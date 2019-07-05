Брусчатки в Калининграде почти не осталось, грузовики добивают последнюю

В редакцию «Комсомолки» позвонил житель улицы Ростовской Андрей, который пожаловался на строительную компанию, грузовики которой ежедневно проезжают под его окнами. На вымощенной брусчаткой улице Чернышевского, примыкающей к Ростовской, уже образовались колеи и провалы.

- Тяжелой техникой был убит участок брусчатой дороги. Одна половина улицы продавлена грузовиками, что хорошо видно на фото, - говорит Андрей. - Некоторые жители начинают сыпать в провалы строительный мусор.

Калининградец рассказывает, что при каждом проезде грузовика мимо его дома вся мебель начинает ходить ходуном. Не выдержав, жители написали письмо в мэрию, однако там ответили, что ничего с застройщиком сделать не могут, и посоветовали связаться с министерством регионального контроля.

- Администрация города уже давно не выдает разрешения на строительство, это уровень правительства области, - сообщили в пресс-службе. – Они же и надзор проводят.

Андрей рассказал, что попытка связаться с минконтроля тоже закончилась безрезультатно.

- На аналогичный вопрос министерство контроля сообщило, что дорога находится в ведении администрации Калининграда, - сказал мужчина.

В письме за подписью и.о. министра регионального контроля Сергея Радковского жителям ссылкой на закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объяснили, что министерство муниципальными дорогами не занимается, и посоветовали снова обратиться... в мэрию. Что касается строительства многоэтажек на Ростовской, то, по словам Радковского, там осуществляется полный строительный надзор.

На вопрос «кто виноват» ответил председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

- В городе есть система контроля за перемещением большегрузных автомобилей, - объяснил Крупин. – Для этого выдаются спецдокументы, и наше муниципальное учреждение «Гордорстройремонт», в принципе, контролирует движение транспорта. Также в составе проектной документации есть такой раздел, как «Проект организации строительства», в его составе есть схема организации дорожного движения, которая также согласовывается с надзорными органами. Здесь вопрос в контроле. А если контроль нарушен, то вопрос надо задавать тому структурному подразделению, которое должно этим заниматься.

Остается не совсем понятно, почему мэрия решила перенаправить жителей в правительство (которое, в свою очередь, направило их обратно), если у нее в подчинении есть специальные люди, следящие за состоянием дорог при строительстве. Но пока одни спихивают ответственность на других, булыжная мостовая на улице Чернышевского постепенно уничтожается. Вполне вероятно, что будущих жителей новых многоэтажек состояние дороги не удовлетворит, и они потребуют у властей демонтажа брусчатки и замены ее на асфальт.

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В Пятидорожном снимают брусчатку на главной улице и площади

В поселке Пятидорожное Багратионовского района начался демонтаж булыжной мостовой на центральной площади и проезжей части поселка. Об этом «Комсомолке» сообщил один из калининградцев, пообщавшийся с местными жителями.

- Сейчас тут демонтировали тротуарное покрытие и строители готовятся к тому, чтобы снять брусчатку на площади и дороге в сторону Мамоново, - сообщил очевидец.

Также, по его словам, жители уже собрали около 70 подписей против снятия мостовой.

В пресс-службе министерства развития инфраструктуры «Комсомолке» сообщили, что булыжную мостовую действительно планируют снести. Еще в начале года пресс-служба правительства области сообщала о планах на ремонт областных трасс по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О том, что в рамках этого проекта планировалось демонтировать брусчатку в Пятидорожном, тогда заявляла министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.