Как во время штурма Кёнигсберга гвардии майор Елисеев обеспечил переправу через Прегель

Майор Енисеев

Осенью 2013 года в Калининграде на улице Артиллерийской проходил снос части казарм довоенной постройки. В груду кирпича рабочие превратили и клуб с библиотекой и музеем. Прямо во время демонтажа в здание проникло несколько калининградцев, решивших спасти хотя бы часть брошенного музейного архива. По словам одного из участников этой вылазки, забрать удалось несколько папок с фотографиями и документами военного времени. В куче снимков обнаружилось, кроме всего прочего, черно-белое фото молодого майора-артиллериста, на груди которого красовались четыре награды. На обороте трудно читаемым почерком была сделана карандашная подпись: «Енисеев». Собственно, на этом можно было бы и закончить рассказ о майоре Енисееве, если бы не одно «но». Кроме медали «За оборону Москвы», ордена «Красной звезды» и «Отечественной войны» была у артиллериста и полководческая награда – орден «Александра Невского», встречающийся гораздо реже перечисленных выше. За войну этим орденом красные командиры награждались всего 42 165 раз (для сравнения, к ордену «Красной звезды» солдаты и офицеры представлялись 3 876 740 раз).

Специальность – подавление артиллерии противника

Открытые архивы Министерства обороны помогли быстро выяснить, кем был майор, и где он успел так отличиться. Александр Максимович Елисеев (на подписи к фото была допущена ошибка в фамилии) родился в Нижнем Новгороде в 1919 году. На фронт он, как кадровый офицер (в рядах РККА с 1938 года), отправился 26 июня 1941 года. Всю войну майор и его подчиненные работали в связке с 403-м гаубичным артиллерийским полком большой мощности (это подразделение в мае 1944 года стало основой для формирования 149-й пушечной артиллерийской бригады) и специализировались на контрбатарейной борьбе, то есть уничтожении и подавлении артиллерии противника.

У современных артиллеристов есть возможность в режиме реального времени отследить, где находятся вражеские батареи (в первую очередь благодаря съемке местности с космических спутников), а в Великую Отечественную у артиллерийской разведки вариантов было немного. Для определения координат цели использовалось несколько средств: наблюдение с летательного аппарата (тут немцы опередили Красную Армию, так как на вооружении у них был высотный самолет-разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189, прозванный советскими бойцами «рамой»), заброска во вражеский тыл разведчиков, визуальное наблюдение и вычисление при помощи… секундомера.

И если в первые годы войны перевес был на стороне гитлеровской армии, то, начиная с 1944 года советские артиллеристы смогли показать все свои умения. Именно с этого года награды буквально посыпались на артиллерию, а расцветом красного «бога войны» стала крупнейшая наступательная операция Великой Отечественной войны – «Багратион».

От Орла до Минска

Однако гвардии майор Елисеев проявил себя раньше. Летом 1943 года его 827-й отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион, которым он командовал, участвовал в прорыве линии обороны гитлеровцев во время Орловской наступательной операции «Кутузов» в районе деревни Глинная. Подразделения дивизиона Елисеева засекли 19 батарей и произвели топопривязку 17 артиллерийских полков. Непосредственно к началу операции разведчики вычислили координаты 16 артиллерийских батарей немцев и оперативно передали их своим артчастям. В результате, 14 батарей из 16 были уничтожены.

- Результаты засечек были отличные, - говорится в документе на представление Елисеева к первой боевой награде. – На всех засеченных батареях были прямые попадания огня нашей артиллерии.

Несмотря на то, что непосредственное руководство Елисеева рекомендовало наградить его орденом «Отечественной войны I степени», военный совет 11-й гвардейской армии принял решение вручить ему награду более низкой степени – орден «Красной звезды». При этом, в наградном листе руководство даже умудрилось перепутать его отчество, написав вместо «Максимович» «Михайлович».

Гвардии майор Александр Елисеев.Фото: Архив автора

Однако награду, которую гвардии майору Елисееву не удалось получить в 1943 году, он заслужил в феврале 1944-го. Основанием для вручения ордена стала совокупность заслуг в контрбатарейной борьбе, начиная с мая 1943 года и успешное выполнение задач во время наступления в районе реки Жиздра (граница Калужской и Тульской области), станции Хотынец Орловской области (тут врагу был нанесен большой урон в живой силе, также немцы потеряли до 70 танков и более 170 орудий и минометов), города Карачев Брянской области и в районе Городка Витебской области.

