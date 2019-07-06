Красная дорожка, концерты и много кино: в Светлогорске стартует фестиваль «Балтийские дебюты»

В эту субботу в Светлогорске уже в 16-й раз откроется фестиваль «Балтийские дебюты». Показы фильмов в рамках конкурсной и внеконкурсной программы состоятся в «Янтарь холле». По традиции посмотреть кино можно бесплатно.

Намечены и специальные мероприятия. Это концерт Петра Налича и Монеточки.

Все ждут, конечно, и традиционную красную дорожку на открытии фестиваля. На ней зрители увидят режиссеров Владимира Хотиненко и Рената Давлетьярова, педагога Сергея Шумакова, представителей ВГИКа, известных кинематографистов и студентов.

В международном конкурсе участвуют десять фильмов режиссеров стран Балтийского региона.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

6 июля, суббота

11:00. Мастер-класс: «Анимация детскими руками» (Г.И.Пангилинан) – Конференц-зал «Малахит», Театр эстрады.

15:00. Мастер-класс: «Гофманиада. Фильм о фильме» (С.М.Соколов) – Конференц-зал «Малахит», Театр эстрады.

18:00. Звездная дорожка – Площадь перед Театром эстрады.

19:00. Церемония открытия XVI Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты» и Класс-концерт студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова – Большой зал Театра эстрады.

7 июля, воскресенье

10:00. «Мир анимации»: Программа 1 – 48 мин. – Большой зал Театра Эстрады

12:00. Мастер-класс: «Классические и экспериментальные анимационные технологии» (Е.Г.Яременко) – Конференц-зал «Малахит», Театр эстрады

12:00. Мастер-класс: «Режиссура игрового кино» (В.И.Хотиненко) – Фойе Театра Эстрады)

14:00. Конкурс российских дебютов: «НА РАЙОНЕ», Россия, 2018 год, 97 мин., реж. Ольга Зуева – (Зал 1)

15:00. Международный конкурс: «СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА», Дания, 2018 год, 78 мин., реж. Жозефина Киркесков – (Зал 2) – первый показ в России

16:00. Конкурс российских дебютов: «ВАШ РЕПЕТИТОР», Россия, 2018 год, 85 мин., реж. Антон Коломеец – (Зал 1)

17:00. Международный конкурс: «ДОЧЬ ТРЕНЕРА», Польша, 2018 год, 93 мин., реж. Лукаш Гжегожек – (Зал 2)

18:00. «Премьеры года»: «ЛЮБОВНИЦЫ», Россия, 2019 год, 97 мин., реж. Елена Хазанова – (Зал 1)

19:00. Международный конкурс: «САША БЫЛ ЗДЕСЬ», Литва, 2018 год, 94 мин., реж. Эрнестас Янкаускас – (Зал 2) – первый показ в России

19:00. «Премьеры года»: «ДОНБАСС. ОКРАИНА», Россия, 2019 год, 96 мин., реж. Ренат Давлетьяров – (Большой зал Театра Эстрады)

20:00. «Премьеры года»: «ВАН-ГОГИ», Россия/Латвия, 2018 год, 103 мин., реж. Сергей Ливнев – (Зал 1)

21:00. Международный конкурс: «ЮМОРИСТ», Россия/Латвия/Чехия, 2018 год, 100. мин., реж. Михаил Идов – (Зал 2)

21:30 «Премьеры года»: «ТОБОЛ», Россия, 2018 год, 108 мин., реж. Игорь Зайцев – (Большой зал Театра Эстрады)

Красная ковровая дорожка кинофестиваля ежегодно собирает толпы поклонников звездных гостейФото: Александр Подгорчук

8 июля, понедельник

10:00. «Мир анимации»: Программа 2 – 46 мин. – (Большой зал Театра Эстрады)

14:00. Конкурс российских дебютов: «МАЛЬЧИК РУССКИЙ», Россия, 2019 год, 72 мин., реж. Александр Золотухин – (Зал 1)

15:00. Международный конкурс: «ДОЧЬ ТРЕНЕРА», Польша, 2018 год, 93 мин., реж. Лукаш Гжегожек – (Зал 2)

16:00. Конкурс российских дебютов: «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ», Россия, 2019 год, 92 мин., реж. Анна Пармас – (Зал 1)

