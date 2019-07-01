2019-07-01T16:07:20+03:00
Спорт

Серфинг, каяки, волейбол: в Пионерском пройдет фестиваль «На пляже»

Организаторы рассчитывают, что спортивные мероприятия будут посещать более 10 тысяч человек ежедневно.
Александр КАТЕРУША
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Фестиваль «На пляже» 12, 13 и 14 июля примет пляж в районе порта в Пионерском.Фестиваль «На пляже» 12, 13 и 14 июля примет пляж в районе порта в Пионерском.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области лето очень насыщенное: один за другим проходят фестивали музыки, кино, театра. Что-то интересное происходит каждые выходные! И вот, на наших глазах рождается одно мероприятие. На этот раз – околоспортивное.

Фестиваль «На пляже» 12, 13 и 14 июля примет пляж в районе порта в Пионерском. Будет представлен: виндсерфинг, кайтсерфин, классический серфинг, морской каякинг, катамаран, сапсерфинг. Последний кстати, на сегодняшний день самый популярный досочный вид спорта в России.

А еще детские яхтенные школы, музыка, зоны отдыха и забавные игры вроде сап-поло (спортсмены используют специальные доски и весла, для игры с мячом на водном поле. Это новый вид спорта, который только начинает развиваться в России).

- Мы не претендуем на спортивный формат, на соревнования. Наш формат – отдых и интерактивность, возможность гостям потрогать, изучить все виды спорта, которые могут быть на пляже: от парусов и до волейбола. Можно просто посмотреть и пофотографироваться. Но главное – любой вид спорта попробовать самому и поучить ребенка. Хотим, чтобы все были вовлечены.

Организаторы обещают удобную инфраструктуру, чтобы было с комфортом поваляться на пляже, перекусить, послушать музыку, – говорит организатор, руководитель объединения «Калининград Стритфуд» Александр Исаев.

Руководитель объединения «Калининград Стритфуд» Александр Исаев. Фото: Александр КАТЕРУША

Руководитель объединения «Калининград Стритфуд» Александр Исаев.Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу и воскресенье отдыхать на пляже и пробовать себя в различных видах спорта можно будет с 10 утра до 10 вечера.

- Пляжные виды спорта у нас в стране незаслуженно забыты. Это глобальный парадокс нашей ментальности, - говорит Владимир Левинец, руководитель спортивного объединения «Глаз ветра». – Во всем мире все эти виды бешено развиты. В Европе виндсерфингом занимаются десятки тысяч человек. Испания, Португалии, Германия, Франция, Италия. Америку и Австралию мы вообще не рассматриваем! У нас же про все это знает примерно 0,5 процента активного населения. Несмотря на то, что виндсерфинг уже почти 20 лет это олимпийский вид спорта. Кайтсерфинг будет включен в Олимпийские игры! Только последние 5 лет у нас это хоть как-то развивается. Наша задача все это поднять и показать людям. Формат активный, яркий. То, что есть во Франции, теперь есть у нас!

Из-за того, что пляжные виды спорта зависимы от волны и ветра, четкого расписания праздника пока нет. Ориентироваться будут по погоде и ближе к дате мероприятия.

- Надеемся, что этот фестиваль положит начало серии ежегодных фестивалей, которые приведут нас к тому, что мы станем одним из ярких центров пляжной жизни на карте России, - рассказывают организаторы. - Для проведения фестиваля Пионерский удобен. Это пляж, на котором можно проводить мероприятия, связанные с активным отдыхом. Есть места для фуд-корта. Это доступность – в Пионерский легко добраться и на электричке, и автотранспортом. Рассчитываем на 10 тысяч человек в день и больше.

В дни проведения фестиваля в Пионерский пустят дополнительные электрички, будут организованы дополнительные парковки для автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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