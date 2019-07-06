«Волна сильная, мотор глохнет, весла ломаются»: спасатель рассказал о трагедии на Балтийской косе, где за пару часов утонули трое

"Комсомолка" уже не раз писала об опасности разрывных течений, которые особенно коварны в море в районе Балтийска и Балтийской косы. Накануне руководитель инспекторского отделения ГИМС Балтийска Юрий Лойко в интервью газете "Вестник Балтийска" рассказал о трагедии, разыгравшейся на Балтийской косе неделю назад, 29 июня. Тогда за короткий промежуток времени погибли три человека.

- В районе 15-17 км косы расположились две группы отдыхающих, - рассказал Юрий Лойко. - Одна, из Калининграда, разбила лагерь в лесу, ближе к морю. Вторая прибыла из Мамоново по заливу на моторных лодках. Калининградцы через некоторое время увидели, как к морю проносится резвая компания из семи-девяти человек, явно нетрезвых.

Вскоре ребята по звукам, доносящимся с берега, поняли, что там происходит что-то неладное. Когда калининградцы прибежали на шум, увидели, что примерно пять человек находятся в море, двое из них кое-как выползают на берег, совершенно обессилевшие, а трое барахтаются в воде.

- После этого один из компании калининградцев, житель поселка Пятидорожное, бросается к ним на помощь, - продолжает Юрий Лойко. - В это время мамоновцы бегут в свой лагерь, находящийся на берегу Калининградского залива, приносят моторную лодку к месту трагедии и выходят на ней в море. Волна сильная, мотор глохнет, весла ломаются, но находящиеся в лодке с огромным трудом вытаскивают одного из тонущих живым и безжизненное тело того, кто бросился на помощь терпящим бедствие. Двое исчезают под водой. Нашли их только в воскресенье. Одного – в 2-3 км от Южного мола, второго – в километре от границы. Так погибли три человека - 1983, 1986 и 1991 годов рождения. У одного из погибших - трое детей.

Юрий Лойко добавил, что поисково-спасательная операция длилась сутки - с вечера субботы до вечера воскресенья.

- Людей в ней участвовало, включая добровольцев, немало. Единиц техники - семь: три судна ПСО, спасательный буксир морского спасательно-координационного центра, три вертолета. Плюс квадроциклы для поиска на берегу и дрон, - сообщил спасатель.

В субботу, 29 июня, на море было сильное волнение, а значит, благодатная почва для формирования разрывных течений. Особенно - в Балтийске и на Балтийской косе. "Комсомолка" напоминает главные правила, соблюдение которых помогут избежать беды, если вдруг попал в разрывное течение.

Самое первое правило - не паниковать. Разболтанные нервы в беде не помогут. Тем более, если разобраться, ужасного ничего нет: разрывное течение - это не воронка, которая отправляет на дно всё живое и неживое. Течение характерно только для поверхностного слоя воды и не тащит вглубь.

Второе правило - ни в коем случае не пытаться грести к берегу. Это бесполезно: с силой течения вы не справитесь, зато очень быстро выбьетесь из сил и повысите свои шансы попасть в "черную сводку" МЧС. Я как-то пытался плыть против течения на Преголе - в моменты наибольших усилий "стоял" на месте, чуть расслаблялся - меня уносило. И из сил выбился очень быстро. На море примерно так же, только еще опаснее.

Третье правило - сразу, как почувствовали, что уносит, подать сигнал бедствия, попытаться обратить на себя внимание спасателей (если таковые есть на пляже, что бывает далеко не всегда) или хотя бы других отдыхающих.

Четвертое правило - расслабиться, возможно даже лечь на воду (если позволяет волнение). При этом следить, чтобы не накрывало волной: задерживать дыхание и пытаться нырять в волну. До острова Готланд разрывное течение вас точно не донесет - максимум оттащит от берега на 50-70 метров. Как говорят спасатели, примерно на двухметровой глубине течение иссякает.

Пятое правило. Долго плыть по волнам, как бревно, не стоит. Нужно пытаться аккуратно, экономя силы, двигаться параллельно берегу - пытаться уйти из зоны действия разрывного течения. И в один прекрасный момент вы почувствуете, что вас больше не уносит на глубину - ширина разрывного течения редко превышает 50 метров, а чаще оно уже. Когда вы почувствуете, что в открытое море больше не уносит, можно повернуться и под углом плыть к берегу. Только будьте внимательны и не попадите в следующее разрывное течение, которое может бушевать параллельно (определить его, повторю, можно по белым барашкам на поверхности воды).

И последнее. Ни в коем случае не идите купаться "под мухой". Этим вы сильно уменьшаете свои возможности в борьбе с разрывным течением. Берегите себя и своих близких!

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