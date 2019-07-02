«Развитие – это снос!» Мэрия Калининграда запланировала застроить высотками еще несколько малоэтажных районов города

Накануне председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин на оперативном совещании в мэрии Калининграда рассказал, как город планирует развивать уже застроенные территории. В ходе доклада выяснилось, что под развитием заместитель мэра подразумевает снос ветхого и аварийного жилья и застройку освободившихся площадей многоэтажками. Оказалось, что под угрозой сноса находятся и вполне крепкие малоэтажные здания.

9 процентов изношенных домов

В самом начале Крупин попытался успокоить, что изношенность жилого фонда в Калининграде пока что не так уж велика. К примеру, жилые дома с износом около 70%, по данным комитета, сегодня составляют 130,1 тысячи квадратных метров, что составляет около 9% от площади городского жилого фонда.

По словам Крупина, в прошлом году город должен был расселить 30 аварийных домов (327 жилых помещений), на что требовалось потратить более 630 миллионов рублей. Также чиновник привел несколько примеров, где приглашенный застройщик расселил и снес многоквартирные дома, построив на их месте многоэтажки. Так произошло, например, на Ростовской, Лукашова, Красносельской, Киевской, Тихорецкой и других улицах города. Но если на перечисленных улицах дома уже снесены, а их территории застроены, то перед комитетом сейчас стоит новая задача – выявить территории с ветхими зданиями под свежую застройку. Городе ведь должен развиваться!

Крупин заметил, что его комитет на сегодняшний день выявил 14 застроенных территорий, которые в перспективе можно «развить», то есть провести на них снос и застроить заново. Так как территории, на которых расположены только аварийные дома, инвесторам не очень интересны из-за их малой площади, городские власти начали в угоду инвесторам работать над образованием крупных пятен перспективной застройки.

Расчистить 5 гектаров малоэтажной застройки

Из доклада Крупина ясно, что его специалистами уже «проводится работа по опросу мнения собственников жилых помещений домов, не признанных аварийными, по вопросу включения их многоквартирных домов в состав застроенной территории, подлежащей развитию». Но пока из 14 выявленных застроенных территорий комитет Крупина выбрал всего 4 (их общая площадь 5 гектаров), решение по их освобождению от застройки будет принято в 2019-2020 годах. По подсчетам специалистов, расселению подлежит 121 квартира, расположенных в аварийном и ветхом жилье. На их месте появится 1221 квартира, то есть, в десять раз больше.

Однако сегодня застроить освобожденные территории еще нельзя, так как в Правилах землепользования и застройки указана не та этажность, на которую согласны инвесторы. Этим ребятам чуть ли не небоскребы подавай.

- Уже есть информация о том, что надо, в том числе, будет вносить изменения в Правила землепользования и застройки, - говорит Крупин, - поскольку мы провели работу с Союзом строителей Калининградской области, с потенциальными инвесторами. Чтобы за счет привлеченных средств ликвидировать аварийное и ветхое жилье, надо изменить в лучшую сторону привлекательность площадок.

«Симпатичные кварталы», как их назвал Крупин, уже в ближайшее время могут появиться в районе улиц Бассейной-Белинского (1,3 га), Челюскинской-Ижорской-Сухумской (1,9 га), Крылова (1,2 га), Старорусской (0,5 га). Сегодня эти площадки расположены в зоне индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, но уже скоро тут вырастут высотки.

Артур Крупин думает об интересах инвесторов.Фото: Иван МАРКОВ

Инвесторы требуют увеличения этажности

Крупин не стал скрывать, что инвестор только тогда соглашается разговаривать с городом, когда администрация предлагает ему площадки с существующей застройкой, на которых этажность можно увеличить как минимум втрое.

- Только тогда эти улицы будут интересны инвесторам, и они будут ими заниматься, - заключил вице-мэр.

Когда доклад был закончен, мэр Алексей Силанов удивленно спросил, что в таком случае будет с имеющейся или будущей инфраструктурой.

- Если жилья будет построено в три раза больше, чем там существовало, то какие будут возможности предоставления услуг со стороны социальных учреждений (школ, детских дошкольных учреждений)? – поразился Силанов. – Мы тем самым не создаем опять негативную ситуацию, когда будет место для проживания, но не будет рядом ни детского сада, ни школ?

Крупин пообещал этот момент проработать. К слову, вице-мэр добавил, что проблем с расселением жильцов у его комитета нет, однако есть некоторые проблемы с застройщиками, уже получившими земельные участки.

- Есть у нас сложности с передачей инженерных коммуникаций (это одно из обязательств, одно из условий договора развития застроенных территорий), - сообщил Артур Крупин. – После ревизии мы пришли к выводу, что только один застройщик исполнил эти обязательства. Остальные шесть еще должны передать объекты инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность.

Застройщики не выполняют обязательств

С благоустройством на освоенных застройщиками территориях тоже не так все гладко. Как признается вице-мэр, не во всех районах инвесторам удается разместить хотя бы детскую площадку. Например, на Сельме из-за плотного размещения жилых домов площадки размещаются только внутри комплексов и то «не такие крупные, какие могли бы быть».

- Здесь все зависит от проектировщиков, которые работают на стадии проектной документации, - заявил Крупин.

Алексей Силанов же ответил, что это в первую очередь ошибка сотрудников мэрии, которые не могут обязать застройщиков даже разбить сквер. В итоге, по словам мэра, администрация вынуждена потом в оставшихся местах за бюджетный счет организовывать зеленые зоны.

- Это можно было бы спокойно истребовать из тех людей, кто построил там огромное количество квадратных метров жилья. А мы сейчас придем к той ситуации, когда мы вынуждены будем искать у себя возможность, чтобы создавать нормальные условия проживания людей в этих микрорайонах, где возведены тысячи квадратных метров жилья, - заявил Силанов. – Это прекрасно, что мы долгие годы были лидерами по вводу жилья, но очень грустно, что вслед за этим мы не создавали другие условия для качественного проживания людей.