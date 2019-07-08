«Сначала я подумал, что это какое-то шоу»: побывавший в Грузии калининградец рассказал, что там изменилось после 20 июня

Вечером 20 июня в Тбилиси внезапно вспыхнули протесты, формальным поводом для которых стало кресло в грузинском парламенте, которое занял православный депутат-коммунист Сергей Гаврилов. Смехотворная, казалось бы, причина спровоцировала массовые беспорядки перед зданием парламента на проспекте Руставели и драки с полицией, применившей слезоточивый газ и резиновые пули. Дальше – больше. 21-го числа председатель парламента Ираклий Кобахидзе подает в отставку, а президент Грузии Саломе Зурабишвили делает несколько панических антироссийских заявлений, провоцирующих усугубление ситуации. В итоге, российские аэропорты отказываются принимать самолеты грузинских авиакомпаний, российским туроператорам советуют временно не продавать путевки в Грузию, а с 8 июля отменяются все прямые рейсы из России в эту страну.

Все это время в Грузии отдыхают тысячи туристов из России. Были там и туристы из Калининграда.

Поначалу все понравилось

Предприниматель Дмитрий Безуглый прилетел в Тбилиси за четыре дня до протестов. Из столицы он вместе с женой, детьми и друзьями на поезде отправился на черноморское побережье, в бурно развивающийся курортный поселок Уреки, известный благодаря своим магнитным пескам.

- Там было очень много туристов из России, - рассказывает Дмитрий. – Местные нам сказали, что массовый туристический сезон открывается как раз в последнюю неделю июня. Причем в этот период большая часть отдыхающих – русские. Мы жили там больше недели, и я замечал, что с каждым днем народу все больше и больше. Все это действительно были русские.

Калининградец признался, что, хотя он часто путешествует, довольно редко выкладывает фото в Инстаграм. Но грузины и окружающая природа его вдохновили на восхищенный пост.

- Я выложил фото из ботанического сада и написал о том, как мне нравится в Грузии, какие крутые тут люди, какая природа, какая вкусная еда, - говорит Дмитрий Безуглый. – Так случилось, что это было именно 20 июня днем. А через несколько часов началась вся эта заваруха.

Апартаменты, которые занимала калининградская семья, находились в гостевом доме, за которым следил еще дед семейства, переехавший в Уреки. Это семейство обитало в соседних с комнатах с Безуглыми. Когда вечером Дмитрий пришел домой, он заметил, что хозяева дома буквально прилипли к экрану телевизора и что-то, не отрываясь, смотрят.

- В телевизоре что-то шумело, - вспоминает Дмитрий, - я подумал, что это шоу какое-то. Вся семья сидела и что-то бурно обсуждала на своем языке. Я слышал только, что в разговоре проскакивала фамилия «Саакашвили». Я ничего не понял и пошел отдыхать во дворе. Уже перед сном я открыл новостную ленту и сразу догадался, что это было за «шоу».

Если вечером 20 июня хозяева дома сложившуюся ситуацию со своими гостями обсуждать не решились, то на утро следующего дня они дали понять, что очень переживают. Оказалось, что принявшая калининградцев семья – это сухумцы, уехавшие из Абхазии в Москву в начале 90-х из-за военного конфликта.

- Первое, что сказали хозяева апартаментов – «не обращайте внимания, это все не про вас», - говорит Безуглый. – Было видно, что им как-то неудобно что ли. Глава семейства, показывая на телевизор, сказал: «Это они там устроили». Потом нам попытались объяснить, что с нами все будет о`кей. А я читал новости, пытался понять, из-за чего люди протестуют, и все это казалось каким-то абсурдом. Потом их президент написала что-то невменяемое. Что-то вроде: «протестует пятая колонна» и «протесты выгодны только России», в общем, обвиняла русских в организации беспорядков. Тут же мне написала обеспокоенная мама, а параллельно друзья начали заваливать сообщениями.

Парламент в Тбилиси утром, через неделю после начала протестов. Митингующих не видно.

Вместо русских приедут арабы

По эмоциям хозяев дома в Уреки, как говорит Безуглый, было заметно, что они уже поняли, чем конкретно им грозят протесты.

- Когда стало известно об отмене рейсов, все поняли – пострадает экономика, - говорит Дмитрий. – А главное – пострадают вовсе не те, кто стоял с антироссийскими плакатами, а люди, работающие с туристами. Та молодежь, как мне кажется, вообще не скоро поймет, что произошло. Они, скорее всего, не имеют никаких экономических связей с Россией. Зато гид, который нас возил (он тоже грузин, родившийся в Сухуми), и хозяева апартаментов, в которых мы жили, рассказали, что за несколько дней у них слетели все брони на июль. Я их прекрасно понимаю, так как у меня свое кафе. Я понимаю, как сложно им будет привлечь новых клиентов.

