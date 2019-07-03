Смертельная Балтика: чем опасны разрывные течения и что делать, если начал тонуть

Пока стояла жара, каждые выходные нам приходила "черная сводка": на одном пляже утонули столько-то человек, на другом - столько-то. Почти всегда в этих сводках фигурирует самый западный город России Балтийск и поселки, его окружающие - Мечниково, Павлово... Калининградцы хорошо знают, что море в этом районе очень коварно, а порой смертельно опасно. Причина тому - разрывные течения, из-за которых случилась не одна трагедия. Мы попытаемся ответить на наиболее распространенные вопросы о разрывных течениях, возможно, это вам поможет в минуту опасности.

Что такое разрывное течение и почему оно опасно?

Для образования разрывного течения нужны два обстоятельства: крепкий ветер и сильно пересеченный рельеф морского дня, то есть отмели должны чередоваться с ямами. Разрывное течение возникает, когда ветер активно гонит волны к берегу, причем первая волна буквально накрывается следующей. Это приводит к повышению уровня воды вдоль берега. Что делать избыточной массе воды? Как только ветер на секунду стихнет, она устремится обратно в море, причем по пути наименьшего сопротивления - выбирая более глубокие места среди отмелей. Получается своеобразный разрыв среди наседающих волн, и в открытое море несется внушительная масса воды. И горе тому, кто попал в этот поток. Разумеется, наиболее опасны разрывные течение при штормовом ветре. Понятно, что чем сильнее ветер, тем больше и сила течения и больше вероятность попасть под раздачу.

Как понять, где отмель, где яма, где течение?

Перед тем, как войти в воду, оцените рельеф морского дна. Ямы и мелкие участки в солнечную погоду можно определить по оттенку воды - на отмелях вода светлее. Что касается течения, то его также можно увидеть: белые барашки на поверхности моря должны заставить вас насторожиться. Как правило, они показывают границы разрывного течения.

Почему именно в Балтийске отдыхающие сталкиваются с разрывными течениями?

С разрывными течениями можно встретиться в общем-то на любом участке калининградского побережья, но самая опасная зона действительно Балтийск. На побережье от воинского полигона "Хмелевка" (в районе Приморска) до Балтийска, а также на Балтийской косе особенности подводного рельефа таковы, что здесь отмели чередуются с ямами. Такой рельеф, напоминающий стиральную доску, создает благодатную почву для формирования разрывных течений. Например, в Балтийске, на участке берега в районе Гвардейского бульвара есть и отмели, находящиеся на расстоянии 20-30 метров от берега, то есть своего рода островки, и "языки" мелей, отходящие прямо от пляжа перпендикулярно береговой полосе.

Но рельеф - это не все. Добавьте сюда наиболее характерное для этих мест направление ветра - чаще всего он дует с запада и северо-запада, то есть с моря, - и получите очень опасный коктейль.

А если зайти по пояс?

Если течение сильное, то может унести и с такого мелководья, хотя шансы выбраться, понятное дело, будут значительно выше. Но все равно придется попотеть - порой сила течения такова, что спокойно утащит на глубину взрослого человека, не говоря о ребенке. Главное в этом случае - не терять почву под ногами. Что касается маленьких детей, то купание при ветре им категорически противопоказано, даже возле кромки пляжа.

Что делать, если тебя начало уносить в море?

Самое первое правило - не паниковать. Разболтанные нервы в беде не помогут. Тем более, если разобраться, ужасного ничего нет: разрывное течение - это не воронка, которая отправляет на дно всё живое и неживое. Течение характерно только для поверхностного слоя воды и не тащит вглубь.

Второе правило - ни в коем случае не пытаться грести к берегу. Это бесполезно: с силой течения вы не справитесь, зато очень быстро выбьетесь из сил и повысите свои шансы попасть в "черную сводку" МЧС. Я как-то пытался плыть против течения на Преголе - в моменты наибольших усилий "стоял" на месте, чуть расслаблялся - меня уносило. И из сил выбился очень быстро. На море примерно так же.

Третье правило - сразу, как почувствовали, что уносит, подать сигнал бедствия, попытаться обратить на себя внимание спасателей (если таковые есть на пляже, что бывает далеко не всегда) или хотя бы других отдыхающих.

Четвертое правило - расслабиться, возможно даже лечь на воду (если позволяет волнение). При этом следить, чтобы не накрывало волной: задерживать дыхание и пытаться нырять в волну. До острова Готланд разрывное течение вас точно не донесет - максимум оттащит от берега на 50-70 метров. Как говорят спасатели, примерно на двухметровой глубине течение иссякает.

Пятое правило. Долго плыть по волнам, как полено, не стоит. Нужно пытаться аккуратно, экономя силы, двигаться параллельно берегу - пытаться уйти из зоны действия разрывного течения. И в один прекрасный момент вы почувствуете, что вас больше не уносит на глубину - ширина разрывного течения редко превышает 50 метров, а чаще оно уже. Когда вы почувствуете, что в открытое море больше не уносит, можно повернуться и под углом плыть к берегу. Только будьте внимательны и не попадите в следующее разрывное течение, которое может бушевать параллельно (определить его, повторю, можно по белым барашкам на поверхности воды).

И последнее. Ни в коем случае не идите купаться "под мухой". Этим вы сильно уменьшаете свои возможности в борьбе с разрывным течением. Берегите себя и своих близких!