Танки Балтфлота ушли под воду: в Калининградской области прошли маневры на секретном полигоне

На вододроме армейского корпуса Балтийского флота более 100 военнослужащих отдельного танкового полка форсировали водные преграды. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, экипажи танков Т-72Б3 выполнили одно из самых сложных упражнений боевой подготовки — подводное вождение.

При прохождении водной преграды танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления. Помимо этого, военнослужащие технических подразделений отработали задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации. Для допуска к вождению под водой экипажи танкового полка освоили специальный курс легководолазной подготовки. В ходе учебных мероприятий экипажи боевых машин отрабатывали действия при отказе техники и другие нештатные ситуации во время преодоления водных преград и подводного вождения.

- В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевали водную преграду шириной более 50 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов, - сообщили в Минобороны, добавив, что в общей сложности в учениях было задействовано свыше 100 военнослужащих и более 20 танков.

По словам военных, в 2018 году на полигоне Пугачево оборудован новый вододром для проведения занятий по преодолению водных преград в подводном положении экипажами танков. Он позволяет в установленный планом период боевой подготовки обучить личный состав танковых подразделений навыкам вождения боевых машин под водой. Кроме этого, армейский корпус располагает водолазным комплексом, состоящим из класса технической подготовки, специального бассейна и тренажера для обучения танкистов действиям в нештатных ситуациях под водой.