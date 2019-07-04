Депутат Госдумы выступил в поддержку врача Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного

В Калининграде не утихает дискуссия по поводу задержания врача в связи со смертью новорожденного в роддоме №4. Речь идет об Элине Сушкевич, враче-неонатологе перинатального центра Калининграда, которой предъявлено обвинение в убийстве 700-граммового новорожденного. В настоящий момент она находится под домашним арестом.

В четверг в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп поддержал инициативу президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля – подобные случаи прежде всего должно оценивать профессиональное медицинское сообщество.

«Я на стороне врача», - депутат ГД о калининградском «деле врачей» 00:00 00:00

- Случай чрезвычайно сложный, - сказал Александр Пятикоп. - Родился 500-граммовый ребенок (по данным следствия, вес ребенка – 700 граммов - Ред.). Это на грани выживания. Врачи делают героическое, вдыхая жизнь в такого ребенка. Решать вопросы должны эксперты врачебного сообщества, в этом я поддерживаю Леонида Рошаля. При всем уважение к прокуратуре, работники прокуратуры не являются медицинскими работниками.

- Обратите внимание, Следственный комитет инициировал обсуждение проекта закона об усиление уголовной ответственности за врачебную ошибку, - напомнил депутат. – Но дважды на сайтах появлялся и снимался (текст проекта), это результат острой дискуссии, которая происходит на разных общественных площадках. Семь раз отмерь, и, если можно, не режь! Профессионалы должны разобраться. И если это была ошибка, то должны действовать изменения в подготовке врачей, чтобы ошибки не повторялись.

- Я подписал петицию в поддержку врача, - признался Александр Пятикоп. - Я полностью на стороне врача!

Полностью эфир с Александром Пятикопом слушайте ЗДЕСЬ.