Чем запомнятся выпускники-2019 в Калининграде: из нового - сдавали китайский, из вечного - попадались со шпорами

Про личный рекорд

В минувший понедельник в Калининграде прошел бал медалистов. Особенным героем церемонии стала выпускница лицея № 35 имени Буткова Анна Монаршенко. Она сдала и обязательный русский язык, и предмет по выбору – химию на сто баллов каждый.

- В лицее была очень хорошая подготовка, - сказала Анна Монаршенко. - Преподаватели уделяли огромное внимание к выбранным нами дисциплинам. Поэтому именно старания наших учителей я считаю влияющим фактором. Но, разумеется, также свою роль сыграло и везение – например, мне достались хорошие вопросы на экзаменах.

- Планирую поступать в медицинский вуз, - поделилась планами Анна. - Приоритетным университетом на данный момент я рассматриваю Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Но окончательный выбор еще не сделала – сейчас появились новые университеты для рассмотрения, например – Федеральный медицинский центр имени Алмазова. Но и, разумеется, все еще жду результаты экзамена по биологии – именно тогда будет сделан окончательный выбор! (результаты ЕГЭ по биологии ожидаются в среду, 26 июня – Ред.).

- Самое главное – начинайте подготовку заранее! – обратилась с советом к будущим выпускникам выпускница. – Я начала свою подготовку к экзамену по биологии за два года. Для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ по русскому языку, я сделала для себя установку: тестовую часть написать на максимальный балл, сочинение же старалась писать на основании того, чему меня учили в рамках школьной программы. Поэтому будущим выпускникам советую своевременно и систематически осуществлять подготовку к экзаменам – и тогда все будет хорошо.

По данным регионального министерства образования, 22 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам.

Выпускница лицея №35 имени Буткова Анна Монаршенко сдала экзамены по русскому языку и химии на 100 баллов каждый.Фото: Правительство Калининградской области

Встретимся осенью

В этом году начали действовать новые правила для «проштрафившихся» выпускников. Если удаление было с обязательного предмета (русский язык и математика), то пересдавать можно в сентябре, а если удаление с предмета по выбору, то только через два года. Лучше не попадаться!

Увы, на экзаменах в этом году – и в 9-х, и в 11-х классах было 8 удалений. Выпускники покидали аудитории из-за звонящих телефонов, из-за обнаруженных шпаргалок и запрещенных справочных материалов.

Как заверили в минобре, все перечисленные удаления были во время первого этапа сдачи экзаменов, еще в мае. После этих случаев, накануне основного этапа сдачи ЕГЭ к выпускникам школ обратилась и министр образования Светлана Трусенева, и директора школ, и учителя с призывом – не совершать подобных ну, очень обидных ошибок.

Где больше медалистов?

По данным комитета по образованию мэрии Калининграда, в этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие 2599 выпускников 11-х классов из 47 общеобразовательных учреждений города.

По количеству выпускников 11-х классов лидирует лицей № 49 - 221 человек, за ним следуют: гимназия № 40 - 161 выпускник, лицей № 23 - 109 ребят завершили обучение в этом году.

- Одним из показателей качества образования является награждение золотыми медалями, - говорится в сообщении комитета. - В текущем учебном году количество «золотых медалистов» составило 12,54% от общего числа выпускников, а это - 362 человека. Для сравнения: в 2018 году – 12,76% (326 человек).

Среди городских общеобразовательных учреждений по количеству «золотых медалистов» лидируют: лицей №49 – 37 выпускников с золотыми медалями, лицей №23 и гимназия №40 – по 27 медалистов, гимназии №№1 и 32 – по 20 выпускников.

Как сдали ЕГЭ выпускники школ в этом году.Фото: Карен АПРИЯНЦ

Отличники в Борском

С 2018 года введены новые правила получения золотой медали. Теперь мало все 11 лет учиться на «отлично». Важно сдать обязательные ЕГЭ минимум – на 70 баллов.

По данным регионального министерства образования, всего медали «За особые успехи в учении» в регионе получили 486 выпускников, из них в школах области – 129 ребят.

В сельской школе поселка Борское Гвардейского городского округа в этом году – 11 выпускников, из них трое – завершили обучение с медалями.

По словам директора школы Татьяны Литвинчук, медали получили три выпускницы школы – Анастасия Антоненко, Алина Гладкова и Анастасия Голикова.

- Все девушки учатся в нашей школы давно: кто-то с первого класса, кто-то – с пятого, - рассказала Татьяна Николаевна. – И то, что они подтвердили свои успехи в учебе результатами ЕГЭ, - это, безусловно, большой труд их самих, а также наших педагогов. По математике выпускников готовила Наталья Петровна Бондарева, а по русскому языку – Ирина Павловна Белоконь. Оба педагога давно работают в нашей школе. Конечно, мы гордимся нашими вупскниками, учителями, такими высокими результатами.

Директор школы рассказала также, что медалистки планируют подавать документы в БФУ имени Канта.

- Одна хочет связать свое дальнейшее образование с физикой, математикой, другая – с филологией, третья – с логистикой, - рассказала руководитель. - Но это планы, а каков будет окончательный выбор девушек – мне трудно сказать.

Китайский: первый пошел!

И еще один штрих, характеризующий кампанию «Выпуск-2019». С этого года среди предметов по выбору появился… китайский язык. Единственный участник от региона – выпускница школы №38 Калининграда Илона Миненко получила по итогам ЕГЭ 79 баллов. Известно, что всего по России ЕГЭ по китайскому языку сдавали 75 человек.