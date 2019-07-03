Минздрав: В Калининградской области родились 64 ребенка с низким весом, потеряли девятерых

Спасение детей с экстремально низкой массой тела может длиться и восемь, и девять месяцев. Статистика спасенных новорожденных с таким низким весом считается особенным образом - через календарный год. Об этом сообщил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

- Официальная статистика последняя - по 2017 году, - сказал министр ТАСС. - С экстремально низкой массой тела до одного килограмма были 64 ребенка, потеряли мы девять детей.

В министерстве также отметили, что в Региональном перинатальном центре существенного дефицита неонатологов нет.

- Для ребенка, который родился недоношенным и глубоко недоношенным, мы в центре можем обеспечить все по аналогии с утробой матери, - рассказал Александр Кравченко. - Если ребенок родился на очень маленьком сроке, то он может находиться в стационаре и год, выхаживаем. Он набирает вес, дыхательную систему развивает. По сути, он дозревает и получает все, что не удалось получить в утробе матери.

По словам руководителя ведомства, как только начинаются сложные роды, бригада неонатологов выезжает в роддом, и ребенка забирают в перинатальный центр.

- Единичные случаи бывают, когда ребенок находится в настолько тяжелом состоянии, что просто не транспортабелен, - отметил министр.

Комментируя задержание врача-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, министр заявил, что не хочет верить в то, что написано в сообщение Следственного комитета.

- Ни у одного, на мой взгляд, нормального врача не возникнет мысль сделать то, о чем там говорится (по версии следствия, Элина Сушкевич ввела смертельную дозу «Магния сульфата», в результате чего новорожденный скончался. – Ред.), - сказал министр в минувший вторник в правительстве Калининградской области. - И ни у одного нормального врача не возникнет мысль, что кто-то из коллег способен пойти на такие шаги непонятно для чего.