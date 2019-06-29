Лакомые участки: жители Холмогоровки снова останавливают застройку в старинном грабовом парке

Жители поселка Холмогоровка, что в 10 минутах езды от Калининграда, уже больше десятка лет борются за старинный парк. Рубку деревьев за музеем командного пункта 43-й армии, который расположен в здании немецкой усадьбы, останавливали в 2007-м. Тогдашний губернатор Боос пообещал, что парк больше не тронут.

Потом было громкое дело 2016 года, когда в Холмогоровке вновь появились лесорубы, валившие вековые грабы (диаметр некоторых деревьев доходил до 140 см!) и очищавшие землю под застройку. И тогда местные жители с помощью прокуратуры, экологов и СМИ отстояли парк, который они называют «легкими поселка».

Несколько лет в Холмогоровке было тихо. И вот, кажется, опять началось. В середине июня местные жители заметили на лакомом участке, том самом, который все время подвергался вырубке, подозрительных людей.

- Мне сообщили о них соседи. Я тут же подъехала и поговорила с этими ребятами. Они размечали один из участков, на котором была вырубка. Ставили колышки и сказали: «Под застройку», - рассказывает жительница Холмогоровки Татьяна Иванец.

По ее словам в июне 2018 года на выездных публичных слушаниях жителям озвучили и показали на карте функциональных зон, что вся территория парка и эти участки будут иметь ограничения по вырубке и застройке. Все это подкрепилось выступлениями депутата и представителей администрации Зеленоградского района.

- Нам утверждали, что никто больше не тронет эти участки. Сейчас же идет рассмотрение нового генплана в Холмогоровке. Наша администрация решила эти два участка, которые мы защитили через суд, убрать из статуса парков и лесопарков и отдать их под малоэтажную застройку! Открывая публичную кадастровую карту видно, что участки числятся как земли поселений под малоэтажную застройку, – говорит Татьяна. – Мы опасаемся того, что сейчас «уйдут» эти два участка, потом еще кто-то захочет построить дом, потом еще и так мы, а это и жители Холмогоровки и все калининградцы, лишимся уникального парка.

Местные жители говорят, что парк постепенно застраивается и участки под дома периодически выделяют.

- У нас есть люди, которые застроились в парке и они прямо говорят: «Ну, ведь прикольно жить на такой территории!». Что тут скажешь? Еще «веселее» будет, когда весь парк вырубят и превратят в жилую зону. И это притом, что вокруг Холмогоровки поля размечены под жилую застройку, продаются участки и дома. Пожалуйста, покупай и живи, – говорит Татьяна. – С администрацией Зеленоградского района бесполезно разговаривать. Они говорят: «Ради ваших двух участок мы генплан пересматривать не будем». Им так выгодно. Мне прямым текстом сказали в администрации: «Татьяна, вы же стреляная птица, все понимаете». Мол, даже не пытайтесь бороться. Но мы сдаваться не собираемся!

Жители Холмогоровки отправили письмо губернатору Антону Алиханову, хотят попасть к нему на прием.

«Мы просим помочь сохранить парк и запретить на его территории застройку. Жители поселка уже устали постоянно жить в режиме борьбы за парк», - говорится в сообщении главе региона.

Кроме того, письмо, в котором рассказывается о вырубках, отправили на имя президента в Кремль.