17:00. Международный конкурс: «АВРОРА», Финляндия, 2019 год, 106 мин., реж. Мииа Терво – (Зал 2) – первый показ в России

18:00. Конкурс российских дебютов: «НА РАЙОНЕ», Россия, 2018 год, 97 мин., реж. Ольга Зуева – (Зал 1)

19:00. Международный конкурс: «ЮМОРИСТ», Россия/Латвия/Чехия, 2018 год, 100. мин., реж. Михаил Идов – (Зал 2)

19:00. Специальный показ: «СЕСТРЁНКА», Россия, 2019 год, 94 мин., реж. Александр Галибин – (Большой зал Театра Эстрады)

20:00. Конкурс российских дебютов: «МОЛОДОЕ ВИНО», Россия, 2019 год, 86 мин., реж. Петр Олевский – (Зал 1)

21:00. Международный конкурс: «ФЕНИКС», Норвегия, 2018 год, 86 мин., реж. Камилла Стрём Хенриксен – (Зал 2) – первый показ в России

21:30 «Премьеры года»: «ЗАВОД», Россия, 2018 год, 109 мин., реж. Юрий Быков – (Большой зал Театра Эстрады)

22:00. «Премьеры года»: «ДОНБАСС. ОКРАИНА», Россия, 2019 год, 96 мин., реж. Ренат Давлетьяров – (Зал 1)

9 июля, вторник

10:00. «Мир анимации»: Программа 3 – 52 мин. – (Большой зал Театра Эстрады)

14:00. Конкурс российских дебютов: «МОЛОДОЕ ВИНО», Россия, 2019 год, 86 мин., реж. Петр Олевский – (Зал 1)

15:00. Международный конкурс: «ОЛЕГ», Латвия, Литва, Бельгия, Франция, 2019 год, 108 мин., реж. Юрис Курсиетис – (Зал 2) – первый показ в России

16:00. Конкурс российских дебютов: «ПРЕДОК», Россия, 2019 год, 80 мин., реж. Максим Зыков – (Зал 1)

17:00. Международный конкурс: «ГРУЗЧИК», Германия, 2019 год, 99 мин., реж. Дэвид Наурат – (Зал 2) – первый показ в России

18:00. Конкурс российских дебютов: «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ», Россия, 2019 год, 100. мин., реж. Мария Агранович – (Зал 1)

19:00. Международный конкурс: «БЕЗНАДЁЖНОЕ МЕСТО», Швеция, 2019 год, 90 мин., реж. Виктор Линдгрен – (Зал 2) – первый показ в России

19:00. Концерт: МОНЕТОЧКА – (Большой зал Театра Эстрады)

20:00. Конкурс российских дебютов: «МАЛЬЧИК РУССКИЙ», Россия, 2019 год, 72 мин., реж. Александр Золотухин – (Зал 1)

21:00. Международный конкурс: «СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА», Дания, 2018 год, 78 мин., реж. Жозефина Киркесков – (Зал 2) – первый показ в России

21:30 «Премьеры года»: «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ», Россия, 2018 год, 90 мин., реж. Илья Куликов – (Большой зал Театра Эстрады)

22:00. «Премьеры года»: «ЛЮБОВНИЦЫ», Россия, 2019 год, 97 мин., реж. Елена Хазанова – (Зал 1)

10 июля, среда

10:00. «Мир анимации»: Программа 4 – 54 мин. – (Большой зал Театра Эстрады)

14:00. Конкурс российских дебютов: «ВАШ РЕПЕТИТОР», Россия, 2018 год, 85 мин., реж. Антон Коломеец – (Зал 1)

15:00. Международный конкурс: «ВЗЯТЬ ИЛИ УЙТИ», Эстония, 2018 год, 108 мин., реж. Лиина Тришкина-Ванхатало – (Зал 2) – первый показ в России

16:00. Конкурс российских дебютов: «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ», Россия, 2019 год, 100. мин., реж. Мария Агранович – (Зал 1)

17:00. Международный конкурс: «ФЕНИКС», Норвегия, 2018 год, 86 мин., реж. Камилла Стрём Хенриксен – (Зал 2) – первый показ в России

18:00. Конкурс российских дебютов: «ДВОЕ», Россия, 2018 год, 94 мин., реж. Тимофей Жалнин – (Зал 1)

19:00. Международный конкурс: «ГРУЗЧИК», Германия, 2019 год, 99 мин., реж. Дэвид Наурат – (Зал 2) – первый показ в России

