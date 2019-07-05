Задержанный за госизмену калининградец Александр Воробьев обучался по гранту в Варшаве

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральской федеральном округе, уроженца Калининградской области Александра Воробьева по подозрению в госизмене. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания «Взгляд», у задержанного спецслужбами Воробьева, найден при себе паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура.

До переезда на Урал Александр Воробьев работал в правительстве Калининградской области полномочным представителем губернатора в органах судебной власти, а затем главой областного агенства по имуществу. До этого несколько лет он работал в администрации города Гусева.

На сайте правительства Калининградской области осталась информация о Воробьеве. В частности, сообщается, что он в рамках международного проекта по конкурсу реализовал грант на обучение в «National School of Public Administration» в Варшаве.

Досье КП

Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года в Гусеве Калининградской области.

В 1999 году он окончил Гусевский сельскохозяйственный техникум по специальности «правоведение». В 2004 году окончил юридический факультет Московского психолого-социального института по специальности «юриспруденция».

В 2006 - 2008 годах Воробьев работал в администрации Гусева, главой города в этот период был Николай Цуканов, занимающий сейчас пост полпреда президента в УФО.

В 2010 году после назначения Цуканова губернатором Калининградской области, Воробьев перешел на работу в региональное правительство, где занимал полномочного представитель губернатора в органах судебной власти.

В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата - помощника полпреда президента Николая Цуканова.

В июле 2018 года назначен помощником полпреда в УФО.