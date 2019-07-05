В субботу концерт и салют, в воскресенье – пешеходная зона: как отметить День города в Калининграде
«Комсомолка» публикует полную программу праздника
Пешеходная зона в этом году на Дне города тоже будетФото: Александр Подгорчук
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День города в Калининграде отмечаем 6-7 июля. Схема прежняя: в первый день идем на концерт, во второй открывается пешеходная зона.
Основной площадкой проведения праздника станет территория Октябрьского острова, у стадиона, построенного к ЧМ-2018. Там в субботу пройдет выступление творческих коллективов и певцов разного калибра.
ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
.Фото: Александр Подгорчук
СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
.Фото: Александр Подгорчук
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
Весь день с 11.00 до 22.00 открыта Пешеходная зона на проспекте Мира от памятника «Борющиеся зубры» до Центрального парка.
.Фото: Александр Подгорчук
ИСТОЧНИК KP.RU