждает, что у нее китайцы берут только необработанный янтарь и круглые бусы из прессовки.

- Ничего больше их не интересует, - говорит она. – Подходят, спрашивают цену и сразу начинают торговаться. Они это любят. У нас тут все дешевле, чем в магазинах, но их это все равно не устраивает.

Попадаются и такие сувениры.Фото: Иван МАРКОВ

«Прямо в магазине устраивают телемост с Пекином»

В янтарных магазинах на Ленинском проспекте о китайских туристах отзываются тоже не очень хорошо.

- Когда китайцы к нам заходят, я уже заранее знаю, что сейчас будет, - говорит продавец янтарных украшений одного из салонов. – Во-первых, они уже с порога просят скидку. Скидка их обычно не устраивает, и они просят, чтобы я связалась с директором магазина. Пару раз я так делала, но потом директор попросила, чтобы я выпутывалась сама, потому что туристы из этой страны часто требуют, чтобы цена на нужный им камень была чуть ли не ниже закупочной.

В соседнем салоне сообщили, что китайцы, охотящиеся за янтарем, приходят с целым арсеналом инструментов (так не делает больше никто из покупателей).

- Приходят, просят показать тот или иной камень, тут же вытаскивают фонарики, какие-то тряпочки и щетки и начинают проводить эксперименты: трут, просвечивают, нюхают, чуть ли не откусывают его, - жалуется продавец. – Потом начинается телемост с Пекином. Болтают минут десять и внезапно требуют снизить цену в два-три раза. Я отказываю, договариваюсь с директором о максимальной скидке, потом снова начинается телемост. Примерно через полчаса они говорят, что у нас очень красивый магазин, заявляют, что товар им не подходит, и просто уходят.

В ТЕМУ

В этом году калининградские янтарщики внедрили сразу несколько новых сувенирных продуктов. И некоторые из них «выстрелили» на рынке. Например, янтарный болт и янтарная гайка (производители назвали их «хитрым болтом» и «хитрой гайкой»). По словам предпринимателей, «символизируют они мальчика и девочку» и то, «что не существует неразрешимых проблем». Кое у кого в продаже также есть янтарные фаллосы в виде брелков. Работать с ними желают не все, но продавцы, которые все-таки решаются, заявляют, что эти сувениры «просто с руками отрывают».