«Бабушки – это святое!» В мэрии Калининграда рассказали про избирательную борьбу с нелегальными торговцами

Председатель комитета муниципального контроля мэрии Калининграда Евгений Чернышев рассказал журналистам, как все его 16 сотрудников буквально день и ночь борются с нелегальной торговлей на улицах города. По словам Чернышева, предприниматели-нелегалы обычно появляются там, где им дорога предварительно проложена более крупными бизнесменами, имеющими в собственности мобильную торговую точку или нестационарный торговый объект. Дальше, как утверждает вице-мэр, торговцы лавинообразно обрушиваются на насиженное место, раскладывают свои столики, коробки и прочее нехитрое оборудование.

Жесткая зачистка от торговцев

Тем не менее, с 12 апреля, когда комитет получил полномочия на составление административных протоколов, ситуация начала меняться. Но коренной перелом может наступить с 3 июля. Именно с этого дня городские власти приступают к жестким мерам – они не только будут штрафовать продавцов-самовольщиков, но и заберут у них средства торговли.

- Наше муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» начнет вывоз средств торговли с улиц города, которые остаются вечерами после окончания «рабочего дня», если так можно сказать, - заявил Евгений Чернышев. - Эти торговцы оставляют столы, стулья, паллеты, коробки и иное. Особенно это касается удаленных от центра города территорий, например, улицы Громовой и ее пересечения с Интернациональной. Там просто вещевой рынок без торговцев и без товаров. Мы все это будем вывозить как мусор с территории Калининграда. С завтрашнего дня эта работа активно будет вестись.

Чернышев предупредил, что у его комитета есть около 30 адресов, по которым с 3 июля начнется работа.

- Эти адреса будут прирастать. Горожане должны понять, что надо это прекращать, - добавил вице-мэр.

При этом, для продавцов параллельно будут создаваться альтернативные площадки, где могут продаваться «цветочки, ягоды и фрукты».

- Мы совместно прорабатываем возможности и варианты размещения на территориях общего пользования торговых рядов, - пояснил вице-мэр. - Оборудованных, современных, красивых, изящных решений, где часть мест будет отдана предпринимателям и фермерам, а остальная часть будет отдана пенсионерам, малообеспеченным слоям населения, которые бесплатно будут осуществлять торговлю доморощенными продуктами.

Как отличить бабушку от «беспринципника»

Чернышев добавил, что даже сейчас, когда власти начали охоту на продавцов-нелегалов (вице-мэр назвал их «беспринципниками и беззаконниками»), сотрудники комитета муниципального контроля не штрафуют пенсионеров, торгующих фруктами и овощами со своего огорода.

- А как ваши сотрудники отличают бабушек с садовыми цветами от предпринимателей, торгующих санкционкой? – поинтересовались журналисты.

- Если бабушка торгует, то понятно, что у нее там коробочка или еще что-то, что было у нее под рукой, она пришла и развернула свою работу, - ответил Чернышев. – А предприниматели работают подготовленными. У них раскладные столы на несколько метров иногда. У них специальные зонтики уже. Это полноценная торговля на весь рабочий день. Отличить предельно просто. А бабушки и дедушки – это наше все, это святое. Но мы и с ними проводим разъяснительные работы. Мы их не штрафуем по понятным причинам, совесть не позволяет.

Тут же Чернышев заявил, что пенсионеры часто хитрят и пользуются своей безнаказанностью.

- У Центрального парка, например, есть оборудованный навес, где многие бабушки торгуют цветами, - объяснил чиновник. – Но некоторые сидят у «Спутника» и не хотят перемещаться под навес, они продают там яблочки какие-то. Они говорят: «Сынки, извините, но здесь людей много ходит, мы лучше здесь посидим, потому что там далековато, клиента упустим».

На сегодняшний день места под легальную торговлю в мэрии еще не определили. По словам Чернышева, этот вопрос прорабатывается.