За три дня в Балтийском море утонули семь человек

В июне в Калининградской области утонули 10 человек, включая двух детей. Пик утоплений пришелся на последнюю неделю месяца, когда погибли семеро.

- Спасти удалось девять утопающих, из них пятеро в Балтийске, - констатирует Главный государственный инспектор по маломерным судам Калининградской области Сергей Козлов. - Все они были на надувных матрасах и их уносило в море, кого-то перевернуло, в итоге пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Основные причины гибели людей – это купание в необорудованных местах, где нет спасателей, купание в нетрезвом виде, причем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, купание в штормовую погоду, оставление детей без присмотра. А главное – человеческая безответственность, хотя мы везде предупреждаем об опасности, даже в супермаркетах листовки раздаем.

Тело выбросило у польской границы

В минувшую пятницу трагедии произошли в Пионерском и Зеленоградске. В первом случае утонул прибывший в наш регион гость из стран СНГ, во втором – житель Калининградской области. Мужчина был в компании, которая выпивала на берегу. Пошли купаться, один из воды не вышел…

Череда несчастных случаев продолжилась в выходные.

- Вечером в субботу к нам поступила информация, о том, что в море тонут люди в районе Балтийской косы, - говорит Сергей Козлов. - Был сильный шторм. Спасатели МЧС выдвинулись по ориентировке по берегу и по воде. Из-за большой волны на катерах невозможно было подойти к месту бедствия. Один труп выбросило фактически сразу на пляж. Судьба двоих мужчин была неизвестна. Для поиска привлекли авиацию в составе вертолета Балтийского флота, вертолета МЧС и вертолета еще одной силовой структуры. Так же поиском занимались три судна МЧС, судно морских спасателей, пограничный катер. Операция в акватории продолжалась с двух часов ночи до утра, но положительных результатов не дала. В итоге приняли решение продолжить поиски по береговой черте косы на квадроциклах. К вечеру воскресенья тела были обнаружены. Один труп выбросило практически у польской границы на 18-м километре косы, а другой ближе к Южному молу Балтийска.

Ушла купаться с сестренкой...

В воскресенье в Зеленоградске пропала 12-летняя девочка, которая купалась на необорудованном пляже в районе лагеря «Локомотив». Информация о том, что ребенка не могут найти, поступила в МЧС в 18:10. К тому моменту ее искали уже около часа. Поиски продолжились до 22:15, спасатели обследовали 15 км территории пляжа и 10 квадратных километров акватории. Пока ребенка так и не нашли.

- Я просто в шоке от этой ситуации, - говорит Сергей Козлов. - Старшую дочь, которая не умела плавать, родители отправили купаться с пятилетней сестричкой. Папа посадил малышку в круг и девочки остались в воде. 12-летняя девочка держалась за круг и пока доставала до дна все было нормально, но детей понесло на глубину. Старшая выпустила круг из рук и исчезла на глазах у родителей.Со слов очевидцев, все произошло в 5-6 метрах от конца волнорезов.

В первый месяц лета в Советске в реке Неман утонул шестилетний мальчик, в Багратионовске на озере Лангер - маленькая девочка.

- Когда тонут дети – это страшно , - говорит Сергей Козлов. - Несчастные случаи повторяются из года в год. Причина – за малышами не смотрят родители, оставляют без присмотра и контроля у воды. В Советске мама и папа оборудовали себе лежанку в 15 метрах от реки, а ребенок, который не умел плавать, играл на берегу. С такого расстояния даже среагировать сложно, невозможно за секунду добежать. Река глубокая, течение достаточно быстрое. В Багратионовске девчушка пошла на пляж с дальней родственницей. Со слов очевидцев, тетя употребляла на берегу спиртное, за ребенком не следила, он был предоставлен сам себе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасли в последний момент

С начала года в регионе спасли 56 человек, а за купальный сезон – 29. В Янтарном 30 июня чуть не лишилась жизни 30-летняя туристка из Пензы. Она тонула, наглоталась морской воды, но ее спасли отдыхающие. Женщину пришлось реанимировать. В ночь на 1 июля в Калининграде спасатели вытащили из Преголи тонущую 57-летнюю гражданку прямо у спорткомплекса «Юность». Даме потребовалась скорая медицинская помощь.

В Зеленоградске отдыхающие спасли тонувших у волнореза женщину и ее шестилетнего сына. Инцидент произошёл в воскресенье недалеко от кафе "Амбар". Ребенка стало тянуть под воду, мать кинулась ему на помощь. Обоих вытащили из воды отдыхавшие на пляже мужчины. Купание в тот день было запрещено. В понедельник, 1 июля, на зеленоградском пляже вновь вывесили черный флаг. Вчера же стало известно, что Балтийске вандалы вырвали и сожгли 10 информационных щитов на пляже. Эти знаки предупреждали об опасных течениях и местах, где купание запрещено.