Дело доктора Белой обрастает новыми задержаниями и шокирующими деталями

В минувшую пятницу в Калининграде следователи задержали еще одного врача по делу доктора Елены Белой - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич. В воскресенье на сайте Следственного комитета России появилось заявление относительно задержания доктора, которое не только подтвердило самые страшные предположения, но и некоторыми деталями повергло в шок.

Что произошло: версия следствия

По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился глубоко недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. И.о. главного врача родильного дома № 4 Елена Белая узнала от дежурных врачей о рождении ребенка и его тяжелом состоянии.

Следователи считают, что руководитель осознавала, что «последующим наиболее вероятным летальным исходом жизни новорожденного будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, а это может негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача». Следствие полагает, что Белая желала сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома. Именно она приняла решение об убийстве новорожденного.

- Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка, - говорится в заявлении СК. - Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

Следователи подчеркивают, что приведенные обстоятельства подтверждены заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз. В деле есть даже показания очевидца (!), присутствовавшего при совершении убийства.

Элина Сушкевич.Фото: Facebook

В чем конкретно обвиняются?

Элине Сушкевич предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также предъявлено обвинение Елене Белой в организации умышленного убийства малолетнего по ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Добавим, Елена Белая также находится под домашним арестом. Она обвиняется еще по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий, выразившихся в даче незаконных указаний подчиненным работникам о принятии мер по прекращению оказания реанимационной помощи новорожденному и последующему сокрытию его смерти путем внесения заведомо ложных сведений в медицинские документы о гибели плода в утробе матери.

- Следствием не ставится самоцель привлечь к ответственности врача, но в данном случае причастность к гибели ребенка подтверждается собранными доказательствами и результатами проведенных экспертиз. Первостепенной целью является установление истины и привлечение к установленной законом ответственности всех виновных лиц в случае доказательства их вины, - говорится в заявлении Следственного комитета.

Президент вспомнил 53-й…

В поддержку Элины Сушкевич выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на своей станице в Твиттере.

- Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было, - написал Леонид Рошаль. - Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьезно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата СК России.

Кстати, именно Леонид Рошаль первым в ноябре 2018 года в момент задержания доктора Белой рассказал, что женщина, родившая 700-граммового мальчика, во время беременности не наблюдалась у врачей, что две ее предыдущие беременности завершились самопроизвольными выкидышами.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко назвал обвинение против врача «абсурдным».

- Абсурдная статья. Это идиотизм полный. Можно говорить о врачебных ошибках. А то, что обвиняют в убийстве, преступном сговоре - это полный бред, - сказал Сергей Степаненко. - Ребенок не был оставлен в опасности. Он же в условиях лечебного учреждения находился. Тут бред на бреде! Критериев перевода подобных групп больных не существует. Каждый врач принимает эту проблему самостоятельно. Объективных критериев нет нигде в мире.

Врачи многих больниц России выступили в поддержку Элины Сушкевич.Фото: Instagram.com

700-граммовые дети выживают редко

На заявление Следственного комитета отреагировали коллеги Элины Сушкевич из Российского общества неонатологов. Они на своем сайте разместили обращение к гражданам. В нем есть интересные детали.

Элину Сушкевич коллеги характеризуют как самоотверженную, преданную своей профессии, пишут, что она «является основным врачом, осуществляющим транспортировку и лечение самых тяжелых новорожденных детей в перинатальном центре Калининградской области».

- Ребенок родился в родильном доме №4 Калининградской области с экстремально низкой массой тела 700 граммов на сроке беременности 23 недели и 3 дня, что находится на грани жизнеспособности, и прожил около 5 часов, - говорится в заявлении. - Во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%... Состояние глубоко недоношенного пациента было настолько тяжелым, что транспортировать его в перинатальный центр не представилось возможным и, несмотря на все усилия врачей, он умер в стенах родильного дома №4.

- Ранее СМИ публиковали информацию, о том, что ребенок погиб из-за того, что ему не ввели жизненно важный препарат - сурфактант, однако, как выяснилось позднее, эти обвинения были ложными, - сообщили в обществе неонатологов. - Согласно первичной медицинской документации, ребенок получил всю необходимую реанимационную помощь, включая искусственную вентиляцию легких и эндотрахеальное введение сурфактанта. После того, как рассыпалось обвинение в неоказании помощи с целью экономии дорогостоящего препарата, следователи выдвинули новое обвинение – теперь в предумышленном убийстве…

Кстати, коллеги-неонатологи Элины Сушкевич инициировали сбор подписей в ее поддержку на платформе www.change.org.

«Получим итальянскую забастовку»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал резонансное дело врача-реаниматолога Элины Сушкевич на радио «Коммерсант ФМ».

- Cитуация вызывает у нас беспокойство, - признался глава региона. - Врачебное сообщество должно быть в определенном смысле защищено, потому что врачи имеют право на ошибку. Но если у следствия есть подтверждение, что там были какие-то преднамеренные действия с целью лишение кого-то жизни, то это, конечно, ужасное преступление. Но я думаю, что и следователи, и суд разберется.

Мне, честно говоря, в такое верить не хочется, потому что клятву Гиппократа давали все врачи. У меня мама - врач, брат закончил мединститут, сейчас начинает тоже работать, поэтому я очень остро реагирую и врачей всегда защищаю. Очень легко врача обвинять в смерти, потому что у одного заболевания может быть 10 тысяч разных симптомов, еще чего-то и, конечно, не всегда врачи справляются со своей работой, с точки зрения того, чтобы спасти жизнь и здоровье, так бывает, что люди умирают. Но если мы сейчас совсем запугаем врачебное сообщество, то получим такую своеобразную итальянскую забастовку, и это ничем хорошим для здоровья наших граждан точно не закончится.

Поэтому я приветствую открытость следствия, я очень рад тому, что врачебное сообщество по всей стране тоже обратило внимание на эту проблему. И надеюсь, что никакой тенденциозности в этом не будет. Я все-таки надеюсь на то, что закончится это все справедливыми и следствием, и судебным разбирательством. Мне бы, конечно, не хотелось верить, что там было какое-то намерение убить ребенка.

Что говорят врачи в Калининграде?

Мы уже несколько дней, с момента задержания Элины Сушкевич предлагаем калининградским врачам высказаться в СМИ. Но пока на это предложение никто не отозвался. Не для печати медики говорят следующее.

То, что в деле доктора Белой появился такой крутой поворот, говорит лишь об одном – не все так однозначно. Следствие вышло на этап, когда широкий круг медиков, так или иначе связанных со смертью младенца, пытаясь спасти себя, соглашаются сотрудничать со следствием и… Активно сдают друг друга. Медики высказывают предположение, что не удивятся, если в этом деле появятся новые подозреваемые.

Врачи также уверены, что Белая и Сушкевич будут осуждены, но понесут весьма гуманное наказание. Никто их не лишит права остаться в профессии и продолжать помогать женщинам обретать счастье материнства.