2019-07-04T15:40:38+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» вышел из санации с прибылью свыше 24 млрд рублей.

ОАО Банк «Открытие» подвел итоги работы по завершении процедур финансового оздоровления, о котором было объявлено 2 июля 2019 года.
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К моменту выхода из санации по итогам 5 месяцев 2019 года банк заработал 24,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года. Прогнозные показатели по чистой прибыли по результатам 1 полугодия 2019 г. - 28,8 млрд рублей.

По данным на 1 июля 2019 года, активы банка «Открытие» увеличились на 26% до 1,76 трлн рублей, розничный кредитный портфель также прирос более чем на четверть до 1,1 трлн рублей, а объем привлеченных средств клиентов вырос на 64% до 1,3 трлн рублей. Банк активно наращивает объем выдачи кредитов частным клиентам и юридическим лицам: за 6 месяцев этого года корпоративным клиентам предоставлено 305 млрд рублей, что превышает показатель всего 2018 года. Объем выдачи кредитов физическим лицам достиг 79,6 млрд рублей, предприятиям малого и среднего бизнеса 37,5 млрд рублей.

Де-факто санация банка «Открытие» была завершена уже к началу 2019 года: банк провел докапитализацию, полностью погасил свой долг перед Банком России, расчистил баланс от непрофильных и токсичных активов, завершил интеграцию с Бинбанком. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moody’s повысили рейтинг надежности «Открытия», при этом последние - сразу на две ступени. Банк широко представлен в регионах, является системно значимой кредитной организацией.

«Успешное завершение процедур финансового оздоровления всего за полтора года – беспрецедентное событие для российского финансового рынка, - отметил Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие». - До сих пор все банковские санации заканчивались либо поглощением санируемого банка, либо финансовыми проблемами у самих банков-санаторов. Банк «Открытие» показал пример результативной антикризисной работы команды, подтвердил эффективность нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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