Грузины, занятые в турбизнесе, рассказали Дмитрию, чем им грозит обрушение российского туристического рынка. В первую очередь тем, что придется переориентироваться на туристов из других стран. А вариантов не так много. В основном, это арабы.

- Для них это культурный микрошок, - продолжает Безуглый. – Нам рассказали, что с арабами многие грузины не работают именно из-за культурных препятствий. Например, они отказывают в бронировании поездки, когда мужик с гаремом женщин в паранджах заявляет, что хочет поехать в горы и зарезать там барана. Грузины также рассказывали мне о преимуществах работы с русскими. По их словам, у нас работает сарафанное радио, которое не работает у европейцев. Те едут через турфирмы, а мы, съездив разок, приводим с собой друзей и родственников. Я сам получил контакты людей, к которым поехал, через своих калининградских друзей.

Также грузины признавались Дмитрию, что отношения с русскими туристами – это не только бизнес.

- Я очень много поездил по миру, и с уверенностью могу сказать, что Грузия – одна из самых комфортных стран, где я находился как турист. Там было какое-то понимание абсолютное друг друга. И бытовое, и культурное. Тут и православие, видимо, сыграло роль, и общее советское прошлое. Кроме того, по моим ощущениям, в Грузию едут хорошие русские туристы, то есть, люди определенного типа и склада. Таких картин, как в Турции, где чувака в холле в 11 часов утра водичкой холодной поливают, а он очухаться не может, там не встретишь.

Такие наклейки националисты развешивали в центре Тбилиси еще год назад.Фото: Иван МАРКОВ

Что происходит?

Перед возвращением в Тбилиси Дмитрий пытался самостоятельно разобраться в том, что вокруг происходит, и постоянно читал сообщения свидетелей и участников конфликта. Также, по рассказам хозяев апартаментов и гида, было понятно, что в Грузии обострились, прежде всего, внутренние противоречия. Людей не устраивала олигархическая власть.

- Мне местные много рассказывали про миллиардера Иванишвили, в зависимости от которого находятся грузинские власти, и про его капризы. Например, что он реликтовые деревья выкапывает по всей Грузии и свозит к себе, чтобы сделать самый крутой ботанический сад. Людей это раздражает. Но связи этого недовольства олигархами с плакатами против России, если честно, я увидеть не смог. Было ощущение, что люди на этих митингах в Тбилиси борются за одно, а плакаты почему-то показывают другие. Был полный диссонанс. Еще интересно, что протестующие, которых показывали по телевизору, были преимущественно очень молодыми, также среди них было много девушек хипстерского вида.

Сразу после начала акций протестов о политике в Грузии заговорили все вокруг. В это время семья Безуглых приехала на пару дней в Тбилиси. Когда калининградцы заказали такси, водитель тут же начал рассказывать о существующем в городе и стране положении. Таксист, в частности, пояснил, какие есть плюсы и какие были минусы в правлении ныне изгнанного президента Саакашвили. К хорошим изменениям водитель отнес реформу полиции и борьбу с коррупцией в МВД. Правда, по его словам, коррупция при существующей власти снова начала возвращаться.

Была ли агрессия?

Во время прогулок по Тбилиси агрессии калининградцы не почувствовали. Более того, активности на проспекте Руставели перед парламентом они тоже не заметили. По крайней мере, с утра у здания было всего два человека.

- Мы заметили много русских и в Тбилиси, - говорит Дмитрий. – То есть, они не стали уезжать сразу, как узнали о протестах. Но когда мы посоветовались с нашим гидом, стоит ли идти вечером к парламенту, он сказал, что лучше все-таки этого не делать. Тем не менее, ни одного инцидента с российскими туристами до сих пор нет. По крайней мере, я о таких еще не слышал.

Один-единственный эпизод, который не показался Безуглым дружественным, случился в одной из модных кофеен в центре Тбилиси.

- Когда мы зашли, то между собой разговаривали по-русски. Официантка, как мне показалось, это поняла, - говорит Безуглый. – С нами она сразу заговорила на английском (хотя, быть может, русского она действительно не знала). Так как я английский знаю хорошо, мы побеседовали. Выяснилось, что и с этим языком у нее есть проблемы. Это все, что я заметил.

По словам Безуглого, каких-то угроз своей безопасности он за все время пребывания в Грузии ни разу не почувствовал.

- Я понял, что проблемы русских там решать не нужно, так как о гостях из России хорошо заботятся сами грузины, - уверяет Дмитрий. – Особенно показателен случай с таксистами в Тбилиси. Мы сели на две машины, так как ехали двумя семьями. Когда прибыли к дому, с хозяевами которого заранее договорились, внутри никого не было. Так вот таксисты чуть было не поругались между собой из-за того, что они оба лично хотели разрулить нашу проблему. А в дороге они постоянно нас убеждали, чтобы мы не волновались. «Ребята, все будет нормально!» - говорили они.