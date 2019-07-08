Бил гитлеровцев под Москвой, погиб под Хайлигенбайлем

Известно, что значительный вклад в разгром немцев под Москвой внесли уральские и сибирские дивизии, переброшенные на фронт в начале декабря 1941 года. Бил гитлеровцев в составе 348-й уральской стрелковой дивизии и уроженец поселка Прииск-Кумак Чкаловской (сегодня – Оренбургской) области Василий Степанович Ивашов. История его жизни сохранилась не только благодаря опубликованным архивным документам. Биографию родственника успела написать его правнучка Алена Шевченко, живущая сегодня в Орске.

Василий Ивашов.Фото: из семейного архива

Провал блицкрига

Василий Ивашов родился в крестьянской семье и с детства был приучен к тяжелому труду в поле. Поучиться ему дали недолго (всего три класса), а потом пришлось работать шахтером на золотых копях. В 26 лет Василий женился на односельчанке Марии Белич, успевшей родить ему до войны четырех детей. С конца 30-х годов для семьи Ивашовых началось неспокойное время. Василий был призван на войну с Финляндией, после окончания которой, в марте 1940 года, уралец вернулся в родное село. Казалось бы, наступала мирная жизнь: глава семьи снова пошел работать на шахту, а его жена Маруся устроилась поваром в столовую. Но грянула Великая Отечественная, женщина осталась одна с четырьмя детьми на руках и, чтобы прокормить семью, она вынуждена была занять место мужа, устроившись на прииск.

10 августа на Урале, в районе города Бузулук под Чкаловом, начала формироваться 348-я стрелковая дивизия. В ее рядах Василию Ивашову суждено было пройти с 1941 по 1945 год. На формирование и обучение частей дивизии, доукомплектованной сибиряками из Иркутской области, ушло всего 3 месяца, и уже в середине ноября бойцов погрузили в эшелоны. Одним из первых в подмосковный Загорск был передислоцирован 916-й артиллерийский полк. В нем Василий Степанович сначала воевал в разведке 4-й батареи, а потом стал там же телефонистом 2-го дивизиона.

Горячее время для артиллеристов 916-го полка наступило в начале декабря. 3-го числа они дошли походным маршем до поселка Запрудня, и уже на следующий день от командующего 30-й армии Западного фронта пришел приказ о переходе в наступление. 348-я стрелковая дивизия Василия Ивашова принимала активное участие в боях и занимала позицию северо-западнее Москвы в районе Клина. Основные бои она провела у деревень Золино и Опритово. Через три дня после начала контрнаступления под Москвой (в нем, кроме Западного фронта участвовали соединения Калининского и Юго-Западного фронтов) Гитлер был вынужден признать, что блицкриг провалился, а его войска перешли к обороне по всей линии фронта.

Первое ранение и награды

Зимнее наступление принесло дивизии богатые трофеи. Только за пять дней января ее полки при освобождении нескольких десятков поселков захватили 130 грузовиков с боеприпасами, а также 67 легковых, 10 специальных машин, 30 мотоциклов, одно 150-мм орудие и 10 тракторов.

Дальше потянулись суровые боевые будни. Свое первое ранение ефрейтор Ивашов получил в 1943 году, но вскоре разведчик восстановился и вернулся в свой полк. В феврале 1944-го он уже участвует в форсировании Днепра в районе деревни Вищин Гомельской области. Тут происходит боевой эпизод, за который Василий Степанович получает свою первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги». Во время боя 21 февраля он находился в боевых порядках пехоты и сумел обнаружить блиндаж с пулеметной точкой. После того, как Ивашов скорректировал огонь своей батареи, блиндаж был уничтожен, и вражеский пулемет замолчал.

До немецкой границы артиллеристы 916-го полка дошли в конце января 1945 года. С 18 по 20 января в районе города Яново немцы были смяты, и бойцы 348-й стрелковой дивизии вступили в пределы Восточной Пруссии. Через трое суток красноармейцы были уже в четырех километрах от Алленштайна (сегодняшний Ольштын). Здесь Василий Ивашов, ставший телефонистом управления 2-го дивизиона, снова проявил себя, как отважного бойца. 24 января в бою за город Вартенбург (сегодня Барчево, Польша - Ред.) под сильным огнем противника ефрейтор устранил 12 порывов линии связи. Через три недели, 14 февраля, во время боев за город Мельзак (Пененжно, Польша – Ред.) он лично устранил еще шесть порывов. Командование заметило связиста, и 17 марта он был представлен к медали «За отвагу».

К слову, 18 февраля в зачищенном от нацистов городке Мельзак произошло событие, потрясшее Красную Армию. В этот день генерал армии Иван Черняховский, командовавший 3-м Белорусским фронтом, приехал проинспектировать боеготовность частей. Прилетевший со стороны тыла снаряд разорвался рядом с «виллисом» полководца. Он скончался от полученных ранений в тот же день.

Жена Василия Ивашова с дочками.Фото: из семейного архива

Письма с фронта

Но вернемся к нашему герою. Война уже заканчивалась, и у него все чаще появлялась возможность отправлять письма на родину. Писем с фронта в Прииск-Кумаке ждали, как праздника. Почтальона всегда встречали дети и несли заветный треугольник своей матери.

- Читала прабабушка Маруся весточки с фронта всегда одна, сидя в уголке комнаты, - рассказывает Алена Шевченко. - Прочитанное письмо она складывала в узелок к остальным и прятала за икону. Потом начинала пересказывать все, о чем прочитала, детям. Моя бабушка Валя (дочь Василия и Марии Ивашовых – Ред.) говорила, что все рассказы были о решимости и смелости русских бойцов, о том, как боятся фашисты наших солдат, как их отец, не боясь никого и ничего, сражается во имя Великой Победы. В каждой весточке были слова: «Войне – конец, я скоро буду дома!», но шли дни, месяцы, годы, писем становилось все больше, а война никак не заканчивалась.

28 апреля 1945 года в дом Ивашовых принесли конверт. Он не был похож на письмо с фронта.

- Бабушка Валя вспоминала, как мама их срочно отправила в огород и закрыла дверь, после чего долго не выходила к детям. Только на следующий день сказала: «Папка ваш погиб как герой, помните это!».

Ефрейтор Василий Степанович Ивашов был ранен 27 марта 1945 года под Хайлигенбайлем (Мамоново – Ред.), в местечке Рефельд (сегодня не существует). 1 апреля, за неделю до начала штурма Кёнигсьерга, он умер от ран. Уже после войны воинское захоронение было укрупнено, и останки бойца были перезахоронены в братскую могилу в центре города Мамоново. Однако его фамилии по-прежнему нет на мемориальной табличке.

Сразу после войны пропали и все фронтовые письма Василия Ивашова. Как рассказывает его правнучка, дом ее предков был небольшим и стоял прямо возле речки. Во время весеннего паводка 1945 года его затопило. Тогда были утрачены все документы, вещи и, конечно же, письма.

- Сохранилась только похоронка, ее прабабушка Маруся всегда носила в кармане своего платья, - говорит Алена Шевченко.