Главврача детской областной больницы оштрафовали на 15 тысяч рублей за смерть пациентки

Мировой суд оштрафовал главврача Детской областной больницы (ДОБ) Александра Малярова на 15 тысяч рублей за нарушения во время оказания медпомощи 15-летней Ангелины Разиньковой. Девочка умерла 21 февраля на руках у мамы в приемном отделении психиатрической больницы №2, куда ее направили по ошибке из ДОБ.

Правильный диагноз был поставлен только после смерти юной пациентки. У девочки не было расстройства психики! Было больное сердце и онкологическое заболевание. Непосредственная причина смерти - левожелудочковая недостаточность. Буквально на третий день после трагедии после доследственной проверки в СУ Следственного комитета России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело, по факту. Параллельно региональное управление Росздравнадзора провело внеплановую проверку. В действиях сотрудников ДОБ открылись нарушения, а именно не соблюдались сроки постановки диагноза и осмотра специалистами, не была назначена консультация у онколога. Росздравнадзор направил иск в суд Центрального района о привлечении руководителя Детской областной больницы к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно». Иск удовлетворен, решение вынесено, главный врач Александр Маляров как должностное лицо, наказан рублем.

Мы поговорили с мамой погибшей девочки Оксаной Мартиновской после вынесения судебного решения:

- Все это очень тяжело, - сказала женщина. - Как только коснется что-то памяти моей Гелечки, очень тяжело, сразу вспоминаю ее лицо, ее последние мучительные мгновенья. Новости на эту тему я не читаю, очень расстраиваюсь, вы меня понимаете. В суд я не хожу, зачем мне эта нервотрепка. Но то, что главного врача признали виновным и хоть как-то наказали, уже радует. Хотя люди смеются – присудили штраф 15 тысяч за смерть ребенка, что тут скажешь. Но начало положено. Процесс в административном судопроизводстве идет по поводу всей больницы как юридического лица, будут рассматриваться персонально действия или бездействие врачей, которые занимались «лечением» Ангелины в этой больнице. Будут разбирать каждого. Мы настроены на борьбу за справедливость, руки опускать не собираемся.

Областная прокуратура также проверила качество оказания медицинской помощи Ангелине Разиньковой. Установлены многочисленные нарушения прав несовершеннолетней, допущенные учреждениями здравоохранения. Об этом официально сообщила руководитель ведомства по связям со СМИ Ирина Ивонинская:

- В адрес министра здравоохранения внесено представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.

Представление прокуратуры области удовлетворено, главные врачи всех больниц, куда обращалась Ангелина, привлечены к дисциплинарной ответственности за недостатки в организации оказания медицинской помощи. Работает и следственный комитет.

- Сейчас проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза за пределами региона. Обвинение пока не предъявлено. Этот вопрос будет решаться после проведения необходимых следственных действий, направленных на получение доказательств, в том числе после проведения всех назначенных в рамках уголовного деля экспертиз. Только после этого можно сделать вывод о наличии в действиях конкретного лица или лиц состава преступления, правильно ли была оказана медицинская помощь на каждом этапе - в больнице Гусева и стационарах Калининграда, какие нарушения привели к смерти Ангелины Разиньковой, - сообщила «Комсомолке» представитель СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

Напомним, 15-летняя Ангелина Разинькова стала жаловаться на плохое самочувствие в конце прошлого года. По словам мамы девочки Оксаны Мартиновской, у дочери были тянущие боли в ногах. Обратились в Гусевскую больницу к хирургу, сдали все анализы. Биохимия, гемоглобин и сахар были в норме. 11 февраля состояние дочери ухудшалось, она чувствовала сильное недомогание, кружилась голова, открылась рвота. Девочку положили под капельницу в стационаре. 12 числа направили в Калининград, отвезли на «скорой» в Детскую областную больницу. Девять дней школьницу наблюдали в нейрохирургическом отделении. У Ангелины открылась неукротимая рвота, отнимались ноги, началась потеря зрения и слуха, ребенок угасал на глазах. Обследование на МРТ, томографе, УЗИ, ФГС ничего не показало. Диагноз так и не поставили. Лечащий врач направил к психиатру детской больницы. Психиатр предположил, что у Гели «что-то с головой, тяжелая депрессия». И выписал направление на 21 число в областную психиатрическую больницу №1. Туда мама с дочерью, которая уже не могла ходить, поехали на такси, так как не было «скорой». Там после осмотра и консилиума ребенка направили в психиатрическую больницу в поселке Прибрежный, где есть детское отделение. Снова не было «скорой», до такси мама несла дочь на руках. А через час в приемном покое больницы в Прибрежном девочка умерла, пока врачи оформляли документы на госпитализацию…