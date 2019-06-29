День города-2019: Макс Барских, группа «Серебро» и пешеходная зона

До Дня города в Калининграде остается всего неделя - праздновать будем 6-7 июля. Схема прежняя: в первый день идем на концерт, во второй открывается пешеходная зона.

Основной площадкой проведения праздника станет территория Октябрьского острова, у стадиона. Там в субботу пройдет выступление творческих коллективов и певцов разного калибра. Главная приглашенная звезда– певец Макс Барских, автор хита «В голове моей туманы-маны». Также выступит группа «Серебро» и солист пражской оперы Филипп Банджак.

- Мы исходили из возможности участия тех или иных звезд. У многих из них график расписан практически на весь год. Всего мы рассматривали порядка семи различных коллективов и, исходя из финансовых возможностей, определились с выбором, - пояснил глава Калининграда Алексей Силанов.

В финале концерта всех ждет фейерверк (в 23:00). Небольшое пиротехническое шоу пройдет и в воскресенье в Центральном парке. Там на Певческом поле выступит группа «Премьер-министр».

Из новинок этого года – фестиваль цветов (тоже 7 июля), который пройдет в сквере между стадионом «Балтика» и гостиницей «Москва».

- Это работа местных флористов и дизайнеров. Какие мы увидим цветы – это большой сюрприз для маленького сквера. Уверен, это будет очень достойно и красиво, - сказал режиссер праздника Антон Макаренко. Увы, из его пояснения не стал понятен формат фестиваля и его наполнение.

В том же сквере расположится площадка «Калининград детский».На сцене выступят детские коллективы, хедлайнером тут станет участница шоу «Голос. Дети» Елизавета Лебедева.

У стадиона «Балтика» зальют ледовый каток – можно будет посмотреть выступления фигуристов и хоккеистов. Еще организаторы задумали преобразить стену на проспекте Мира. На ней появится граффити на тему космоса.

- Если мы смотрим на памятник «Землякам-космонавтам», справа есть стена, которую постоянно закрашивают граффити и нецензурными словами. Вот на этой стене мы решили нарисовать композицию на космическую тему, - говорит Антон Макаренко. - Надеюсь, рука вандалов на нее не поднимется. В создании звездного неба могут поучаствовать и калининградцы, то есть нарисовать его своими руками.

На проекте виден портрет космонавта Алексея Леонова, наша планета, космический корабль. Ширина полотна - 20 метров. Кто станет автором граффити и портрета Леонова – неизвестно.

Строго говоря, нынешний сценарий во многом повторяет схему Дня города 2018 года (да что тут говорить, последних 5 лет). Да, концерт теперь не у Дома Советов, а на острове, но на пешеходной зоне мы вновь увидим те же ретро-автомобили, парад невест и ряженых на ходулях. Дело, как выяснилось, в техническом задании, которое формирует мэрия. Как заявила председатель комитета по соцполитике Анна Апполонова, это стремление «сохранить традиции, которые были и которые желанны нашими горожанами». В мэрии, кроме того, отметили, что после проведения прошлого Дня города администрация проводила опросы на тему идеального праздника. И калининградцы сами предлагали оптимальные варианты.

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На остров пустят шаттлы

Доехать до острова и территории стадиона калининградцы смогут на бесплатных шаттлах.

- Первый маршрут будет стартовать с Ленинского проспекта от Родины-матери. Второй - с Южного вокзала, - говорит председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

Первые шаттлы стартуют в сторону острова в 11:30, обратно - начиная с 23:30. Конечно, в течение праздничного дня автобусы тоже будут ходить и в обратном направлении, так что не придется ждать вечера, чтобы уехать. Предусмотрено и традиционное трамвайное движение на острове в сторону 9 апреля (за проезд тут уже придется платить).

6 июня с 07:00 до 24:00 будет полностью закрыта ул. Генерала Павлова (на участке от набережной Карбышева до Солнечного бульвара), Набережная ветеранов и Парадная набережная.

- Будет открыта Восточная эстакада на участке от улицы Ялтинской до Аллеи чемпионов, чтобы гости Дня города могли на личных авто заехать на две парковки и оставить там личный транспорт. При этом с 17:00 до 24:00 движение там будет перекрыто в сторону острова и будет возможность только с него уехать, - сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

7 июля (когда организуют пешеходную зону) движение будет перекрыто как в прошлом году: на проспекте Мира от Советского проспекта до улицы Кутузова, плюс все примыкающие улицы. Перекрыто движение будет с 01:00 (ночь) до 18:00 7 июля.

Местным жителям-островитянам выделили две парковки. Если они наполнятся, то ГИБДД будет принимать решение о приостановке движения с Восточной эстакады.