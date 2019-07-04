Калининградский байкер-путешественник: «Теперь вожу бензин не только для себя, но и «для того парня»

Калининградец Денис Сечкин называет себя начинающим мотоциклистом - в свои 57 он ездит на байке только второй сезон. Однако, испробовав силы на местных дорогах и в соседней Польше, в конце мая этого года Денис решился съездить из Калининграда на родину деда, в Орловскую область. Про опыт преодоления 2898 километров за неделю через Польшу, Литву, Белоруссию и Россию Сечкин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

- Целью моей поездки была крохотная деревня Ждимир Орловской области. Оттуда в конце XIX века ушел в люди мой дед, и я очень хотел побывать там. Мотоцикл был куплен специально под эту цель, - рассказывает путешественник.

Совет: Не пренебрегайте возможностью заправки, даже если у вас достаточно бензина 00:00 00:00

Про жилье

По признаниям Дениса, раньше он видел Белоруссию только из окна поезда, потому специально проложил маршрут так, чтобы посмотреть разные места. Ехал не быстро, да и 125-кубовый мотоцикл не развивает скорость больше 95 км/час.

- Второй день был самым трудным. В Белоруссии очень милые люди, но придорожная инфраструктура плохо развита. Был момент, что силы уже закончились, я купился на указатели кемпинга-агрофермы, но там оказалось закрыто из-за маленького спроса. Доехал до Гомеля, снова поехал по указателям и встретил очередное закрытое в этот день место для ночлега. Сил уже не было даже ставить палатку. Лег просто под забором и заснул, - говорит Денис.

Самая ужасная гостиница оказалась в Мстиславле. Загрузка — 8-10 процентов от плана, делать ремонт там не на что. Номер обошелся примерно в 600 рублей на наши деньги (22 белорусских рубля). Памятуя о сложностях с ночевкой, на пересечении одной из границ путешественник уточнил у пограничника, где можно неподалеку остановиться. Ответ получил загадочный: «Без проблем»! Выяснилось, что это название туристической базы. Ночевать же под открытым небом было неудобно в первую очередь из-за майского обилия насекомых.

- Под стекло, под шлем забивается мошка. Начинает жить в волосах, ушах. Мелочь, но может отравить жизнь. Есть шутка, что у веселого байкера все зубы черные, - улыбается Денис.

Ехал Денис не быстро, да и 125-кубовый мотоцикл не развивает скорость больше 95 км/час.

Про еду

Как ни странно, с питанием тоже немало проблем оказалось в Белоруссии. В одном заведении у трассы не принимали оплату банковской картой (а бумажных белорусских рублей с собой не было), в следующем по пути кафе все места были зарезервированы под свадьбу, и только в третьей точке общепита (а расстояния между ними по 50 км!) удалось поесть. Наверное, потому так и запомнилась необычная яичница с салом и блинами. За неделю путешествий калининградец потратил 12 тысяч русских рублей, но львиная доля этой суммы ушла не на жилье или питание, а на бензин.

Про бензин

Интересно, что в Белоруссии на всех АЗС на 92-й бензин одна цена — 1 рубль 57 копеек (около 49 рублей/литр на наши деньги).

- Но мы в Калининградской области и в Польше избалованы большим количеством заправок, а в Белоруссии они встречаются гораздо реже, - говорит Денис Сечкин. - Теперь понимаю: есть заправка - набери полный бак. У меня бензин закончился посреди трассы. Слез, минут десять толкал свой байк. Остановилась встречная машина с мотоциклом «Сузуки» в прицепе. В баке что-то плескалось. Мне сказали «Не проблема, сейчас сольем». Когда выяснилось, что слить технически невозможно, сказали: «Не проблема», и стали снимать бак. Двести миллилитров слили, на них я доехал до места тренировок еще одного байкера. Он мне добавил топлива и рассказал, как доехать до ближайшей заправки. А до нее оказалось целых 70 километров! Долго бы я толкал.

Про дорожные патрули и штрафы

Калининградец проехал всю Литву и не увидел ни одного дорожного полицейского (как и в Польше). А в Белоруссии пришлось заплатить штраф за то, что на выезде из поселка не включил фару. Обошлось это в 12 белорусских рублей и 70 копеек (почти 400 рублей на наши деньги).

- Инспектор был любезен (называл меня по отчеству, рассказывал про месячник безопасности), но неумолим. Причем сразу достал терминал, пришлось заплатить на месте, - рассказывает Сечкин.

А самая худшая дорога оказалась на отрезке от Бреста до Гомеля — бетонка, слегка «помазанная асфальтом».

Идиллическое место на литовско-белорусской границе.

Про байкерскую взаимовыручку

- Я не состою ни в каких клубах или обществах, но сделал выводы из полученной помощи. Меня так выручили, что теперь я сам обзавелся канистрой и вожу бензин не только для себя, но и «для того парня», - рассказывает калининградец.

Был еще один случай: в Белоруссии один байкер лично вызвался провожать калининградца через город, сплошь уставленный запрещающими знаками для мотоциклистов. Оказывается, там какой-то лихач ездил на заднем колесе и врезался в машину, после чего местная администрация решила вопрос с двухколесным транспортом кардинально.

Подводя итоги своего путешествия, Денис отметил, что в русской глубинке личный транспорт очень кстати. В деревню, которая была конечной точкой его пути, ходит единственный автобус… в неделю. Теперь калининградец уверен: путешествовать на байке за тридевять земель реально, главное все хорошенько спланировать заранее.

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