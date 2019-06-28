«У них же перо портится!» В Калининграде спорят, нужны ли аттракционы с хищными птицами

Сова на дискотеке

Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова возмутилась на своей странице в фейсбуке тому, что национальный парк «Куршская коса», как оказалось, заключил договор с человеком, зарабатывающим на фотографировании туристов с хищными птицами. Соколова назвала этот бизнес варварским и заявила, что «ему не место в нашем регионе».

- Вот все вчера хорошо было на косе, кроме позорной точки на дюне Эфа по фотографированию с хищными птицами, - написала директор зоопарка. – Ну, вот зачем это национальному парку? Ведь нет там ничего природоохранного...

В подтверждение своих слов Светлана Соколова привела цитату из федерального закона «Об ответственном обращении с животными», в котором оговаривается использование животных в культурно-зрелищных целях. Закон говорит, что эта деятельность «допускается в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях». Один из пунктов закона говорит о том, что физический контакт с животными во время использования животных в культурно-зрелищных целях, не допускается. Правда, закон этот вступит в силу только 1 января 2020 года.

Возмущение Соколовой поддержали и эксперты-орнитологи, которые напомнили, что точки по фотографированию с хищными птицами в Калининградской области есть не только на Куршской косе. Орнитолог Юлия Гришанова, например, сообщила, что они есть в Янтарном и в Светлогорске, а биолог Юлия Садовская заметила, что в Зеленоградске с недавнего времени работает музей с живыми совами, в котором ночные птицы «сидят днем на потеху детям».

- В замке Нессельбек сердце кровью обливалось за живую сову, которую в шоу используют, - добавила калининградка Марина Волик. - Дискотека, адский грохот, который даже нечувствительные человеческие уши на пределе выдерживают, и бедная птица с ее-то тонким слухом среди этого кошмара…

Не гладить, не коммерциализировать

Эксперты также сошлись на том, что птиц ни в коем случае нельзя гладить, так как от человеческим прикосновений у них «перо портится». Кроме того, в комментариях напомнили о нескольких случаях выпуска «ненужных» хищных птиц в природу, после которого обессиленных пернатых находили то в камышах, то на деревьях.

- Орлана, которого выпустили этой весной в честь Дня птиц, подобрали полумертвого через несколько дней с целым букетом запущенных болезней, - сообщила в комментариях Ирина Орлова. - Он живой, благодаря людям, действительно любящим птиц и свое дело.

- Чтобы судить о деятельности, нужно, чтобы она была максимально прозрачной, и за ней был надзор госорганов (как это я видела в реабилитационных центрах в Польше, когда специально изучала этот вопрос), - добавила Светлана Соколова.

Уже ближе к концу дискуссии свое мнение высказал и руководитель Калининградского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, биолог Дмитрий Булгаков.

- Категорически против любой коммерциализации диких животных, изъятых из природы. Крайний вариант, который допускается - это животные, выведенные в питомниках и с детства прирученные к человеку. Хотя для меня все эти фотосессии с птицами дикость какая-то. К сожалению, те кто это делают, не понимают всех отрицательных последствий своих действий, несущих только негативный воспитательный момент для людей и, что еще хуже, для детей. Воспитание с детства утилитарного отношения к диким животным (на потребу удовлетворения своих примитивных желаний) это, пожалуй, самое печальное в этой истории, - заявил эксперт.

«Все в рамках закона»

Представители национального парка «Куршская коса», несмотря на то, что их приглашали поучаствовать в дискуссии, своих комментариев под сообщением Соколовой решили не оставлять. Тем не менее, в пресс-службе нацпарка «Комсомолке» сообщили, что деятельность точки по фотографированию абсолютно легальна и согласована.

- С этим предпринимателем мы заключили договор до конца года, - сообщили в пресс-службе. - Никаких нареканий у нас к нему нет, так как все документы у него в порядке. Мы знаем, что с 1 января следующего года вступит в силу закон «Об ответственном обращении с животными», и если предпринимательская деятельность будет ему противоречить, то продлять договор мы не будем.

Также мы связались с председателем совета калининградского клуба любителей соколиной охоты «Бусидо» Алексеем Лаврентьевым, чью точку по фотографированию встретила на дюне Эфа Светлана Соколова. По словам Лаврентьева, никакого вреда птицам он не причиняет. Более того, Лаврентьев сообщил, что занимается только с теми птицами, которые родились в его питомнике, либо приобретенными в других питомниках.

- Понимаете, современные люди очень оторваны от природы, и им нужен контакт с ней, - считает Лаврентьев. - Общение с птицами, или сам момент, когда человек держит птицу на руке, вызывает сильные переживания. Это необходимые человеку переживания. К тому же, мои птицы не сидят подолгу в клетках, они летают в природе по 16 часов в день. Конечно, не на Куршской косе (там я их не выпускаю), а в районе питомника. Если бы птицы не были ручными, они бы просто улетали.

Также председатель клуба «Бусидо» заявил, что время от времени ему приносят слетков или раненых птиц. По словам Лаврентьева, все эти птицы получают необходимую помощь, после чего выпускаются в природу.

- В своих мероприятиях я никогда не использую птиц, забранных из дикой природы, - заключил руководитель клуба соколиной охоты.