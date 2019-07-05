2019-07-05T17:51:19+03:00
Общество

В субботу концерт и салют, в воскресенье – пешеходная зона: как отметить День города в Калининграде

«Комсомолка» публикует полную программу праздника
Александр КАТЕРУША
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Пешеходная зона в этом году на Дне города тоже будетПешеходная зона в этом году на Дне города тоже будетФото: Александр Подгорчук
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День города в Калининграде отмечаем 6-7 июля. Схема прежняя: в первый день идем на концерт, во второй открывается пешеходная зона.

Основной площадкой проведения праздника станет территория Октябрьского острова, у стадиона, построенного к ЧМ-2018. Там в субботу пройдет выступление творческих коллективов и певцов разного калибра.

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

. Фото: Александр Подгорчук

.Фото: Александр Подгорчук

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

. Фото: Александр Подгорчук

.Фото: Александр Подгорчук

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

Весь день с 11.00 до 22.00 открыта Пешеходная зона на проспекте Мира от памятника «Борющиеся зубры» до Центрального парка.

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

. Фото: Александр Подгорчук

.Фото: Александр Подгорчук

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

ИСТОЧНИК KP.RU

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