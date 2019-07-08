Синяки и ожоги: как калининградцев калечат в косметических салонах

Красота, как известно, спасет мир. Но иногда калининградцев приходится спасать от ожогов, рубцов и гранулем, заработанных в погоне за этой самой красотой. О побочных эффектах улучшения внешности в эфире радио «Комсомолькая правда» рассказала главный внештатный дерматолог и косметолог регионального минздрава Наталья Некрасова.

Ожоги после эпиляции

Ради жены пошел на мезотерапию и вернулся с псориазом 00:00 00:00

Чаще всего калининградцы попадают в больницу с аллергическими реакциями после тех манипуляций, которые запрещены в салонах — мезотерапии, биоревитализации, химического пилинга.

- Недавно лечился мужчина после мезотерапии по телу. Супруга сама отвела его к «косметологу», которые не выяснил анамнез. А в анамнезе у мужчины был псориаз. Он давно не беспокоил, но после мезотерапии пациент покрылся ярко-красными бляшками по всему телу, потребовался месяц лечения в стационаре, - говорит Наталья Некрасова.

Там же, в стационаре, сейчас лечат ожоги второй и третьей степени жертвы пилингов, ультразвукового лифтинга и лазерной эпиляции. Дело в том, что салоны покупают дешевые, «бытовые» аппараты, и превышают все допустимые протоколы, чтобы достичь хоть какого-то результата.

- Если видите рекламу «лазерная эпиляция всего тела за 3000 рублей» - это про них, - говорит Наталья Некрасова. - У меня даже дочь ходила на подобную процедуру. Ей сказали, что волосы выпадут через две недели. Не выпали, конечно. Эпиляция всего тела (ноги, бикини, подмышки, лицо) — это 12-15 тысяч рублей даже с большими скидками.

Меньше всего к калининградским врачам попадает пациентов с осложнениями от введения ботокса (опущение век, лица). Как правило, такие последствия устраняет тот, кто проводил манипуляцию. Хуже с филлерами и введением нитей: кроме мгновенных аллергических реакций тут бывает тромбоз сосудов, язвы и гранулемы.

Жаловаться — стыдно!

По словам главного калининградского дерматолога, до суда доходят жалобы только на лицензированные клиники. Например, одна гостья региона удалила в Калининграде четыре родинки, и хотя через год эксперты не смогли найти на ее лице мест удаления, женщина обратилась в суд из-за испорченного настроения от покраснений после процедуры. Она передумала переезжать в Калининград на постоянное место жительства и потребовала за это у клиники 1,5 млн рублей. А вот пострадавшие от салонных процедур признают, что им стыдно жаловаться на собственную беспечность.

По словам Натальи Некрасовой, в Калининграде на данный момент работает только 100 врачей-косметологов, которые имеют образование дерматолога и соответствующий сертификат. И около двух тысяч так называемых «косметологов», которые получили образование на курсах.

По госстандарту оказания косметических услуг от 2014 года, в салоне можно делать чистку лица (аппаратную, узи, вакуумную, механическую), массаж, оформлять брови и ресницы. По удалению волос - только шугаринг, восковую или механическую эпиляцию (пинцетом). Ни о какой лазерной, ELOS- или фотоэпиляции речь не идет. В салоне можно сделать обертывания, татуаж., но удаление татуажа — это уже медицинская манипуляция. Если в салоне вам предлагают ботокс, контурную пластику, ввести нити — пожалуйста, выясните, есть ли лицензия (как правило, нет).

Если вы стали жертвой косметических манипуляций, кроме обращений в Роспотребнадзор позвоните главному специалисту по дерматологии в Калининграде по телефону 8 (4012) 31 31 96. По этому номеру вы получите консультацию с 8 до 16 часов по будням или запишетесь на прием. В Центре спецмедпомощи в Калининграде консультация врача проводится бесплатно. Там определят ваш тип кожи и порекомендуют уход за ней.

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