В Балтийском море дайверы обнаружили затонувший корабль, который искали несколько лет

Калининградские дайверы не один год занимались поиском неизвестного судна, о котором давно ходят слухи среди рыбаков и любителей подводного плаванья.

- Это неизвестный «корабль-призрак», о нем вроде бы знают, но никто его не видел, - говорят ныряльщики.

И вот, команде дайверов Red Ship König, которая является участником Клуба подводных исследователей Музея Мирового океана, наконец, удалось отыскать судно на дне и сделать несколько фотографий. На снимках видно только часть корабля, все детали покрыты толстым слоем водорослей и ракушек.

Предположительно баржа была затоплена в начале XX века.Фото: Музей мирового океана

- Судно находится на глубине 25 метров на траверсе Зеленоградска. Скорее всего, это баржа, затонувшая в первой половине XX века. Предположительно судно затонуло в 30-40-е годы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Музея Мирового океана.

Состояние той части корпуса, что находится на поверхности дна, указывает на длительное нахождение судна в воде.

- Корпус баржи наполовину засыпан песком и погружен в ил. На поверхности сейчас можно увидеть лишь четыре метра кормы, - говорят дайверы.

Предположительно баржа была затоплена в начале XX века.Фото: Музей мирового океана

Первое обследование позволило определить видимую длину корабля – 18 метров.

И все же пока точно идентифицировать корабль невозможно. Нельзя также выяснить, что перевозила баржа. Впереди у дайверов Red Ship König еще не одно погружение к новому объекту. Предстоит детальное обследование останков судна.

- Самое интересное впереди и, вполне возможно, что уже скоро одной тайной Балтийского моря станет меньше. Как только история судна станет известна, можно будет говорить о его включении в Реестр морского наследия, который создан и ведется Музеем Мирового океана, – отмечают в музее.

Отметим, Клуб подводных исследователей Музея мирового океана объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.

Предположительно баржа была затоплена в начале XX века.Фото: Музей мирового океана

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В 2009 году дайверы обнаружили еще два интересных объекта в Балтийском море. В сентябре у берега возле Пионерского нашли груженную боеприпасами немецкую баржу, затонувшую в конце Второй Мировой войны. Тогда специалисты Госакваспаса МЧС России поднимали снаряды, а саперы Балтфлота занимались их вывозкой и разминированием.

А за месяц до этого, на дне моря, на глубине 30 метров в десяти километрах от Балтийска обнаружили военный немецкий корабль. Тогда выяснили, что корабль шел из Пиллау в Гданьск, но его начали бомбить и потопили. Длина болевого судна - 80 метров, ширина - около 10 метров. На корпусе - многочисленные следы от снарядов. По некоторым данным, экипаж германского корабля составлял 200 человек.

Кстати, говорят, в нашей области насчитывается около 80 затонувших опасных объектов, среди которых есть немецкие подводные лодки.