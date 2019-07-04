В Светлогорск на «Балтийские дебюты» приедет Монеточка

В Светлогорске уже в эту субботу 6 июля откроется фестиваль «Балтийские дебюты». Вот уже в 16-й раз кинофорум соберет актеров, начинающих режиссеров и опытных наставников. Показы фильмов в рамках конкурсной и внеконкурсной программы состоятся в «Янтарь холле». По традиции посмотреть кино (а это прекрасные образцы современного киноискусства) можно бесплатно.

Намечены и специальные мероприятия. Это концерт Петра Налича, который прославился после участия в конкурсе «Евровидение-2010» (номер на конкурсе в Осло принес ему 11-е место) и выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Но, пожалуй, самый неожиданный участник это певица Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка. Юная артистка (в июне она отметила 21-й день рождения) приедет в Светлогорск впервые и 9 июля даст сольный концерт в «Янтарь холле». Обещает исполнить все свои хиты.

Удастся ли Лизе Монеточке посмотреть фильмы «Балтийских дебютов», пока неизвестно.

Интересно, что с Калининградом связан один творческий дебют артистки. В августе 2018 года в кинотеатре «Заря» в рамках фестиваля «Короче» прошла всероссийская премьера клипа Монеточки на песню «90».

Не не только Лиза будет радовать отдыхающих в Светлогорске. Все ждут, конечно, традиционную красную дорожку на открытии фестиваля. На ней зрители увидят режиссеров Владимира Хотиненко и Рената Давлетьярова, педагога Сергея Шумакова, представителей ВГИКа, известных кинематографистов и студентов.

В международном конкурсе участвуют десять фильмов режиссеров стран Балтийского региона. В составе жюри – Народный артист России Александр Галибин (известен по фильмам «Мастер и Маргарита», «Батальоны просят огня», «Оно»). В советском фильме «Оно» он снимался с Роланом Быковым, Натальей Гундаревой, Светланой Крючковой, Еленой Санаевой и другими известными актерами.

Председателем жюри, которому предстоит оценивать картины, выступит Марко Мюллер, в разные годы возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно.

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» проводится в Светлогорске с 2004 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Детям – мультики бесплатно

Новинки российской мультипликации будут представлены на фестивале «Балтийские дебюты» в этом году. Показывать анимацию будут по утрам ежедневно с 7 по 12 июля в «Янтарь холле» в Светлогорске.

Зрители увидят около 40 новых мультфильмов, многие из которых – участники и победители российских и международных фестивалей.

Организаторы сообщают, что программа составлена совместно с дирекцией известного фестиваля анимационного кино в Суздале.

Вход на все показы в рамках программы «Мир анимации» – свободный.