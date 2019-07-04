«Ожидаем наплыва иностранцев»: за три дня на получение электронной визы в Калининградскую область подано более 2000 заявок

В Калининградскую область въехал первый турист по электронной визе, но сотрудники правительства не успели его встретить. Об этом в четверг 4 июля сообщила на своей странице в Фейсбуке глава агентства по международным связям Алла Иванова.

"Все пропало, шеф, гипс снимают! Мы с Андреем Ермаком не смогли «выскочить из засады с медведями и цыганами в кокошниках», первый «электроник» въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново!" – пошутила Иванова.

Уже в полдень Иванова собрала журналистов на брифинг, на котором раскрыла первые подробности и цифры.

- Те изменения в закон, которые были внесены еще в декабре позапрошлого года, были отработаны, - начала докладывать Алла Иванова. - Отработали все, и с 1 июля этот режим практически начался, а первый человек въехал вчера вечером. По информации наших коллег из погрануправления, он въехал через автомобильный пункт пропуска «Мамоново», и, собственно говоря, пребывает где-то сейчас на нашей с вами территории. С чем я нас всех и поздравляю.

Алла Иванова.Фото: Иван МАРКОВ

В Погрануправлении заявили, что пересечения границы по электронным визам были зафиксированы и с литовской стороны. Иванова также утверждает, что введение электронных виз в Калининграде уже проходит с большим успехом, чем в других приграничных регионах России.

- Много подается заявок. Если сравнивать, например, с тем процессом, который шел на Дальнем Востоке, то уже очевидно, что это гораздо быстрее происходит. По заявкам уже понятно, что мы ожидаем хорошего наплыва гостей, - говорит руководитель агентства по международным связям.

За трое суток, по словам Ивановой, было подано более двух тысяч заявок из 30 стран.

- Самое большое количество заявок – из ближайших к нам стран, - продолжает Алла Иванова. – А первым пересекшим границу стал польский гражданин, вернее, даже гражданка. Если бы у нас получилось вычислить этот первый приезд, то мы бы ее встретили. Но зато получилось так, что все не наиграно и не запланировано. Сидеть в засаде на каждом пункте пропуска было бы сложно.

Алла Иванова заметила, что на электронные визы возлагается множество надежд. В частности, министр уверена, что они обеспечат туристический подъем, уровень которого будет равен чуть ли не временам существования МПП, укрепление гуманитарных и экономических связей.