В субботу концерт и салют, в воскресенье – пешеходная зона: как отметить День города в Калининграде

День города в Калининграде отмечаем 6-7 июля. Схема прежняя: в первый день идем на концерт, во второй открывается пешеходная зона.

Основной площадкой проведения праздника станет территория Октябрьского острова, у стадиона, построенного к ЧМ-2018. Там в субботу пройдет выступление творческих коллективов и певцов разного калибра.

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

.Фото: Александр Подгорчук

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

.Фото: Александр Подгорчук

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

Весь день с 11.00 до 22.00 открыта Пешеходная зона на проспекте Мира от памятника «Борющиеся зубры» до Центрального парка.