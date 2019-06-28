При ремонте шоссе Калининград-Полесск вырубят 372 дерева, посадят 400

Дорога Калининград-Полесск, масштабные работы по капремонту которой начались в пятницу, 28 июня, станет шире, ее покрытие заменят на современное. Об этом рассказала министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова, которая побывала на трассе.

Речь идет о первом этапе работ, в рамках которого необходимо реконструировать мосты и путепроводы, выносить коммуникации, перекладывать асфальт, наносить разметку и ставить знаки, ограждения. Ремонтируемый участок в этом году – более 12 километров. Цена контракта - более 654 млн рублей, ремонт участка трассы продлится три года.

- Это дорога с высокой интенсивностью движения. У нее еще старое асфальто-бетонное покрытие и при наступлении высоких температур, регулярно происходит так называемое выпотевание. Это приводит к повышению скользкости дороги, к неконтролируемому заносу транспортных средств при высоких скоростях, - отметила Елена Дятлова.

Елена Дятлова.Фото: Александр КАТЕРУША

Автомобильную дорогу планируют расширять до семи метров. В границах населенных пунктов будут обустроены тротуары и переходы.

- Объект достаточно сложный. Мы сделаем правильный въезд, правильную транзитную региональную дорогу. Такого рода масштабные работы ведут к уменьшению количества ДТП, - уверена Елена Дятлова и отмечает, что во время ремонта перекрывать дороги не будут - машины поедут по свободным от реконструкции полосам.

Отдельно коснулись и темы вырубки деревьев. Внимание на этом в свое время заострял губернатор Антон Алиханов, предлагая оставить деревья вдоль полесской трассы. Но, по словам специалистов, реконструкция дороги по современному проекту без вырубки была бы невозможна. Выход был найден – это компенсационная высадка 147 деревьев в этом году (в районе поселков Константиновка, Первомайское, Баевка, у Гурьевской больницы) взамен 372 срубленных. Начнется высадка уже осенью. Всего же за три года будет посажено более 400 деревьев различных пород.

- Если посмотреть внимательно, состояние деревьев – лип, буков – мягко говоря, болезненное,- говорит Николай Корнюшин, руководитель управления дорожного хозяйства Гурьевского городского округа. - На замену старых деревьев мы высаживаем новые 10-летние саженцы грабов, елей, ясеня с хорошей корневой системой, которые при нашем тщательном уходе приживутся. Думаем и о безопасности. Так что сажаем деревья за пределами полосы отвода дороги. От оси дороги это 10 метров влево и 10 метров вправо.

- Если мы хотим иметь качественные и безопасные дороги, то вырубка нужна, - сказала Елена Дятлова.

Она зачитала статистику, согласно которой штормовые ветры только за прошлый год повалили на проезжую часть порядка 300 деревьев. А за 6 месяцев 2019 года - уже 195.

- Деревья, которые падают неуправляемо, - это всегда угроза жизни и здоровью людей, нанесение вреда имуществу. Так что нужно говорить о плановом замещении зеленых насаждений. Мы вырубаем старые деревья, которые находятся в ненормативном состоянии, и высаживаем новые, - говорит министр.

Министр отметила, что деньги за вырубленные деревья идут в бюджет того муниципального образования, на территории которого производится вырубка. За последние 4 года, не считая 2019-й, перечислили 135 млн рублей.

- Эти деньги идут исключительно на компенсационные высадки деревьев, - заключила Елена Дятлова.

Отметим, шоссе Калининград-Полесск включена в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».