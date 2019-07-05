Гороскоп «КП»: Узнайте, как провести День города в Калининграде по знаку зодиака

Овен

Не секрет, что Овны не представляют свой отдых без шумных вечеринок и безудержного веселья. Здесь могут завязаться новые знакомства, и не исключено, что ваш вечер завершится романтическим свиданием. Поэтому смело отправляйтесь на концерт Макса Барских и группы Serebro. Гала-концерт пройдет 6 июля с 17 до 23 часов на площадке у стадиона «Калининград». Там будет жарко.

Телец

Тельцы — настоящие гурманы. Они предпочитают проводить свободное время в лучших заведениях города и любят вкусно поесть. На Дне города специально для вас будет открыта территория стритфуда. Она начнет работу в воскресенье, 7 июля, в 11:00 у стадиона «Балтика».

Близнецы

Близнецы очень активные, они не могут оставаться на одном месте. Ведь где-то еще может быть много интересных людей, с которыми нужно обязательно познакомиться. Поэтому рекомендуем им посетить сразу несколько площадок на Дне города. Например, Территорию викингов на острове Октябрьском (с 12 до 17 часов), где можно попробовать себя в стрельбе из лука или сходить на мастер-класс по живописи и даже поучаствовать в фитнес-марафоне (6 июля, Верхнее озеро, с 10:00).

Рак

Рак любит проводить свое свободное время под одеялом с чашкой ароматного чая. Но, если, несмотря на пасмурную погоду, вы осмелитесь выбраться в город, то советуем 7 июля посетить территорию у Театрального сквера с 11 до 18 часов. Здесь пройдет концерт симфонического оркестра, джаз-бэндов, а также литературные мастер-классы, выставки и даже чтение стихов.

Лев

Лев обожает быть в центре внимания. Он любит показывать свои таланты и ловить на себе восторженные взгляды окружающих. Поэтому не пропустите бесплатные тренинги по актерскому мастерству, которые пройдут на площадке у сквера возле драмтеатра 7 июля с 11 часов до 16:30. Тут же состоится фестиваль уличных театров.

Дева

Лучшим отдыхом для Девы является поход на какой-то увлекательный мастер-класс. Этот знак очень любит учиться чему-то новому даже в свое свободное время. На территории острова Октябрьский с 12 до 17 часов вы можете научиться гончарному делу или даже цирковому искусству.

Весы

Весы — романтичные натуры. Вторая половинка для них всегда стоит на первом месте. Поэтому в свое свободное время они предпочитают отправиться на свидание. Лучшим местом для прогулки станет пешеходная зона (7 июля с 11:00, у памятника «Борющиеся зубры»), а также фестиваль цветов, который пройдет в воскресенье на площадке у гостиницы «Москва» с 11:00 до 16:30.

Скорпион

Скорпион любит активный способ времяпрепровождения. Поэтому чаще всего он отправляется в поход или занимается спортом, чтобы отдохнуть от рабочих будней. На Дне города тоже будет много спортивных мероприятий. Например, сходите на территорию у стадиона «Балтика». Там 7 июля пройдут футбольные турниры, соревнования по хоккею и фигурному катанию и гонки на радиоуправляемых катерах. Для самых смелых состоится турнир «Мужики Калининграда». Эх!

Стрелец

Стрелец предпочитает проводить свое свободное время со своими близкими. Ему нравится домашние посиделки возле камина и разговоры до утра. Но в этом году День города рассчитан, в том числе, и на семейный отдых. Так, 7 июля на пешеходной зоне с 11:00 откроется выставка ретро-автомобилей. Рядом с ней в это же время появится специальная площадка для детей, где будут концерты, игровые зоны и даже детский стритфуд.

Козерог

Козерог использует любую возможность, чтобы отправиться на поиски приключений. Поэтому даже если у него есть только два выходных дня, он не будет сидеть на месте. Рекомендуем вам сходить на парусную регату 6 июля у Верхнего озера (с 10:00), а также на авиационное шоу, которое состоится в этот же день во время гала-концерта (остров Октябрьский с 17:00).

Водолей

Водолей, безусловно, творческая личность. Ему нужно постоянно черпать откуда-то вдохновение. Поэтому лучшим отдыхом для него является поход в музей или картинную галерею. Специально для вас на территории Сквера энергетиков откроется площадка «Калининград музейный», где можно будет увидеть городской музей повседневности, кинопоказы и фотовыставку. А еще взгляните на ледяную «Янтарную комнату», которая появится 7 июля у стадиона «Балтика» (с 11 до 16:30)

Рыбы

Рыбы предпочитают отдыхать на природе с близкими людьми. Им нравится ходить на пикники к морю или речке в свое свободное время. Советуем 6 июля отправиться на остров Октябрьский, где можно посетить выступление цирка под открытым небом, поваляться на сеновале или перекусить уличной едой.