Следующую награду майор-артиллерист, ставший командиром разведывательного дивизиона 149-й пушечно-артиллерийской Краснознаменной бригады, получил за отличные результаты в подготовке своих разведчиков к наступательной операции «Багратион». С апреля по май 1944 года Александр Максимович проводил ежедневную работу с личным составом дивизиона, выучив подчиненных всем навыкам, которыми владел сам. В течение июня Елисеев в короткий срок организовал четкую работу своего штаба, постоянно находясь в боевых порядках подразделений. Вскоре это дало ощутимые результаты.

- Всеми видами инструментальной разведки дивизиона в период подготовки к прорыву обороны противника на Оршанском направлении было засечено 106 целей противника, - пишет командир артбригады полковник Иван Авраамов. - Из них: 210-миллиметровых батарей – 7; 150-миллиметровых батарей и орудий – 25; 105-миллиметровых батарей и орудий – 59; 75-миллиметровых батарей и орудий – 13; минометов – 2. Кроме того, было засечено 16 блиндажей, 5 наблюдательных пунктов, 25 ДЗОТов и пулеметных точек, 5 километров траншей и 4,5 километра различных заграждений.

После тщательной разведки и проверки данных руководство артбригады приняло решение подавить 25 целей из вычисленных. В итоге, три цели были полностью уничтожены, а 19 временно выведены из строя, дав пехоте время для наступления. Так как эта передышка обеспечила успешный прорыв немецкой обороны, Авраамов принял решение представить своего подчиненного к ордену «Красного знамени». Еще более укрепился полковник в своем решении после боя 30 июня 1944 года в районе поселка Хотюхово Минской области. Тогда артиллеристам пришлось отбиваться от внезапно прорвавшихся в расположение дивизиона группы немцев.

- Майор Елисеев лично руководил операцией, и в течение трех часов боя в перестрелке было убито 70 немцев и взято в плен 86, - пишет Иван Авраамов.

Однако обещанный орден «Красного знамени» Елисеев не получил. Командовавший артиллерией 11-й гвардейской армии генерал-лейтенант Петр Семенов решил, что майор достоин лишь ордена «Александра Невского».

Прорыв в Велау и форсирование Прегеля

Зато «Красным знаменем» Александр Елисеев был награжден после штурма города-крепости Кёнигсберг. Надо сказать, что во время Восточно-Прусской наступательной операции немцы пережили то, что летом и осенью 1941 года переживала Красная армия. Превосходство в воздухе они окончательно потеряли, а артиллерия уступала советской практически по всем параметрам. Научились воевать за время наступления и в 149-й пушечно-артиллерийской Краснознаменной бригаде. Так, в районе Пилькаллена (сегодня Добровольск) разведчики Елисеева вычислили 37 гитлеровских батарей, несмотря на то, что противник их тщательно маскировал. А когда в районе Велау (сегодня Знаменск) противник сумел задержать наступавшие советские части, майор быстро развернул свой дивизион и засек три батареи, которые бригада оперативно подавила, позволив войскам двигаться дальше. Уже непосредственно во время штурма Кёнигсберга подчиненные Александра Елисеева обнаружили 60 батарей, укрывшихся в городе, 30 из которых во время наступления было подавлено.

- В трудных условиях ведения разведки артиллерии в крупном городе, во время штурма, его дивизион сумел выявить три артбатареи в период с 8 по 9 апреля, которые были подавлены огнем бригады. В результате наши части форсировали реку Прегель, - описывает подвиги подчиненных Елисеева Иван Авраамов.

На этот раз генерал-лейтенант Петр Семенов спорить с полковником не стал, и Александра Елисеева наградили вторым по значимости советским орденом - «Красного знамени».

Что с майором было дальше, история умалчивает. Ясно только одно – он дожил до Победы, так как уже после окончания боевых действий ему вручили медали «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Но вернулся ли он в родной Горький или остался в Прибалтике, неизвестно. Если родственники Александра Максимовича вдруг увидят этот материал, то редакция «Комсомолки» будет благодарна, если они свяжутся с нами. Телефон редакции: 8 (4012) 310-350.

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