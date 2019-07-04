2019-07-04T16:39:49+03:00
Общество

«Губернатору пожаловался дальний родственник ученика»: стали известны результаты проверки жалоб на травлю детей в гимназии №40 Калининграда

Министр образования Калининградской области рассказала, как проводилась проверка
Надежда Ржевская
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Губернатор признался, что ему неоднократно поступали обращения от жителей города о том, что в гимназии №40 одни дети травят других.Губернатор признался, что ему неоднократно поступали обращения от жителей города о том, что в гимназии №40 одни дети травят других.Фото: Карен АПРИЯНЦ
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Некоторое время назад на оперативном совещании в правительстве Калининградской области губернатор Антон Алиханов признался, что ему неоднократно поступали обращения от жителей города о том, что в гимназии №40 одни дети травят других.

- Дети чувствуют себя безнаказанными, потому что у них папа и мама какие-то необычные, и они якобы имеют право издеваться над другими, - сказал глава региона. - Я прошу виновных установить и, если такие имеются, наказать людей, которые нарушают порядок. В том числе, из руководящих звеньев школы.

Также губернатор попросил доложить ему об итогах проверки.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва накануне рассказала о том, как проводилась проверка, и что планируется делать для предупреждения подобных случаев.

- И до проверки, и в ходе проверки обращений от родителей не поступало, - заявила министр. - Провели анкетирования, собеседования, применялись другие методики с точки зрения анализа межличностных отношений в группе – подростки. Какой-то напряженной ситуации не установлено. Есть порядка 5-7 процентов школьников, которые участвовали в опросе, было определенное напряжение, которое фиксировалось ими на школьной территории - в отношениях между родителями, сверстниками.

По словам руководителя ведомства, в гимназии и до сообщений о травли и сегодня работает социально-психологическая служба, в составе которой – 6 психологов, 2 социальных педагога, 2 заместителя директора по воспитательной работе.

- Школе выданы рекомендации, как организовать работу службы в новом учебном году, - рассказала Светлана Трусенёва. – Они касаются работы классных руководителей, проведения скрининговых исследований учащихся по возрастным группам и группам интересов, а также работы с социально-неблагополучными семьями. Есть такие ситуации и в гимназии №40. Когда родители свою функцию по воспитанию передают своим родственникам, которые не в полной мере могут выстроить взаимоотношения с родителями, учителями, детьми, чтобы время пребывания в школе, воспитание, образование было полезно для всех.

- Так кто же губернатору жаловался? – уточнили журналисты.

- Дальний родственник ученика. С личным мнением, - ответила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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