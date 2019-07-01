Калининградский архитектор: Как только на острове Канта изменят зону застройки, строительство на нем может начаться немедленно

Уже несколько недель в Калининграде идут жаркие обсуждения по поводу инициативы городских властей, решивших изменить Правила землепользования и застройки в районе острова Канта. На бумаге все выглядит гладко и не вызывает вопросов: чиновники просто приводят Правила в соответствие с Генпланом города. В реальности же эти изменения могут привести к застройке острова Канта. К тому же, недавно подлил масла в огонь дискуссии председатель комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин, который в комментарии одному из изданий неосторожно обронил фразу о том, что на острове Канта «необходимо создать какие-то элементарные удобства». Удобствами Крупин назвал «общепит, туалеты и возможность где-то спрятаться от дождя», а также «инфраструктуру отдыха и гостеприимства». Калининградцы ему на это ответили, что туалеты и скамейки в парке на острове уже есть, а до всего остального рукой подать, достаточно всего лишь перейти Медовый мост и сделать два шага в сторону Рыбной деревни с расположенными на ней десятками кафе и ресторанов.

«Власти не могут объяснить, зачем им изменения на острове»

Архитектор: Если не будут строить, то зачем менять план? 00:00 00:00

В четверг 27 июня в прямом эфире программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» председатель правления калининградского отделения союза архитекторов России Петр Черненко объяснил, почему менять Правила землепользования и застройки сейчас ни в коем случае нельзя. Главное, по мнению эксперта, – то, что власти не могут честно объяснить, зачем им нужны эти изменения.

- Беспокоит то, что не понятна цель, - заявил Черненко. - Это не столько опасение, сколько непонимание того, зачем это делается. Из непонимания, соответственно, возникают и опасения, потому что те цели, которые заявляются, могут быть проведены, не изменяя зону. Формально – это приведение правил землепользования и застройки в соответствие с Генеральным планом.

По мнению Черненко, власти сознательно из двух возможных вариантов (общественно-деловая зона и зона общественного центра) выбрали тот, который позволяет максимально расширить виды разрешенных объектов капитального строительства. А ведущие радиопередачи напомнили архитектору, что когда в 2016 году принимался Генплан, общественность не обратила внимания на то, что остров Канта уже расчерчен пополам. Не поднимали шум и эксперты.

- Когда принимался Генплан, была концепция развития острова, было «Сердце города», - ответил на это Черненко. - Функциональные зоны по Генеральному плану более-менее соответствовали этой концепции. После этого появились изменения в части ограничений по основаниям охраны объектов культурного наследия. То есть вокруг собора появилась установленная территория памятника, она уже отражена в материалах правил землепользования и застройки.

По мнению Черненко, защитная зона Кафедрального собора в тех границах, которые сегодня установлены, блокирует любую застройку острова. Правда, это только временная защита от появления капитальных строений.

- Правильным шагом бы сейчас было – внести изменения в Генеральный план по основаниям охраны объекта культурного наследия, а не наоборот, - продолжил архитектор. - Там сейчас защитная зона, потому что проект зоны охраны не разрабатывался. Защитная зона – это временная такая штука, пока проект зоны охраны не разработан. А в каких границах будет зона охраны, сложно сейчас сказать. Территорию памятника тоже можно изменить проектом, поэтому теоретически возможность застройки острова есть.

«Нужно разработать специальную зону застройки для острова»

Черненко вовсе не считает, что застройка острову не нужна. По его мнению, ответ на этот вопрос нужно получить во время общественной дискуссии.

- Но все эти вопросы должны решаться, во-первых, открыто, во-вторых, с привлечением большого количества специалистов и профессионалов, потому что это знаковая для города территория. А после этого уже под принятое решение принимать ту или иную территориальную зону.

Черненко напомнил, что существующие Правила землепользования и застройки не позволяют властям даже запланировать какие-то изменения, качающиеся возведения каких-либо построек.

- Та зона, которая сейчас есть, это зона рекреационная, зона парков, не позволяет размещать на острове объекты капитального строительства. Но благоустройство она делать не мешает! – добавил Черненко.

В конце беседы эксперт добавил, что уверения сотрудников мэрии и правительства области в том, что на острове застройка не появится, его ни капли не успокаивают.

- Если не будет застройки, то зачем менять территориальную зону? В новой территориальной зоне застройка будет возможна. После изменения ПЗЗ застройка может начаться буквально немедленно.

Черненко считает, что для острова Канта можно не принимать ни общественно-деловую зону, ни зону общественного центра.

- Можно в Правила землепользования и застройки внести изменения, разработав собственную зону для Кафедрального собора с теми ограничениями и с теми видами разрешенного использования, которые нужны конкретно для этой территории. На мой взгляд, для каждой знаковой территории не должно существовать универсальной зоны, предусмотренной Правилами землепользования и застройки, а должно развиваться своя собственная со своими ограничениями и правилами, - заключил архитектор.

Напомним, мнения и возражения калининградцев по поводу изменений зоны застройки администрация города принимает в МФЦ на площади Победы до 5 июля этого года.

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