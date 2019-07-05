«Мы неделю уже не спим»: в Калининграде прошло собрание медиков в поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой

За несколько минут до начала собрания медицинского сообщество в поддержку обвиняемых в убийстве новорожденного врачей Элины Сушкевич и Елены Белой перед актовым залом Регионального перинатального центра параллельно проходили две спонтанные пресс-конференции. Слева от входа в зал журналисты атаковали регионального министра здравоохранения Александра Кравченко, справа – главу врачебной палаты Калининградской области Ольгу Краснову и главу профсоюза медиков Ирину Сергутко.

Если с Александром Кравченко пытались сформулировать вопросы, которые есть у ведомства к следствию, то у общественников – почему они не инициировали собственную проверку этого трагического случая?

На полуслове пришлось прерваться. Зал был переполнен врачами, фельдшерами, медсестрами. Надо было начинать.

С докладом выступает глава профсоюза медиков Ирина Сергутко.Фото: Александр КАТЕРУША

«Обстановка деморализует»

- 27 июня врачу-неонатологу Элине Сушкевич предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, - начала собрание глава врачебной палаты Ольга Краснова. - Все последние дни мы встревожены, мы насторожены. 2 июля совместно с профсоюзом медработников мы провели совещание и приняли резолюцию, которую направили президенту как гаранту Конституции. Мы считаем, что сложившаяся обстановка деморализует, создает чувство опасности при принятии правильного клинического решения. Мы постоянно в контакте с Леонидом Рошалем (президент Национальной медицинской палаты. - Ред.), мы просили его взять под личный контроль дело Белой и дело Сушкевич. Мы требуем тщательного расследования с целью максимальной объективности.

- Ситуация кошмарная! - глава профсоюза Ирина Сергутко была очень эмоциональна. - Мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с делом Сушкевич. Сама мысль, что врач Сушкевич убила, - сумасшедшая! Самое страшное, что о задержании врача мы узнаем из СМИ. Почему, когда следственные органы приходят арестовывать, там нет профсоюза, там нет врачебной палаты, но там есть СМИ? Мы обращаемся к гражданам России. Мы не молчим! Мы считаем, что у профессиональных ассоциаций должно быть право проводить комиссионные расследования подобных случаев. Мы давно говорим, что должен быть запущен механизм страхования профессиональной ответственности медицинских работников с выделением дополнительного бюджета.

Не надо в прошедшем времени!

Ольга Краснова, представляя следующего спикера, конечно, от большого волнения сказала: «Позвольте дать слово руководителю учреждения, в котором работала Элина Сушкевич – Ольге Анатольевне Грицкевич».

- Почему работала? – мгновенно последовала реакция из зала. - РА-БО-ТА-ЕТ!!!

Руководителя перинатального центра Ольга Грицкевич поблагодарила всех за то, что пришли на это собрание, за поддержку.

Руководитель Регионального перинатального центра Ольга Грицкевич.Фото: Александр КАТЕРУША

- Наш коллектив не верил, не верит и не будет верить, что предъявленные обвинения окажутся правдой, - несколько раз повторила Ольга Грицкевич. - Мы надеемся на правосудие, на справедливое расследование. Мы уверены, что наша Эля будет с нами в ближайшее время. Элина, мы тебя ждем!

- Столкнулась с Элиной Сушкевич после рождения внука, - рассказала фельдшер скорой помощи Светлана (фамилию она не уточнила). – Я шла на конфликт с перинатальным центром. Но когда я с ней поговорила, подумала - насколько умная. Не доктор, а девочка. Девочка, которая очень аккуратно увела меня от конфликта. Да, конфликта не было, да, все , что она тогда мне сказала – все так и было. И я благодарна. Не девочке, а доктору! Кто-нибудь разбирался, а ошибка там была? Я сама приняла роды 500-граммового ребенка и везла его в ближайший роддом в мороз в минус 30 в неотапливаемой машине. И тут! 700 граммовый. У необследованной мамы. Почему этот вопрос решают не медики, а прокуратура и следственные органы?

О роли наблюдателя

- С Элиной в одном коллективе работаем, - не смогла молчать одна из коллег. – Мы неделю уже не спим. Виделась с Элиной после того, как ей определили меру пресечения – домашний арест… Она дежурила. У нее не было даже получаса, чтобы отдохнуть. Поступил тяжелый ребенок из 4-го роддома. У него-то и ресурса не было достаточно. Они завели аппарат, который только перевезли с Клинической (имеется в виду с бывшего роддома №1), чтобы помочь ребенку. Чтобы профессионально поступить, она связалась с коллегой из Калужского перинатального цента. До пяти утра они были на связи. Элина каждые полчаса сбрасывала анализы… И днем вот это событие (арест – Ред.)... Вот эти слова: «Врачебная ошибка»… Какая ошибка?! Какое убийство? Как такие слова можно пускать в прессу? В министерстве написали, что заняли позицию наблюдателя...

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.Фото: Александр КАТЕРУША

- Я не знаю, откуда такая информация, что министерство выбирает позицию безучастия, - ответил министр Кравченко на обвинение в адрес ведомства, занимающего позицию наблюдателя. - Это не совсем так. Все что происходит сегодня, имеет серьезные последствия. В сложных ситуациях оказываются лучшие врачи. Мы должны понимать, что следственный комитет не просто так начинают это делать, однозначно есть инициирующие сигналы.

Ситуацию обвинения двух врачей в преднамеренном убийстве новорожденного министр назвал «вопиющей».

- Как врач, как профессионал, я не могу с этим согласиться, - сказал Александр Кравченко.

Он также отметил, что в настоящий момент министерство оказывает помощь в «любом варианте, о котором просят следователи».

- До окончания судебного разбирательства мы не сможем узнать, какие экспертизы проводились, какие показания давали очевидцы, - сказал министр, призывая коллег дождаться окончания работы следствия и суда.

- Могли врача оклеветать? – Александр Кравченко сделал акцент и на этой активно обсуждаемой версии задержания врачей. - В том числе и для этого следствие работает.

Как помочь Элине?

Собрание шло час. Единогласно был принят рабочий вариант резолюции, в который еще в течении трех дней можно вносить дополнения. Окончательный вариант будет направлен генеральному прокурору и руководителю Следственного комитета России.

- Мы настаиваем на прозрачном и открытом расследовании! – главный призыв резолюции.

- Как помочь доктору? Она же без зарплаты! Услуги адвоката стоят денег! – закричала на весь зал одна из медиков.

Всем желающим помочь Элине Сушкевич порекомендовали обращаться к ее коллегам по перинатальному центру.