У «мамы» Прусского кота дома живут... собаки

2005-й год, безусловно, оказался для Людмилы Ивановны поворотным. Тогда отмечалось 750-летие Калининграда, и символом юбилея «назначили» Королевские ворота. Впервые после войны их отреставрировали, создав здесь новый музей. А одним из первых его экспонатов стал хранитель городских ключей – Прусский кот, которого изваяла Богатова.

На 750-летие приехал президент России. Осматривая экспозицию в Королевских воротах, Владимир Путин обратил внимание на Прусского кота. И даже погладил его – на удачу, на счастье. Так Прусский кот стал знаменитостью. А имя его автора теперь порой знают даже те, кто далек от любого вида искусств.

Потом Людмила Ивановна создала еще одного кота – для Фридрихсбургских ворот. Но №2 более традиционен. Ему сложно конкурировать с гротескным старшим братом, который уже давно известен далеко за пределами янтарного края. Его бесчисленные копии охотно покупают туристы. Так что Прусского кота можно встретить не только по всей России, но и во многих других странах.

– Впору писать диссертацию о влиянии семейства кошачьих на судьбу творца, – шутили в зале.

– Наверняка она и сама по жизни кошатница, – переговаривались другие.

«Мама» Прусского кота их удивила: «Дома у меня живут две собаки». А для кого-то стало открытием то, насколько широк ее творческий диапазон. И что ставший звездой Прусский кот – всего лишь штрих к портрету заслуженного художника РФ Людмилы Богатовой.

Из Ташкента пришлось бежать

Ее родители – потомственные железнодорожники. Прокладывали стальные магистрали в Средней Азии. Там и родилась у них дочка.

Еще маленькой она начала рисовать картины и лепить из пластилина скульптуры, удивляя окружающих тем, как здорово у нее получалось. Сперва училась в художественной школе, затем – в институте, на книжного графика. Во время учебы познакомилась со скульптором Олегом Сальниковым. И с тех пор два талантливых мастера идут по жизни вместе, часто вместе и создавая свои произведения.

В Ташкенте у них все складывалось удачно, уезжать оттуда и не думали. Однако в 1991-м распался СССР, и семья, которой еще вчера гордился Узбекистан, вдруг стала там чужой. «Бегство» – таким жестким словом определяет Людмила Ивановна то, как они с супругом были вынуждены спешно покинуть Ташкент. Многое пришлось бросить…

Почему поехали именно в Калининград?

– По наитию, – говорит Богатова. – Откуда-то из Прибалтики были наши предки.

Новая жизнь на новом месте – всегда непросто. Особенно если эту новую жизнь навязали, а ты – уже взрослый, сложившийся человек. Но переехав в Калининградскую область, они ни разу об этом не пожалели, обретя здесь, без преувеличения, новую родину.

Опять никто не понял Канта…

Людмила Ивановна была главным художником Калининграда, затем много лет работала в «Янтарном сказе». Ныне она – доцент кафедры «Рисунок» местного филиала Московского государственного университета технологий и управления. Но по-прежнему – «играющий тренер». Активно творит как скульптор, как график, как живописец.

В скульптурах и картинах Богатовой – и древность, и современность. Строгий реализм – и вдруг нечто причудливое. Люди из народа – и мировые знаменитости. К слову, последним часто перепадает от щедрот фирменного авторского юмора. Судить о чем можно даже по названиям. «Не грустите, господин Эйнштейн». «Где Вы, доктор Ватсон?» «Царь. Просто царь». Конечно, не могла Людмила Ивановна обойти «наше все» – Канта. У нее набрался уже целый цикл работ, связанных с великим философом. Одно из произведений, посвященное его «Критике чистого разума», художник назвала так: «Опять никто ничего не понял»…

А рядом – работы совсем другого настроения. Скажем, памятный знак «чернобыльцам» на Гвардейском проспекте. Или надгробный памятник на могиле актера Тахира Матеулина. А вот – «Бородинский хлеб». Его, кстати, можно встретить не в одном российском городе. Необычная скульптура многим пришлась по душе, заказывают копии.

Ее Петр I – первый в Англии

Впрочем, описывать скульптуры-картины – занятие неблагодарное. Как говорится, лучше один раз увидеть. Правда, многое из богатого наследия Богатовой увидеть своими глазами не так-то просто. Как, например, ее памятник Петру I.

Два десятка лет назад был заказан петровский монумент для Балтийска. Но по ходу дела возникло сомнение: будет ли заказ выполнен в срок? И Людмилу Иванову попросили сделать свой вариант – на всякий пожарный. Выручила, сделала. Что, возможно, подстегнуло коллег, которые изначально получили этот заказ. В итоге в Балтийске стоит все-таки их вариант царя-реформатора. А что же богатовский Петр?

Посольство РФ в Великобритании объявило конкурс на памятник первому российскому императору. В нем приняли участие такие мэтры, как Михаил Шемякин, в жюри был даже представитель семьи Романовых. Однако когда судьи увидели проект нашей землячки, все в один голос сказали: вот то, что нужно!

Но если сам памятник в Лондон еще можно было доставить на самолете, то гораздо более весомый постамент – уже только по воде. Среди тех, кто пришел в библиотеку поздравить Людмилу Ивановну с юбилеем, был экс-губернатор Владимир Егоров. Когда развернулась история с петровским монументом, он командовал Балтийским флотом.

– Делегация Балтфлота тогда как раз должна была нанести визит в эту страну, – рассказал Егоров. – И флагман БФ эсминец «Беспокойный» взял постамент на борт.

Так старейший флот России помог увековечить память о своем отце-основателе. К слову, монумент, установленный на территории посольства, стал первым памятником Петру I во всей Англии. И памятник этот – родом из Калининграда. «Знай наших!» – звучало в зале библиотеки. «Виват Богатова!» – сказали бы, наверное, в петровские времена.

Спасибо, что такой?

К сожалению, случаются в творческой биографии Людмилы Богатовой и нереализованные проекты. А с памятником Владимиру Высоцкому вышло вовсе некрасиво.

Над созданием этого монумента для Калининграда Богатова увлеченно работала вместе с супругом – скульптором Олегом Сальниковым. 1 ноября 2002-го состоялась презентация гипсовой модели. Ее одобрили, вскоре гипс должна была сменить бронза. Однако время шло, а дело не двигалось.

И вдруг весной 2006-го стало известно, что в День города долгожданный памятник будет открыт. Только он почему-то был уже другой. А имя нового автора скрывалось…

Автором «гориллообразной» фигуры, которую ныне можно лицезреть в Центральном парке, оказался некий Бахтияр Саипов. Одно время он работал форматором-увеличителем у Богатовой и Сальникова. При этом явно считал себя способным на нечто большее.

Как получилось, что в последний момент его «шедевр» оттеснил действительно стоящую работу, история до сих пор умалчивает. Но кто знает, возможно, однажды в Калининграде будет установлен другой Высоцкий. Тот, которого на самом деле должны были открыть у нас 1 июля 2006-го.