19:00. Концерт: ПЁТР НАЛИЧ – (Большой зал Театра Эстрады)

20:00. «Премьеры года»: «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ», Россия, 2018 год, 90 мин., реж. Илья Куликов – (Зал 1)

21:00. Международный конкурс: «АВРОРА», Финляндия, 2019 год, 106 мин., реж. Мииа Терво – (Зал 2) – первый показ в России

21:30 «Премьеры года»: «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ», Россия, 2019 год, 140 мин., реж. Федор Попов – (Большой зал Театра Эстрады)

22:00. «Премьеры года»: «ЗАВОД», Россия, 2018 год, 109 мин., реж. Юрий Быков – (Зал 1)

11 июля, четверг

10:00. «Мир анимации»: Программа 5 – 47 мин. – (Большой зал Театра Эстрады)

14:00. Конкурс российских дебютов: «ДВОЕ», Россия, 2018 год, 94 мин., реж. Тимофей Жалнин – (Зал 1)

15:00. Международный конкурс: «БЕЗНАДЁЖНОЕ МЕСТО», Швеция, 2019 год, 90 мин., реж. Виктор Линдгрен – (Зал 2) – первый показ в России

16:00. Конкурс российских дебютов: «ПРЕДОК», Россия, 2019 год, 80 мин., реж. Максим Зыков – (Зал 1)

17:00. Международный конкурс: «САША БЫЛ ЗДЕСЬ», Литва, 2018 год, 94 мин., реж. Эрнестас Янкаускас – (Зал 2) – первый показ в России

18:00. Конкурс российских дебютов: «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ», Россия, 2019 год, 92 мин., реж. Анна Пармас – (Зал 1)

19:00. Международный конкурс: «ВЗЯТЬ ИЛИ УЙТИ», Эстония, 2018 год, 108 мин., реж. Лиина Тришкина-Ванхатало – (Зал 2) – первый показ в России

19:00. Специальный показ: «БИТВА», Россия, 2019 год, 94 мин., реж. Анар Аббасов – (Большой зал Театра Эстрады)

20:00. «Премьеры года»: «ВАН-ГОГИ», Россия/Латвия, 2018 год, 103 мин., реж. Сергей Ливнев – (Зал 1)

21:00. Международный конкурс: «ОЛЕГ», Латвия, Литва, Бельгия, Франция, 2019 год, 108 мин., реж. Юрис Курсиетис – (Зал 2) – первый показ в России

21:30 «Премьеры года»: «ДЫЛДА», Россия, 2019 год, 130 мин., реж. Кантемир Балагов – (Большой зал Театра Эстрады)

22:00. «Премьеры года»: «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ», Россия, Эстония, Франция, 2018 год, 104 мин., реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов – (Зал 1)

12 июля, пятница

10:00. «Мир анимации»: Программа 6 – 57 мин. – (Большой зал Театра Эстрады)

12:00. «Премьеры года»: «ТОБОЛ», Россия, 2018 год, 108 мин., реж. Игорь Зайцев – (Зал 1)

12:00. «Мир анимации»: Программа 1 – 48 мин. – (Зал 2)

13:00. «Мир анимации»: Программа 2 – 46 мин. – (Зал 2)

14:00. «Премьеры года»: «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ», Россия, Эстония, Франция, 2018 год, 104 мин., реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов – (Зал 1)

14:00. «Мир анимации»: Программа 3 – 52 мин. – (Зал 2)

15:00. «Мир анимации»: Программа 4 – 54 мин. – (Зал 2)

16:00. «Премьеры года»: «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ», Россия, 2019 год, 140 мин., реж. Федор Попов – (Зал 1)

16:00. «Мир анимации»: Программа 5 – 47 мин. – (Зал 2)

17:00. «Мир анимации»: Программа 6 – 57 мин. – (Зал 2)

19:00. Церемония закрытия кинофестиваля и концерт «Музыка из кинофильмов и мюзиклов» в исполнении Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема – (Большой зал Театра Эстрады)

21:00. Показ фильма-победителя конкурса российских дебютов

ВНИМАНИЕ!

Возрастное ограничение по программам:

«Мир анимации»: 6+

Концерты, Специальные показы: 12+

Международный конкурс, конкурс российских дебютов, «Премьеры года»: 18+