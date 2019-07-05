Отравившееся в «Якитории» калининградцы намерены подать в суд на заведение общепита

После больницы в суд

В областной инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 10 калининградцев, заболевших сальмонеллезом после обеда с роллами в «Якитории» на Ленинском проспекте в Калининграде. Они идут на поправку. Об этом «Комсомолке» сообщил главный внештатный инфекционист региона и начмед больницы Игорь Иванов:

- Пострадавшим от 18 до 45 лет, все люди взрослые. Состояние их оценивается как средней тяжести. Все ели в «Якитории» роллы и суши. По стандарту лечение заболевания займет 8-10 дней. Тяжелых больных нет, в реанимацию никто не поступал. Ситуация под контролем, все необходимые препараты назначаются. Отмечу, что это уже не первый случай ЧП в «Якитории», когда клиенты заведения попадают к нам в результате массового отравления.

Отметим, что клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей, которые с 29 июня по 2 июля посещали «Якиторию».

Сами пострадавшие от дурной японской кухни калининградского приготовления признаются врачам:

- Больше никогда в жизни не пойдем есть суши и роллы, никогда в жизни не пойдем в «Якиторию». Такого натерпелись, врагу не пожелаешь!

После выздоровления от массового отравления бывшие клиенты заведения общепита намерены пойти в суд и взыскать моральный вред и материальный ущерб с «Якитории».

Яйца только вкрутую

Игорь Иванов, обращает внимание всех руководителей общепита, детских лагерей, санаториев, детских домов и интернатов, домов престарелых и других социальных учреждений, что сейчас нужно очень пристально следить за санитарно-эпидемическим режимом, соблюдением всех санитарных норм и правил на пищеблоках, а также за хранением продуктов питания, их приготовлением и сроками хранения.

- Не только сырые роллы и суши опасны для здоровья и могут привести к тяжелым отравлениям и развитию опасных инфекций. Все продукты должны проходить термическую обработку. Опасность возрастает в жару. Призываю родителей не привозить детям в лагеря скоропорт. В том числе молочные продукты, не прошедшие термообработку. Яйца можно есть лишь сваренные вкрутую или омлет прожаренный или пропаренный с обеих сторон. Глазунья, яйца в мешочек должны быть исключены из меню, - советует специалист.

Кстати, сальмонеллы могут находиться не только на куриных яйцах, но и на яйцах перепелов и других птиц. Категорически нельзя пить сырую воду, воду из под крана и особенно из непроверенных источников.